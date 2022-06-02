 Россиян выгоняют? Что на самом деле происходит в университетах Германии | Учеба и работа в Германии | DW | 14.06.2022

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Учеба и карьера

Россиян выгоняют? Что на самом деле происходит в университетах Германии

На фоне войны России против Украины можно услышать опасения, что россиянам в Германии не рады, что их заявки на учебу и стипендию отклоняют, а тех, кто уже зачислен в вуз, отчисляют. DW узнала, так ли это.

Две части матрешки и между ними трещина на асфальте

"Моя бывшая учительница немецкого рассказывала, что ее знакомая работает с фондами и говорит, что сейчас всех разворачивают. Где она это слышала, не знаю", - Ирина из Новосибирска (имя изменено по просьбе собеседницы) изучает романистику в Боннском университете. Российские студенты занимают по численности пятое место среди иностранных учащихся немецких вузов. Сказывается ли на отношении к ним война в Украине? DW разведала обстановку в университетах.

Что наблюдают сами российские студенты в Германии

Ирина собиралась поступать в местную магистратуру осенью этого года, но политическая ситуация ускорила процесс. После начала войны в Украине она обратилась в вуз, где раньше получила диплом бакалавра - и ей пошли навстречу, несмотря на то, что сроки подачи документов на летний семестр уже закончились. Тема войны, по ее словам, всплывает почти на каждом занятии, например, когда студенты анализируют примеры из газет. "Люди, которые знают, что я россиянка, интересуются ситуацией в России, мнением моих родственников и знакомых. Но никакого личного негатива я не заметила", - отмечает Ирина в интервью DW.

Боннский университет

Боннский университет

Не ощущает на себе косых взглядов и Татьяна из Краснодара. Поступив в Дюссельдорфский университет еще в 2020 году, из-за пандемии лишь с этого семестра она посещает занятия "вживую", не онлайн. "Буквально в первые дни войны, когда в России пошли слухи, что из университетов выгоняют студентов-россиян, мне звонила бабушка, спрашивала "Что там, тебя не выгнали, точно?", наш ректор запостила в Twitter, что вуз, во-первых, создает свой фонд помощи украинским беженцам. А во-вторых, что в университете по-прежнему рады учащимся и исследователям из России и что они не должны подвергаться нападкам", - рассказывает студентка бакалавриата.

В Дюссельдорфе Татьяна изучает общественные науки: "В силу моей специальности мы много обсуждаем войну, но обсуждаем по-научному, абстрагировано. Здесь не услышишь, что все россияне виноваты в том, что происходит. Вообще в университете мало кто знает, что я из России. А если люди узнают, то спрашивают, как я к этому отношусь, что думаю. Когда я говорю, что я против, то проявляют сочувствие, потому что у россиян сейчас тоже разные сложности".

DAAD и Гете-Институт продолжают работать для школьников и студентов из РФ

Из-за российской военной агрессии в Украине немецкие университеты и фонды приостановили сотрудничество с российскими партнерами (как и с белорусскими) - но лишь на официальном уровне. Заморожены программы обмена, совместные публикации и проекты. Что касается работы в индивидуальном порядке, то все остается по-прежнему. "Мы решили оставить путь в Германию для студентов и ученых открытым. Это решение осознанное: чтобы сохранить для них возможности попасть в немецкий вуз", - подчеркивает на запрос DW пресс-секретарь Германской службы академических обменов DAAD Михаэль Флакке (Michael Flacke).

Более того еще в марте эта авторитетная организация в совместном заявлении с Конференцией ректоров вузов Германии (HRK) выступила за толерантность и открытость, а также подчеркнула неприемлемость дискриминации из-за национальности. "Университеты - площадки, где и во времена международных конфликтов не место ксенофобии и изоляции", - отмечается в их заявлении. Россияне по-прежнему могут подавать документы и получать стипендии для учебы в Германии. Представительство DAAD в Москве, как заверяют в пресс-службе, и сейчас наблюдает большой спрос на программы поддержки от этой организации.

