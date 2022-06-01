Гете-Институт координирует помощь деятелям культуры из Украины

Гете-Институт и международная неправительственная организация Artists at Risk запускают координационную группу для помощи деятелям культуры из Украины. Цель проекта - объединить программы, предлагаемые германской стороной, и предложить поучаствовать в них конкретным украинцам, говорится в сообщении Гете-Института, опубликованном во вторник, 31 мая.

Речь идет о разнообразных стипендиях и программах стажировок. По замыслу организаторов, группа кураторов собирает блок программ, а затем направляет учреждениям, представившим их, информацию о бежавших от войны в Украине деятелей культуры, специализация которых связана с той или иной программой.

Гранты на 2000 евро

Кроме того, Гете-Институт готов финансово поддержать культурные учреждения, столкнувшихся с нехваткой средств для осуществления проектов. Вспомогательный фонд в первую очередь предназначен для покрытия расходов на проживание или создание проекта. Необходимо подать заявку на грант, размер которого составит 2000 евро в месяц. Средства можно получать на протяжении от двух до шести месяцев.

Реагируя на войну, немецкие деятели культуры выразили солидарность с Украиной, подчеркнул генеральный секретарь Гете-Института Йоханнес Эберт (Johannes Ebert). По его словам, многие учреждения в ФРГ уже приняли на работу бежавших от войны украинских специалистов. Запуск координационной группы означает расширение помощи и долгосрочный формат, добавил Эберт.

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