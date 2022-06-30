Россиянам не рады? В вузах Чехии ограничат места для студентов из РФ

Согласно решению министерства образования Чехии, несколько сотен российских и белорусских студентов, обучающихся техническим специальностям в чешских университетах, будут вынуждены прекратить учебу или сменить предмет. В своем решении власти страны ссылаются на санкции, принятые Европейским Союзом в ответ на развязанную Россией войну против Украины.

"Эти санкции основаны на прямо применимых постановлениях Совета ЕС (№ 833/2014, № 692/2014, № 2022/263 и № 765/2006), запрещающих предоставление технической помощи физическим и юридическим лицам и организациям из перечисленных стран. Согласно мнению комиссии, предоставление высшего образования и поддержка прикладных исследований, среди прочего, могут считаться технической помощью", - заявила Радка Вильдова, заместитель министра образования, в письме чешским университетам. Однако, поскольку университеты в Чешской Республике имеют сильную академическую автономию, министерство может только рекомендовать, с каких курсов следует исключить российских студентов. Как сообщает новостной сервер Aktuálně.cz, Вильдова предупредила университеты, что они "рискуют потерять свой международный авторитет", если не будут соблюдать санкции.

Университет ищет решение, удобное для студентов

Одним из вузов, столкнувшихся с этой проблемой, является Чешский технический университет (CTU) в Праге. Сегодня здесь обучаются около 17 тысяч студентов, почти 800 из них - из России. "Мы пытаемся найти способ выполнить условия санкций против России и в то же время позволить российским студентам продолжить обучение. Мы определенно хотим предотвратить принудительное возвращение студентов в РФ из-за санкций", - рассказала DW глава администрации университета Люция Оргоникова.

Для российских студентов, которые желают продолжить обучение в сферах, подпадающих под санкционные ограничения, таких как кибернетика или аэронавтика, университет предложил возможность подать заявку в форме письма в ректорат, в котором они дистанцируются от войны России против Украины. С этими письмами они могут обратиться в финансово-аналитическое управление при Минфине Чехии (FAU) за разрешением на продолжение учебы. "Но это лишь один из вариантов", - говорит Оргоникова, ссылаясь на приказ ректораCTU Войтеха Петрачека.

Антипутинское письмо не является условием

"Война осложнила мое пребывание в Чехии. Мой IT-сектор сейчас рассматривается как "техническая поддержка" России. Поэтому каждый день я жду решения о прерывании учебы", - так редакторы новостного сервера HlídacíPes.org передают слова Ильи, российского студента факультета информационных технологий Технологического университета Брно.

При этом многие студенты не согласны с решением властей страны и ректоров университетов, готовых стричь всех под одну гребенку. "Я против войны, которую Россия ведет в Украине и мне неприятно, что меня дискриминируют только из-за моего паспорта", - рассказал DW российский студент Чешского технического университета в Праге, который не захотел называть свое имя.

Протесты в Праге против военных преступлений России

Некоторые студенты из РФ готовы воспользоваться подобной возможностью для продолжения обучения по "критическим дисциплинам". Один из них - Никита Ирюпин, который в эти дни получил степень бакалавра в области программной инженерии и намерен учиться дальше. "Я напишу письмо. Но у меня есть преимущество - я здесь со своей семьей", - сказал он DW, добавив, что публично выступает против российской агрессии и поддерживает Украину. Ирюпин также участвовал в организации большой антивоенной демонстрации русского меньшинства в Чехии, которая собрала несколько тысяч человек в центре Праги. "Теперь я буду в списке предателей России", - говорит он.

В то же время Никита Ирюпин признает, что, хотя среди российских студентов явно преобладают противники войны, вышеупомянутое письмо может повлечь за собой проблемы. "Многие студенты опасаются, что письмо может стать достоянием гласности, и тогда российское правительство станет преследовать не только их, но и, возможно, членов их семей, живущих в России. Подобно тому, что произошло с родственниками некоторых противников Кремля, уехавших за границу. Никто из студентов не хочет подвергать опасности свои семьи", - объясняет Никита Ирюпин.

Будут привлечены к ответственности

Иван Преображенский

Живущий в Чехии кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, автор еженедельной колонки на DW Иван Преображенский подтверждает: в России существует риск, что студенты, которые напишут подобное письмо, будут привлечены к ответственности. "Максимальное наказание может составить до пяти лет лишения свободы", - рассказал он, ссылаясь на законы, которые в настоящее время обсуждаются или действуют в России. "До сих пор нам неофициально говорили, что этого не произойдет. Однако понятно, что в отношении "опасных студентов" обязательно будут введены некоторые ограничения", - уверен Преображенский. По его информации, в Чешской Республике обучается 8500 студентов из России. "Насколько я знаю, Чехия - единственная страна ЕС, где эти санкции напрямую затрагивают студентов", - говорит он.

Поддержка российских диссидентов продолжается

Некоторые представители украинской общины в Чехии приветствуют ограничения в отношении россиян. "Это шаг в правильном направлении. С одной стороны, россияне должны ощутить последствия действий своего правительства. И если мы не предоставляем России технологии для укрепления ее военной мощи, то мы не должны предоставлять комфортное жилье и обучение ее гражданам, которые также могут быть использованы против нас сейчас или в будущем", - говорит Ленка Вичова, украинка и главный редактор украинского журнала.

Пресс-секретарь МИД Чехии Ленка До рассказала DW, что, несмотря на официальное прекращение выдачи виз гражданам РФ, Чешская Республика продолжит выдавать разрешение на въезд противникам путинского режима, а также любым россиянам в гуманитарных случаях.

