 Германия захотела посмотреть на себя со стороны | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 12.07.2021

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Культура и стиль жизни

Германия захотела посмотреть на себя со стороны

620 экспертов из 37 стран ответили на самые разные вопросы о Германии. В итоге получилось 120 страниц! DW пересказывает кратко новое исследование.

Женщина в очках виртуальной реальности

Общество международного сотрудничества GIZ, Германская служба академических обменов (DAAD) и Гёте-Институт в рамках совместного исследования "Международный взгляд на Германию во времена коронавируса" опросили более 620 экспертов по культуре, науке и международному сотрудничеству из 37 стран. Что же они рассказали?

Цель 120-страничного документа, больше напоминающего список необходимых действий для правительства, которое будет создано после парламентских выборов в сентябре, - сравнить, как сами немцы воспринимают свою родину и что о стране думают за ее пределами, объяснили авторы исследования. Как говорится в предисловии, в данном исследовании были собраны самые разные мнения экспертов, чтобы получить полную картину, избежав при этом слепых зон.

Федеральный канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) поблагодарила организации за проделанную работу, подчеркнув, что авторам исследования удалось сделать впечатляющее моментное наблюдение. Глава правительства в своем видеообращении на презентации в Берлине назвала исследование интересным, отметив, что результаты были отчасти ожидаемыми, но в то же время некоторые вещи ее удивили. Критические моменты, выявленные в исследовании, должны стать стимулом для улучшений, подчеркнула Меркель.

Где слабые места

Вполне ожидаемыми стали выводы о том, что Германия выделяется экономической мощью, стабильностью демократии и яркой культурой. Однако участники опроса отмечают отставание ФРГ в вопросах цифровизации и доступа к высшим учебным заведениям.

Ветровая электростанция и дымовая труба

Немецкие компании не уделяют теме защиты достаточного внимания, считают эксперты

Кроме того, немецкое общество проявляет большой интерес к темам, связанным с окружающей средой, однако бизнес не уделяет защите экологии достаточного внимания, указывают эксперты. А еще Германия "недостаточно" занимается своим колониальным прошлым, подчеркивают респонденты.

Одним из самых больших рисков в исследовании назван рост популистских и радикальных тенденций. По ощущениям самих участников опроса, уровень дружелюбия в Германии в последние годы упал, поэтому у респондентов все чаще возникало чувство, что им здесь не рады.

Германии следует более отчетливо выражать свою позицию в международных отношениях и при этом не быть доминирующей, считают опрошенные эксперты. С точки зрения внешней политики важно, как официальный Берлин поведет себя в свете напряженных отношений между США, Китаем и Россией, одновременно выступая за сильную Европу, указывают они.

Немцы высоко ценят культуру

Германия может более интенсивно обмениваться с мировым сообществом идеями в таких областях, как наука и исследования, искусство (в частности, кинематограф), говорится в документе. 

Респондентов спрашивали и о том, насколько хорошо, по их мнению, страна справилась с пандемией COVID-19. Руководство ФРГ получило блестящие оценки за свои действия весной 2020 года. Однако во время второй волны неприятное удивление у опрошенных вызвал темп вакцинации в начале прививочной кампании в Германии , как и недостаточная готовность населения придерживаться коронавирусных ограничений.

Медицинская маска на брусчатке у Бранденбургских ворот в Берлине

Гёте-Институт, DAAD и GIZ намерены извлечь выводы из данного опроса. Цифровизация играет растущую роль в нашей работе, констатировала представительница правления GIZ Таня Гённер (Tanja Gönner). "Мы стараемся расширять наши творческие возможности", - добавила она.

Талантливые специалисты за пределами Германии хотят получить более простой доступ к образовательной системе ФРГ, указал генеральный секретарь DAAD Кай Зикс (Kai Sicks). А Гёте-Институт и в дальнейшем будет развивать и укреплять возможности обучения немецкому языку в стране и за рубежом, уверен генеральный секретарь этой организации.

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    Автор: Максим Нелюбин


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