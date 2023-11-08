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Словакия остановила военную помощь Украине

Ольга Лебедева
8 ноября 2023 г.

Новое правительство Словакии блокировало предоставление 14-го пакета военной помощи Киеву на 40 млн евро. Ранее премьер Фицо объявил, что Братислава будет передавать только гуманитарную и гражданскую помощь.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт ФицоФото: Ludovic Marin/AFP/Getty Images

Новый кабинет министров Словакии остановил процесс предоставления запланированной военной помощи Киеву в объеме более 40 млн евро. "Правительство не согласно с планом поставки военной техники Украине", - указывается в заявлении, размещенном в среду, 8 ноября, на официальном сайте.

Разработанный предшествующим правительством 14-й пакет военной помощи включал передачу крупнокалиберных боеприпасов, зенитные ракеты, минометы и мины.

Тем самым новое правительство Роберта Фицо совершило заявленный ранее поворот политического курса в отношении помощи Украине, уже около 20 месяцев обороняющейся от полномасштабного российского вторжения. С начала войны Словакия являлась одним из самых решительных союзников Украины и предоставила ей вооружения на общую сумму около 671 млн евро.

Фицо объявил об остановке военной помощи Украине в конце октября

Спустя два дня после официального вступления в должность в конце октября новый премьер Словакии, объявил в парламенте в Братиславе об остановке военной помощи Украине. "Мы рассматриваем помощь Украине исключительно как гуманитарную и гражданскую. Мы больше не будем поставлять Украине оружие", - отметил лидер победившей на парламентских выборах партии "Направление - социальная демократия" (SMER-SD).

Война в Украине - это "не наша война, к этой войне мы не имеем никакого отношения", отметил он далее. Поэтому "немедленное прекращение военных операций" является "лучшим решением, которое у нас есть для Украины", заявил Роберт Фицо. По его мнению, Евросоюз должен "из поставщика оружия превратиться в миротворца". Одновременно словацкий премьер высказался против санкций в отношении России. "Я не буду голосовать за санкции против России, пока мы не изучим их воздействие на Словакию. Если есть санкции, которые нанесут нам вред, как это и есть в случае большинства санкций, то я не вижу причин их поддерживать", - указал он.

 

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