Чешская Республика имеет большую традицию поддержки российской демократической оппозиции. В период между двумя мировыми войнами Чехословакия предоставила убежище и поддержку многим тысячам русских, спасавшихся от большевистского режима, а Прага была одним из центров "белой эмиграции" в Европе.

Центр Бориса Немцова в Карловом университете продолжает эту традицию. Всего в Чехии сегодня проживает до 100 000 выходцев из РФ, а число украинцев оценивается примерно в полмиллиона человек. Оно резко увеличилось после волны беженцев, вызванной агрессией Путина. Большинство из примерно 250 тысяч вынужденных переселенцев составляют женщины и дети.

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Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля О первых двух неделях: "В самом поселке российских военных не было. Но рядом Буча, Макаров, Бородянка… Там уже обстрелы были страшные. Со всех сторон были русские или украинские военные, и они через нас перестреливались. Я решила, что лучше соберу чемоданы и уеду. Остаться - всем рисковать. Не только жизнями, но и здоровьем моим и детей. Могут искалечить, могут изнасиловать".

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Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля "Я перешла границу у Пшемысля. Нас отвезли в лагерь для беженцев. В Польше принимали очень хорошо. В лагере были волонтеры из разных стран. Обычные люди на своих машинах. Нашла переводчика, он познакомил меня с ребятами из Германии. Пауль и Тим - из Кельна. Я решила ехать в Германию". На фото: очереди за гуманитарной помощью в Киевской области.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Елена считает, что ей очень повезло. "Раньше никогда не была здесь, но это была единственная страна, куда я хотела. Пауль и Тим помогли мне найти жилье. Здесь я чувствую себя хорошо и спокойно. Думаю, что мы останемся в Германии. Дети пошли в немецкую школу, учат язык, я тоже. Мы уже два раза уезжали от войны, хочу, чтобы мои дети выросли в спокойной обстановке", - говорит женщина в интервью DW.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Татьяна уехала из Харькова 5 марта. Сейчас живет в Бонне. В Украине она провела с ребенком три недели под обстрелами. "Моя 10-летняя дочка была очень напугана, часто плакала и все время спрашивала: "Мама, я же здесь не умру?". Уезжать было страшно, но смотреть на ребенка в таком состоянии сил больше не было", - рассказывает женщина.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля О своем отъезде: "До Львова мы добрались за 5 дней, оттуда - в Польшу. Польские пограничники улыбались, постоянно говорили, что мы теперь в безопасности, помогали нести сумки. Волонтеры встретили нас с игрушками для детей, горячей едой и целыми мешками предметов первой необходимости, объясняли маршруты до Германии". На фото: дочь Татьяны в бомбоубежище.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Из Польшы Татьяна с дочерью отправилась в Германию: "Мы поехали с большим чемоданом и несколькими сумками. В Берлине на вокзале мы ненадолго зашли в магазин и оставили чемодан на платформе. Когда вернулись, его уже не было. В Бонн мы прибыли 11 марта. Нас с дочкой бесплатно поселили в небольшой комнате в отеле".

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Татьяна благодарна Германии и другим европейским странам за помощь: "Хотя я нахожусь в безопасности, сердце мое осталось в Харькове, с родными и близкими мне людьми. Каждый вечер я читаю новости о том, что снова бомбили, что снова кого-то ранили и есть убитые. Каждое утро обзваниваю тех, кто остался, в надежде, что ответят, скажут, что с ними все хорошо".

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Во время съемок дочь Татьяны пряталась под одеялом. "Моя дочь занимается с психологом, у нее психологическая травма. Она спрашивает, не нападет ли Россия на Германию. Недавно мы шли по улице и услышали петарды. Она прижалась ко мне и кричала, что нужно прятаться. Мои доводы на нее не действуют. Когда она остается в номере одна, то нередко прячется в ванной", - рассказывает женщина.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Инна рассказывает, что в Германию она с Ксенией приехала к знакомым, которые предложили временно у них остановиться. Дети доучиваются в своих украинских школах в режиме онлайн. Женщины благодарны всем, кто оказывал им помощь жильем и вещами.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Ксения и Инна уехали из Одессы. "Мы живем в неведении, не знаем, что дальше будет. Мы прекрасно понимаем, что нам придется восстанавливать свою страну. Понятно, что долгое время не будет работы, пострадала экономика, к этому все украинцы готовы. Но если бы какие-то сроки были, а так получается, что никто не понимает, что дальше делать, это самое сложное", - говорят они.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля В интервью DW Ксения вспоминает: "24 февраля пролетело над нашим домом. Скорее всего, сбивали ракеты. Мы до сих пор боимся этих звуков. Дети могут их забыть, но мы никогда не забудем. В городе началась паника. В магазинах люди все сметали, на заправках - очереди. Я позвонила куме. Мы побежали покупать продукты, памперсы. Спали все у нас дома в коридоре на полу. На машине выехали в Приднестровье".

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля В Приднестровье Ксения и ее кума Инна прожили две недели. "Из-за того, что Приднестровье слишком пророссийское, мужья сказали нам уезжать оттуда, - говорит Инна. - По дороге сломалась машина, ночевали в Румынии, Венгрии, в Австрии. В Вене волонтеры на вокзале помогли с бесплатными билетами. Из Вены мы уже на поезде ехали в Германию". На фото: сумки, с которыми Инна и ее сын приехали в Германию.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Инне (на фото) хочется вернуться в Одессу. Ксения добавляет: "Страшно, хочется домой, мы здесь гости, а ехать нельзя, муж категорически не разрешает. Я была пару раз на грани, когда хотелось просто вернуться, несмотря на войну. Я никогда не выезжала из своего города. Если бы муж был бы со мной, я бы, возможно, по-другому себя чувствовала. Он дома, патрулирует нашу улицу". Автор: Дарина Мелетина