Гете-Институт, у которого в России филиалы в трех городах, выражая свою поддержку украинцам, после 24 февраля заморозил контакты с российскими официальными ведомствами и больше не проводит публичные мероприятия. Однако программа "Мост в немецкий университет" (Studienbrücke) для школьников, планирующих обучение в Германии, не закрыта и работает без ограничений как с российской, так и с немецкой стороны. Правда, участники из России сейчас должны брать на себя расходы.

Публичные мероприятия Гете-Институт в России в знак протеста против войны больше не проводит

Публичные мероприятия Гете-Институт в России в знак протеста против войны больше не проводит

Интерес школьников к ней сохраняется на высоком уровне. По данным пресс-службы института, в январе этого года было принято 47 девятиклассников. Новый набор учащихся 10 и 11 классов предстоит осенью. Особенно после 24 февраля организаторы стали получать запросы с опасениями по поводу ограничений в отношении россиян. Чтобы их развеять, Гете-Институт организует онлайн-встречи с теми, кто уже учится в Германии. До сих пор, говорят в пресс-службе, случаев враждебного настроя не было, чему во многом способствуют сами вузы.

Фейки и космополитичность в Ганновере

"Дорогие студенты из России, в соцсетях сейчас курсирует информация, касающаяся нахождения российских граждан в Германии. Многое НЕ соответствует правде... Студенты из России могут продолжать обучение, никто их не отчисляет", - такое обращение разместил на своем сайте Ганноверский университет. Российские студенты и дальше могут подавать заявки на обучение, подчеркивают в вузе на запрос DW. Более того - точных цифр по предстоящему зимнему семестру пока нет, но в международном офисе вуза отмечают заметное увеличение числа запросов из России.

В этом семестре здесь обучается 91 студент из РФ. В пресс-службе подчеркивают, что Ганноверский университет характеризуют открытость и космопотиличность, а конструктивный и основанный на фактах диалог даже в трудные времена является одним из краеугольных камней его системы ценностей. Студенты и ученые из России - такая же часть университетского сообщества, как и украинцы. Конфликтных ситуаций между ними на сегодняшний день руководство вуза не видит.

Любимцы россиян: об атмосфере в других популярных немецких вузах

Собеседница DW Татьяна в своем университете в Дюссельдорфе также не наблюдала конфликтов. По ее словам, политика не испортила и ее личные отношения с украинцами, с которыми она познакомилась еще в колледже довузовской подготовки. Мы переписываемся в Инстаграме. Украинцы злятся, называют русских орками, но отмечают, что это не про всех, а про тех, кто воюет", - подчеркивает студентка, которая в свободное время учит украинских беженцев немецкому языку.

Некоторые университеты создают инициативы поддержки для украинцев, россиян и белорусов, которым пришлось покинуть свои страны из-за войны в Украине. Но и по отношению к тем, кто не подвергается преследованиям, сохраняется открытость. Для того, чтобы это проверить, DW обратилась в вузы, которые до пандемии пользовались наибольшей популярностью у россиян. В Берлинском университете Гумбольда, который, как и другие вузы заморозил официальные отношения с российскими партнерами, не принимают новых студентов по обмену из России. Но для тех, кто планирует здесь получать степень бакалавра или магистра на регулярной основе, действуют те же правила, что и до 24 февраля. Сейчас здесь обучаются или пишут диссертацию более 400 россиян. Но до сих пор обходилось без серьезных столкновений или открытой враждебности в их адрес, отмечают в пресс-службе, хотя некоторые студенты чувствуют себя неуверенными и вынужденными оправдываться за политику своего государства.

За исключением программ обмена никаких других ограничений нет и в Мюнхенском университете имени Людвига и Максимилиана. Прием документов идет до 15 июля. Сейчас здесь зарегистрированы более 400 российских студентов. И, как заверяют в вузе, их проблемы из-за войны заключаются вовсе не в негативном отношении к ним со стороны однокурсников, а в том, что возникли дополнительные трудности с финансированием обучения - из-за санкций против РФ стало сложнее получать средства от родственников в России. Кроме того, многие студенты сдержанно относятся к местным акциям поддержки украинцев, опасаясь давления на родине, подчеркивают в пресс-службе.

