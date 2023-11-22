Против Украины, вместе с Венгрией? Что выберет Словакия

Чехия пытается использовать свои хорошие отношения со Словакией, чтобы Братислава осталась в проукраинском лагере. Но новый премьер Словакии Роберт Фицо ищет дружбы с Виктором Орбаном. Или так только кажется?

Чехия и Словакия до 1993 года более чем семьдесят лет были единым государством в центре Европы - за исключением того времени, когда шла Вторая мировая война. В 1992 году Чехословакия перестала существовать. Но после распада единого государства Чехословакия обе страны - Чехия и Словакия - в 2000 году, за четыре года до вступления в ЕС, подписали множество межгосударственных соглашений. Они стали основой двусторонних отношений в языковой и социальной сферах, которые вышли за рамки совместного членства в ЕС: чешский и словацкий в обеих странах признаны как "общепонятные языки", студенты могут использовать эти языки в обеих странах для учебы, граждане - для коммуникации с различными ведомствами. Правительства Чехии и Словакии встречаются на совместные заседания и первые иностранные визиты президенты, премьеры и министры этих стран всегда наносят сначала к соседям в Праге или Братиславе.

На международной арене обе страны обычно идут в ногу друг с другом или занимают очень близкие позиции - за исключением времени сразу после распада Чехословакии, когда националистически-авторитарный режим тогдашнего премьера Словакии Владимира Мечьяра сделал страну "черной дырой Европы", которую не включили в первую волну расширения НАТО и интеграции в ЕС, потому что на тот момент она не выполняла демократические критерии.

Фицо: "Больше ни одной пули Украине"

После прихода к власти в Словакии нового кабинета под руководством национально-консервативной партии "Направление - социальная демократия" (SMER-SD) Роберта Фицо, выигравшей в конце сентября этого года парламентские выборы, возник вопрос - не ожидают ли чешско-словацкие отношения повторения времен Мечьяра? И удастся ли, как выразился один пражский дипломат, "Словакии остаться в чешской орбите"? Или же авторитарному правителю Венгрии Виктору Орбану, который перед выборами оказывал Фицо всяческую поддержку, удастся переманить новое правительство Словакии на свою сторону?

Роберт Фицо (в центре) празднует победу вместе со своими сторонниками Фото: Radovan Stoklasa/REUTERS

Возникший недавно в отношениях Праги и Братиславы камень преткновения - помощь Украине в отражении российской агрессии. Чехия была и остается одной из тех стран, кто оказывает Украине самую большую поддержку, как в вопросах поставок оружия, так и в вопросах гуманитарной и финансовой помощи. Чешский премьер Петр Фиала относится к первой тройке европейских лидеров, которые уже 15 марта 2022 года, вскоре после начала российского вторжения в Украину, приехали в Киев. Напротив, новый премьер Словакии Фицо хочет прекратить помощь Украине. Один из предвыборных лозунгов его партии: "Больше ни одной пули Украине". После выборов политик высказывался похожим образом, а в начале октября и вовсе заявил, что "корни войны в Украине в 2014 году в том, что украинские фашисты убивали мирных граждан, русских по национальности".

Прага судит по делам

За этими скандальными высказываниями пока не последовали дела - не в последнюю очередь из-за дипломатического давления со стороны Чехии. Уже во время первых визитов словацких политиков, как всегда, в Прагу, было понятно, что заявленный отказ от помощи Украине не так однозначен.

Правительство в Братиславе не будет расторгать договора, которые касаются поставок оружия и боеприпасов, включая контракты государственных оружейных заводов. "Все, что происходит на коммерческой основе, остается неизменным и будет продолжено, - сказал новый глава МИД Словакии Юрай Бланар 6 ноября 2023 года в Праге после встречи со своим чешским коллегой Яном Липавским. - Словакия предоставила Украине обширную гуманитарную помощь, и мы хотим продолжать помогать". Новые власти Словакии также включают в эту помощь разминирование, для чего Братислава предлагает Киеву помощь словацких специалистов.

Юрай Бланар (слева) и Ян Липавский (справа) в Праге Фото: Luboš Palata/DW

В начале ноября новое правительство Словакии демонстративно отказалось предоставлять Украине военную помощь в виде боеприпасов на 40 млн евро со складов словацкой армии, которые были одобрены предыдущим правительством. Однако на Прагу это не произвело впечатления. "Я сужу не по словам, а по делам", - заявил DW министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Словацкие поставки боеприпасов на Украину продолжаются, отметил он.

Фицо хочет нанести визит в Прагу

Чешский премьер-министр Петр Фиала пытается сохранить близкие отношения с новым правительством в Братиславе. На полях саммита ЕС в октябре 2023 года он встретился со своим коллегой Робертом Фицо. "По целому ряду вопросов у нас различные взгляды, это правда, - сказал он после встречи. - Но мы должны найти общий язык, это наша обязанность, и именно так я к этому подхожу". Главы правительств договорились о том, что скоро Фицо, по традиции, нанесет свой первый зарубежный визит в Прагу. Переговоры двух премьеров назначены на 24 ноября.

Петр Фиала Фото: Luboš Palata/DW

Согласно источникам в дипломатических кругах, самым большим препятствием для визита является требование Фицо переговоров с чешским президентом Петром Павлом. Генерал Павел, председатель Военного комитета НАТО до 2018 года, занимает четкую проукраинскую позицию. По данным дипломатических кругов в Праге, в настоящее время правительства обеих стран ведут переговоры о публичном заявлении Фицо в поддержку Киева.

Во всех других сферах Прага также пытается дипломатически дистанцировать Словакию от Орбана. Например, правительство Чехии, которая в настоящее время председательствует в Вышеградской группе, отклонило просьбу Фицо о созыве саммита премьер-министров и министров иностранных дел стран "вышеградской четверки". Фицо хотел добиться того, чтобы страны этой четверки - Польша, Чехия, Словакия и Венгрия - совместно отклонили миграционный пакт ЕС. И Венгрия, и уходящее правительство PiS в Варшаве выступают против этого соглашения. Чехия же, напротив, поддерживает его.

Прага отклонила просьбу Словакии и заявила, что будет ждать решения нового польского правительства под руководством проевропейского лидера нынешней польской оппозиции Дональда Туска. "Мы хотим встретиться не просто ради встречи, а для того, чтобы заниматься реальной политикой в Центральной Европе", - сказал Липавский. Эксперты предполагают, что Польша под руководством Туска будет действовать сообща с Чехией, чтобы оказать давление на Фицо и изолировать Орбана в рамках Вышеградской группы.

В Венгрии это хорошо понимают. Именно поэтому министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поспешил в Братиславу на встречу со своим словацким коллегой 7 ноября 2023 года, сразу после визита Бланара в Прагу. "Мы не забываем о ценности добрососедских отношений с Венгрией", - заявил Бланар после встречи. Однако на данный момент, после первых недель работы правительства Фицо, Словакия на деле, похоже, по-прежнему отдает предпочтение Чехии - а значит, и ее проевропейскому и проукраинскому внешнеполитическому курсу.

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