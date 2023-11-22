Против Украины, вместе с Венгрией? Что выберет Словакия
Чехия и Словакия до 1993 года более чем семьдесят лет были единым государством в центре Европы - за исключением того времени, когда шла Вторая мировая война. В 1992 году Чехословакия перестала существовать. Но после распада единого государства Чехословакия обе страны - Чехия и Словакия - в 2000 году, за четыре года до вступления в ЕС, подписали множество межгосударственных соглашений. Они стали основой двусторонних отношений в языковой и социальной сферах, которые вышли за рамки совместного членства в ЕС: чешский и словацкий в обеих странах признаны как "общепонятные языки", студенты могут использовать эти языки в обеих странах для учебы, граждане - для коммуникации с различными ведомствами. Правительства Чехии и Словакии встречаются на совместные заседания и первые иностранные визиты президенты, премьеры и министры этих стран всегда наносят сначала к соседям в Праге или Братиславе.
На международной арене обе страны обычно идут в ногу друг с другом или занимают очень близкие позиции - за исключением времени сразу после распада Чехословакии, когда националистически-авторитарный режим тогдашнего премьера Словакии Владимира Мечьяра сделал страну "черной дырой Европы", которую не включили в первую волну расширения НАТО и интеграции в ЕС, потому что на тот момент она не выполняла демократические критерии.
Фицо: "Больше ни одной пули Украине"
После прихода к власти в Словакии нового кабинета под руководством национально-консервативной партии "Направление - социальная демократия" (SMER-SD) Роберта Фицо, выигравшей в конце сентября этого года парламентские выборы, возник вопрос - не ожидают ли чешско-словацкие отношения повторения времен Мечьяра? И удастся ли, как выразился один пражский дипломат, "Словакии остаться в чешской орбите"? Или же авторитарному правителю Венгрии Виктору Орбану, который перед выборами оказывал Фицо всяческую поддержку, удастся переманить новое правительство Словакии на свою сторону?
Возникший недавно в отношениях Праги и Братиславы камень преткновения - помощь Украине в отражении российской агрессии. Чехия была и остается одной из тех стран, кто оказывает Украине самую большую поддержку, как в вопросах поставок оружия, так и в вопросах гуманитарной и финансовой помощи. Чешский премьер Петр Фиала относится к первой тройке европейских лидеров, которые уже 15 марта 2022 года, вскоре после начала российского вторжения в Украину, приехали в Киев. Напротив, новый премьер Словакии Фицо хочет прекратить помощь Украине. Один из предвыборных лозунгов его партии: "Больше ни одной пули Украине". После выборов политик высказывался похожим образом, а в начале октября и вовсе заявил, что "корни войны в Украине в 2014 году в том, что украинские фашисты убивали мирных граждан, русских по национальности".
Прага судит по делам
За этими скандальными высказываниями пока не последовали дела - не в последнюю очередь из-за дипломатического давления со стороны Чехии. Уже во время первых визитов словацких политиков, как всегда, в Прагу, было понятно, что заявленный отказ от помощи Украине не так однозначен.
Правительство в Братиславе не будет расторгать договора, которые касаются поставок оружия и боеприпасов, включая контракты государственных оружейных заводов. "Все, что происходит на коммерческой основе, остается неизменным и будет продолжено, - сказал новый глава МИД Словакии Юрай Бланар 6 ноября 2023 года в Праге после встречи со своим чешским коллегой Яном Липавским. - Словакия предоставила Украине обширную гуманитарную помощь, и мы хотим продолжать помогать". Новые власти Словакии также включают в эту помощь разминирование, для чего Братислава предлагает Киеву помощь словацких специалистов.
В начале ноября новое правительство Словакии демонстративно отказалось предоставлять Украине военную помощь в виде боеприпасов на 40 млн евро со складов словацкой армии, которые были одобрены предыдущим правительством. Однако на Прагу это не произвело впечатления. "Я сужу не по словам, а по делам", - заявил DW министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Словацкие поставки боеприпасов на Украину продолжаются, отметил он.
Фицо хочет нанести визит в Прагу
Чешский премьер-министр Петр Фиала пытается сохранить близкие отношения с новым правительством в Братиславе. На полях саммита ЕС в октябре 2023 года он встретился со своим коллегой Робертом Фицо. "По целому ряду вопросов у нас различные взгляды, это правда, - сказал он после встречи. - Но мы должны найти общий язык, это наша обязанность, и именно так я к этому подхожу". Главы правительств договорились о том, что скоро Фицо, по традиции, нанесет свой первый зарубежный визит в Прагу. Переговоры двух премьеров назначены на 24 ноября.
Согласно источникам в дипломатических кругах, самым большим препятствием для визита является требование Фицо переговоров с чешским президентом Петром Павлом. Генерал Павел, председатель Военного комитета НАТО до 2018 года, занимает четкую проукраинскую позицию. По данным дипломатических кругов в Праге, в настоящее время правительства обеих стран ведут переговоры о публичном заявлении Фицо в поддержку Киева.
Во всех других сферах Прага также пытается дипломатически дистанцировать Словакию от Орбана. Например, правительство Чехии, которая в настоящее время председательствует в Вышеградской группе, отклонило просьбу Фицо о созыве саммита премьер-министров и министров иностранных дел стран "вышеградской четверки". Фицо хотел добиться того, чтобы страны этой четверки - Польша, Чехия, Словакия и Венгрия - совместно отклонили миграционный пакт ЕС. И Венгрия, и уходящее правительство PiS в Варшаве выступают против этого соглашения. Чехия же, напротив, поддерживает его.
Прага отклонила просьбу Словакии и заявила, что будет ждать решения нового польского правительства под руководством проевропейского лидера нынешней польской оппозиции Дональда Туска. "Мы хотим встретиться не просто ради встречи, а для того, чтобы заниматься реальной политикой в Центральной Европе", - сказал Липавский. Эксперты предполагают, что Польша под руководством Туска будет действовать сообща с Чехией, чтобы оказать давление на Фицо и изолировать Орбана в рамках Вышеградской группы.
В Венгрии это хорошо понимают. Именно поэтому министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поспешил в Братиславу на встречу со своим словацким коллегой 7 ноября 2023 года, сразу после визита Бланара в Прагу. "Мы не забываем о ценности добрососедских отношений с Венгрией", - заявил Бланар после встречи. Однако на данный момент, после первых недель работы правительства Фицо, Словакия на деле, похоже, по-прежнему отдает предпочтение Чехии - а значит, и ее проевропейскому и проукраинскому внешнеполитическому курсу.
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