В Гейдельбергском университете, напротив, российские студенты выступили с открытым письмом. "Мы хотим акцентировать внимание на следующем: понятия народа и власти, как и их желания, различаются... Мы не поддерживаем ни позицию, ни действия руководства РФ", - говорится в нем. Сейчас здесь около 240 студентов и аспирантов из России и два десятка - из Беларуси. Вуз открыт для новых заявок. Правда, резкого роста числа подающих документы из РФ здесь не наблюдают, хотя, как отмечают DW в вузе, некоторые абитуриенты пишут, что не хотят оставаться в России из-за того, что они против войны.

Конечно, при всех стараниях администраций университетов сохранить взаимоуважительные отношения в рабочем коллективе и среди студентов сложно полностью исключить ситуации, когда эмоции берут верх. Ранее в немецких СМИ сообщалось о том, что в некоторых вузах между учащимися из России и Украины доходило до словесной перепалки. Такое было, например, в Технологическом институте Карлсруэ или в том же Гейдельберге. Но для предотвращения серьезных конфликтов в Гейдельбергском университете, в частности, существуют отделы, дающие консультации иностранцам и готовые выступить медиаторами в таких случаях.

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  • Высшая техническая школа Вильдау в Бранденбурге

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    Вуз был создан на базе школы подготовки инженеров-машиностроителей. Главные направления здесь - машиностроение, телематика, логистика. TH Wildau на пятом месте по популярности у россиян - за счет партнерских программ с вузами России, например, с Санкт-Петербургским политехническим университетом. Из Украины здесь всего 11 студентов. Пятое место по числу украинцев занимает университет Майнца.

  • Рурский университет Бохума

    Вузы Германии: где учатся россияне и украинцы

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    Сотрудничество с вузами России объясняют популярность и этого вуза у россиян. В земле Северный Рейн - Вестфалия он лидирует по числу учащихся из этой страны, а в рейтинге по Германии занимает шестое место. По числу украинцев он на девятом месте (на шестом - Дрезденский технический университет). Вуз участвует в проекте "Мост в немецкий университет" и входит в альянс университетов Рурской области.

  • Университет имени Гёте во Франкфурте

    Вузы Германии: где учатся россияне и украинцы

    Университет имени Гёте во Франкфурте

    Зато Goethe-Universität - настоящий магнит для студентов с Украины. По статистике, здесь самое большое число представителей этой страны. По спросу среди россиян вуз занимает седьмое место в общегерманском рейтинге. Кроме того у украинцев и россиян это самый популярный университет в земле Гессен. За ним следуют университеты Марбурга и Гисена.

  • Кельнский университет

    Вузы Германии: где учатся россияне и украинцы

    Кельнский университет

    В Северном Рейне - Вестфалии, где, в целом, обучается большинство студентов из России и Украины, он по популярности уступает лишь Рурскому университету Бохума. Этот третий по величине немецкий вуз снискал доверие работодателей - особенно ценятся выпускники факультетов экономики и права, а также педагоги. В Германии - на восьмом месте по числу россиян и на седьмом - по числу украинцев.

  • Мюнхенский технический университет (TUM)

    Вузы Германии: где учатся россияне и украинцы

    Мюнхенский технический университет

    В Баварии по популярности среди студентов из России и Украины TUM занимает второе место, в целом по Германии - девятое для россиян и 14-е для украинцев (вместе с Дюссельдорфским университетом). Этот один из самых престижных немецких вузов входит в сотню лучших в мире. Позиционирует себя как университет, способствующий развитию предпринимательства, и является кузницей стартапов.

  • Гейдельбергский университет

    Вузы Германии: где учатся россияне и украинцы

    Гейдельбергский университет

    Топ-10 по числу российских студентов в немецких государственных вузах замыкает Гейдельбергский университет - старейший вуз на территории современной Германии. В украинском рейтинге он на 11-й строчке после Берлинского свободного университета.

    Автор: Татьяна Вайнман


Контекст

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