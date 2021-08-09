Гете-институту - 70: больше чем просто немецкий язык

За 70 лет существования Гете-институт превратился из центра популяризации немецкого языка в один из главных культурных символов Германии в стране и за ее пределами. В его истории много захватывающих страниц.
Гете-Институт - хамелеон? Такое сравнение напрашивается после прочтения вышедшей в 2021 году в немецком издательстве Klett-Cotta книги "Гете-Институт. Одна история: с 1951 года и по настоящий день". Как можно догадаться уже по названию, это книга рассказывают об истории создания и становления института - одного из самых влиятельных учреждений культуры в Германии и за ее пределами.
Автор книги - Карола Ленц (Carola Lentz), которая возглавила Гете-Институт в ноябре 2020 года. Ее соавтором стала этнолог Мари-Кристин Габриэль (Marie-Christin Gabriel). И это не просто книга, выпущенная по случаю 70-летнего юбилея института, который широко празднуется в 2021 году, а критический взгляд на всю его историю. Как подчеркивает Карола Ленц в интервью DW, это "история постоянного поиска чего-то нового".
А началась эта история в 1951 году, когда в Мюнхене был основан Гете-Институт. Произошло это спустя шесть лет после того, как был закрыт его предшественник - Германская академия, созданная в 1925 году. Она также занималась популяризацией немецкого языка за пределами Германии. Однако во время национал-социализма академия превратилась в центр пропаганды и шпионажа, поэтому после окончания Второй мировой войны было решено ее закрыть. Основание Гете-Института стало символом нового этапа в политической жизни страны.
Первым шагом на этом пути было приглашение преподавателей немецкого языка со всего мира в Германию для прохождения курсов повышения квалификации. Именно языковые курсы и роль института как языкового посредника уже в скором времени стали его главным профилем. С этой целью Гете-Институт открывает представительства в других странах. Первое зарубежное подразделение появилось в Афинах в 1952 году. За десять лет своего существования Гете-Институт открыл 53 филиала. На этом этапе интенсивно расширяется его присутствие на африканском континенте. На сегодняшний день насчитывается 158 отделений Гете-института в 98 странах мира.
В истории Гете-Института много захватывающих страниц. В 1970-е годы его деятельность спровоцировала большую дискуссию в обществе. В Лондоне при поддержке Гете-Института проходила выставка немецкого иллюстратора и карикатуриста Клауса Штека (Klaus Staeck). На одном из плакатов был изображен Франц Йозеф Штраус (Franz Josef Strauß), тогдашний лидер партии Христианско-социальный союз (ХСС), а на плакате - подпись: "Der Kalte Krieg macht uns erst richtig heiß." (Холодная война нас по-настоящему заводит). Немецкие политики посчитали себя оскорбленными - отдельно их возмутило то, что все это, по их словам, происходило за деньги немецких налогоплательщиков.
В 1977 году Гете-Институт становится мишенью леворадикальных террористов, которые организовали покушение на филиалы в Париже и Мадриде.
В книге об истории Гете-Института есть и более светлые эпизоды. В 1980-е годы будущий папа римский Франциск изучал немецкий язык на курсах в Гете-Институте в немецком Боппарде. С семьей, в которой он тогда проживал, папа римский переписывается и по сей день.
Одна из самых захватывающих глав рассказывает о деятельности института во время холодной войны. Противостояние Востока и Запада затронуло и его. В 1951 году ГДР было открыто учреждение Herder-Institut, миссия и задача которого совпадали с предназначением Гете-Инстиута. Институт в Лейпциге также делал ставку на языковые курсы и открывал свои зарубежные представительства, во многом дублируя деятельность своего западного конкурента. Эта конкурентная борьба завершилась с падением Берлинской стены в 1989 году.
После падения железного занавеса в 1989 году Гете-Институт открывает свои представительства и в Восточной Европе. В 1992 году тогдашний министр иностранных дел Германии Клаус Кинкель (Klaus Kinkel) открыл отделение Гете-Института в Москве. А после воссоединения Германии представительства института появились и на территории бывшей ГДР.
Теракты 11 сентября 2001 года изменили и характер деятельности Гете-Института. В центре внимания оказались взаимопонимание и межкультурный диалог. А главным фокусом стало укрепление гражданского общества и предотвращение конфликтов. "В сфере культуры, - говорит президент Гете-Института Карола Ленц, - самый большой вызов для нас представляет то, что по-английски называют емким понятием shrinking spaces, то есть, рост нетерпимости, усиление авторитарных режимов, которые все чаще стараются ограничить и взять под контроль пространство и свободу для творческой и интеллектуальной деятельности". Для Гете-Института это означает, что организации приходится выяснять, где еще можно работать, а где - нет - именно это происходит сейчас в Беларуси. Как отмечает президент Гете-Института, важно продолжать поиск новых форматов, которые позволяют организовывать встречи и обмениваться опытом.
Родившаяся в 1954 году Карола Ленц по специальности этнолог. Она уже давно специализируется на Африке. На посту главы Гете-Инстиута она находится ровно год. Это учреждение знакомит мир с Германией, показывая ее со всех ее сторон и очень многогранно, говорит она. "И мы точно не позицинируем себя как лучших знатоков в глобальном мире", - подчеркивает президент Гете-Института. Гораздо важнее - сотрудничество с партнерами на местах и совместный поиск ответов на глобальные вызовы. "Мы хотим вступить в диалог с людьми из других культур, используя для этих целей все многообразие увлекательных литературных, музыкальных, художественных и культурных проектов", - объясняет задачи Гете-института его президент.
"Исчезающая стена" - проект Гёте-Института: разбираемая стена из деревянных кубиков, на которые нанесены цитаты немецких мыслителей. Стена в буквальном смысле постепенно исчезает: любой желающий сможет взять себе кубик с цитатой на память
Карола Ленц не сомневается в том, что ее учреждение хорошо подготовлено для того, чтобы решать задачи на глобальном уровне. Правда, есть у нее одно пожелание, которое она хотела бы передать новому коалиционному правительству. "Было бы здорово, есди бы новое правительство осознало тот факт, что культура должна быть существенной составляющей внешней политики, - говорит она, - если мы хотим заручиться дружеской поддержкой у других стран и вместе работать над глобальными проблемами".
В программу мероприятий Гете-Института входят и культурные события в самой Германии. Например, в Веймаре проходит культурный симпозиум, на который в докоронавирусные времена приезжали ведущие эксперты со всего мира. По случаю 70-летнего юбилея организации 29 ноября в Берлине открывается выставка "Take Me to the River", которая предлагает найти ответы на вопросы о глобальном изменении климата. Выставка "Nation, Narration, Narcosis" посвящена роли музеев в сохранении культуры памяти. А интерактивная инсталляция "Исчезающая стена" - проект Гете-Института, который реализуется в 10 странах и 17 городах - показывает, что стены, разделяющие людей, можно преодолеть с помощью культуры.
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