Украинские беженцы в Чехии: чудо интеграции

Чехия успешно справилась с крупнейшей волной беженцев в своей истории - да еще и с пользой для экономики. Многие беженцы из Украины освоили чешский язык, нашли работу. А заявления националистов не находят подтверждения.

В большинстве окон нового офисного комплекса "Вальтровка" в пражском районе Йинонице свет уже погашен. Рабочий день закончился, люди разошлись по домам. Оживленный днем комплекс сейчас почти полностью опустел.

Перед входом в одно из зданий стоит группа украинцев - они ждут волонтерку Терезу Матонохову. По профессии она хедхантер, а в свободное от работы время, как и многие другие чешские волонтеры, помогает интегрироваться сотням тысяч украинцев, бежавшим от войны. Этим вечером она устроила для ожидающих информационный и языковой курс.

"Я использовала свои деловые контакты и договорилась с одной из компаний о бесплатном помещении для наших встреч", - говорит Тереза. По ее словам, речь на этих встречах идет о поисках жилья или работы. Кроме того, опытный преподаватель дает украинским беженцам уроки чешского языка. Терезе удалось организовать финансирование уроков за счет субсидий, предоставляемых на эти цели чешским правительством.

Все знают чешский

"Знание чешского языка - самое главное для того, чтобы найти место на чешском рынке труда и устроиться на более квалифицированную работу с хотя бы относительно приличной зарплатой, - поясняет Тереза DW. - Так беженцы могут постепенно перейти от низкооплачиваемой работы, например рассортировки товаров на полках в супермаркетах, к такой, где они могут продемонстрировать свою настоящую квалификацию".

Год назад: украинские беженцы в приюте в Праге. За прошедшее время большинство из них хорошо интегрировались Фото: Roman Vondrous/CTK/dpa/picture alliance

Работу нашли уже почти все участники ее небольших вечерних курсов, на которые обычно приходят 15-20 украинцев. "Сегодня меньше народу, потому что у некоторых вечерняя смена", - говорит Тереза. Из разговора с присутствующими быстро становится ясно, что спустя год все они знают чешский и могут общаться на новом языке на простые бытовые темы.

Благодаря тысячам таких волонтеров, как Тереза Матонохова, Чехия, насчитывающая десять миллионов жителей, смогла справиться с самой большой волной миграции в своей истории. После начала полномасштабной российской агрессии против Украины более года назад страна предоставила временную защиту почти полумиллиону украинцев. Таким образом Чешская Республика стала одним из лидеров в ЕС по числу принятых военных беженцев в соотношении с численностью населения.

Испытание на прочность выдержано

За прошедшее время некоторые из беженцев вернулись в Украину. Однако более 100 тысяч из них нашли работу в Чехии, а девяносто процентов украинских детей (около 50 тысяч) ходят в чешские школы - а это около пяти процентов всех детей.

Украинские дети в одной из пражских школ Фото: Vit Simanek/CTK Photo/dpa/picture alliance

На пресс-конференции, посвященной первой годовщине прибытия беженцев из Украины, министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил журналистам, что страна прошла тест на прочность: "Мы смогли принять почти полмиллиона беженцев из Украины. И система здравоохранения и образования при этом не обрушилась и не была перегружена". По словам министра, в Чехии удалось создать такие механизмы приема, которые позволили беженцам интегрироваться на рынке труда, и "многие из них уже воспользовались этой возможностью".

Не за счет чехов

Ракушан признал, что чешские власти столкнулись и с проблемами: "Мы не смогли бы этого добиться без помощи чешского народа, без мэров городов, полицейских, пожарных и так далее". Между тем, по его словам, ситуация значительно улучшилась: страна больше не находится в состоянии острого кризиса и не сталкивается с наплывом десятков тысяч людей.

То, что многие украинцы работают, а украинские дети ходят в школу, также важно для атмосферы в обществе. Тем не менее экстремистские и крайне правые партии и организации утверждают, что правительство помогает украинским беженцам за счет чешских граждан. Среди тех, кто настаивает на этом, - лидер оппозиционной партии ANO ("Акция недовольных граждан"), проигравший в январе президентские выборы Андрей Бабиш. Министр иностранных дел Ян Липавский не согласен с этой точкой зрения. "Это неправда, - сказал он DW. - Расходы на украинских беженцев составляют лишь малую часть от общей финансовой помощи, которую правительство оказало чешским гражданам в условиях энергетического и финансового кризиса".

Украинские специалисты на неквалифицированной работе

По информации министерства финансов, общие расходы Чехии на украинских беженцев до конца января 2023 года составили 28,5 млрд чешских крон (около 1,2 млрд евро). Причем на социальную помощь беженцам пошла большая часть этих средств - около 400 миллионов евро, что составляет примерно 200 евро в месяц на одного неработающего человека, сообщило министерство в Twitter.

Но не только с расходами на беженцев столкнулось чешское государство; найдя в Чехии работу и платя здесь налоги, украинцы приносят ему и пользу. Так, государство собрало с работающих украинцев уже около 350 миллионов евро в виде подоходного налога и сборов. "Расходы на украинских беженцев будут ниже, чем ожидалось изначально", - оценивает ситуацию министр финансов Збынек Станюра. По его словам, беженцы быстро интегрировались на рынке труда и оказались меньшим бременем для системы здравоохранения, чем опасались в Праге. Кроме того, многие чехи поселили беженцев у себя, предоставив им бесплатное жилье.

Одна проблема, однако, остается нерешенной: многие из новоприбывших работают на недостаточно квалифицированной и плохо оплачиваемой работе, потому что их дипломы и аттестаты не признаются. Признание профессиональной квалификации сопряжено с трудностями, подтверждает DW Томаш Проуза, председатель Союза торговли и туризма и советник министра промышленности и транспорта Чехии. "Здесь работают сотни украинских медсестер и врачей, но они не могут подтвердить свои дипломы в Чехии, потому что у них нет нужных документов из Украины".

В то же время, по его словам, большое число беженцев - подспорье для чешской экономики. Поэтому, уверен Проуза, Прага должна направить усилия на то, чтобы полностью использовать их профессиональный и трудовой потенциал.

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