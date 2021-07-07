 Немецкая фотография между двумя мировыми войнами | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 07.07.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Немецкая фотография между двумя мировыми войнами

На выставке во Франкфурте-на-Майне показывают новаторские и авангардные фотографии из Германии 1920-30-х годов.

Умбо. Зимний лес (1935)

Умбо. "Зимний лес" (1935)

"Золотые двадцатые" в Германии. Период небывалого расцвета искусства, культуры и науки в Веймарской республике (1918-1933), ставшей символом немецкой демократии и просуществовавшей большую часть периода между двумя мировыми войнами. Революционные изменения происходят и в фотографии. Именно фотоработы, созданные в 1920-е и 1930-е годы, когда в ходу были всевозможные эксперименты с ракурсной съемкой и нестандартные техники, считаются самыми новаторскими и авангардными. В тот период фотографии стали все чаще появляться и в средствах массовой информации - газетах, журналах, а также в рекламе.

Фотохудожник Август Зандер и его жена - фотохудожница Марта Дикс. Работа из знаменитой серии Зандера Люди XX века (1927)

Фотохудожник Август Зандер и его жена - фотохудожница Марта Дикс. Работа из знаменитой серии Зандера "Люди XX века" (1927)

Причем фотоснимки уже не только выполняют функцию иллюстраций к информационным материалам, но и сами становятся носителями информации. Фотографы также с удовольствием экспериментируют, формируют в кадре оригинальные перспективы, ищут необычные мотивы для своих работ. А фоторепортеры, помимо использования художественных и формальных новшеств, дают людям представление об актуальных событиях. Об этом ярком периоде рассказывает выставка "Видеть по-новому: фотография 1920-х и 1930-х годов" ("Neu Sehen: Die Fotografie der 20er und 30er Jahre"), проходящая в художественном музее Städel во Франкфурте-на-Майне.

Новая форма искусства

В тот период большим спросом пользовалась появившаяся в продаже в 1913 году удобная и доступная по цене 35-миллиметровая фотокамера, благодаря которой многие сделали фотографирование своим хобби. Увлечение людей фотографией не оставили без внимания художественные учебные заведения. В вузах Мюнхена, Галле, Веймара появились новые факультеты - факультеты фотографии.

Ганс Финслер. Чашка, блюдце и тарелка (1931)

Ганс Финслер. "Чашка, блюдце и тарелка" (1931)

Возможности 35-миллиметровых камер приводили в восторг и художников-живописцев, которые стали использовать этот фотоаппарат для опробования новых перспектив и мотивов. Дошло до того, что фотография стала теснить живопись. "Станковая живопись умерла", - самонадеянно утверждали некоторые фотографы. Разумеется, этого не произошло, но фотография на самом деле стала новой формой искусства, все больше утверждалась, воспринималась все более всерьез - и даже была признана достойной того, чтобы выставляться в музеях.

Смелые эксперименты и новаторский подход

Экспозиция под названием "Немецкая фотографическая выставка" ("Deutsche Photographische Ausstellung") стала первой фотовыставкой в Германии после Первой мировой войны. Она была развернута в 1926 году в Доме моды (Haus der Moden) во Франкфурте-на-Майне и отображала весь спектр этого медиума - от подборки профессиональных, научных и исторических фотоснимков до обзора создания и развития фотоиндустрии, а также обзора специальной литературы по фотоискусству.

Альберт Ренгер-Патч. Творческие руки (1925)

Альберт Ренгер-Патч. "Творческие руки" (1925)

В Веймарской республике огромное значение приобрела промышленная фотосъемка. Многие предприятия специально приглашали профессиональных фотографов запечатлеть построенные по последнему слову времени производственные объекты и новейшее оборудование, а потом использовали эти снимки в рекламных целях. Фотографии рекламного характера были выполнены так, чтобы сосредоточить внимание зрителя на красоте отдельных технических деталей. Что же касается особенностей производственного процесса и условий труда, то такие вещи, как правило, предпочитали опускать.

Эрих Заломон запечатлел Густава Штреземана, Остина Чемберлена и Аристида Бриана в кулуарах конференции Лиги наций в Лугано (1928)

Эрих Заломон запечатлел Густава Штреземана, Остина Чемберлена и Аристида Бриана в кулуарах конференции Лиги наций в Лугано (1928)

В 1920-е годы также возникло и развивалось течение "Новое видение", приверженцы которого специализировались на промышленной съемке. Они пробовали различные ракурсы и нестандартные техники, зачастую шли на смелые для того времени эксперименты - к примеру, при распределении света и тени на поверхностях предметов. Аналогичный новаторский подход использовали в работе и  фотохудожники новой волны, которые предпочитали снимать природу.

Вот так запечатлел зебр в Берлинском зоопарке Фридрих Зайденштюккер (1935)

Зебры в Берлинском зоопарке. Фридрих Зайденштюккер (1935)

"Мир прекрасен" и другие шедевры

В 1920-х годах фотография использовалась и в научных целях. Она создавала иллюзию рационального восприятия природы и помогала документировать результаты научных исследований. Если раньше флору и фауну изображали с помощью графических материалов, то теперь рисунки сменила фотография. Такие мастера художественной фотографии, как Карл Блоссфельдт (Karl Blossfeldt), Карл Штрюве (Carl Strüwe) или Альберт Ренгер-Патч (Albert Renger-Patzsch), с почти научной дотошностью во всех деталях демонстрировали структуры природы - в первую очередь, растительный мир. Эти фотоснимки были выполнены в той же манере, что и произведения промышленной фотографии.

О том, насколько популярной была в Веймарской республике фотография, свидетельствуют проводившиеся в ней многочисленные выставки и ярмарки. К слову, изданный в 1928 году альбом фотографий "Мир прекрасен" ("Die Welt ist schön") Альберта Ренгер-Патча, содержащий 100 фотоснимков людей, животных, растений, зданий, машин, производственных объектов и явившийся основой, определившей развитие современного искусства, пользуется спросом по сей день.

Одуванчик (1933). Фред Кох

"Одуванчик" (1933). Фред Кох

Свыше 100 фоторабот представлено на выставке "Видеть по-новому". Среди их авторов - такие легендарные немецкие фотохудожники, как Альберт Ренгер-Патч, Эрих Заломон (Erich Salomon), Август Зандер (August Sander), Умбо (Umbo), Пауль Вольф (Paul Wolff), Ива (Yva), Карл Альбикер (Carl Albiker), Карл Теодор Гремлер (Karl Theodor Gremmler), Пауль В. Джон (Paul W. John). Их фотографии, созданные в период между двумя мировыми войнами, также позволяют составить портрет немецкого общества того времени.

В 1933 году к власти в Германии пришли национал-социалисты, и фотохудожники еврейского происхождения, покинули страну или, как Эрих Заломон и фотохудожница Ива, погибли в концлагерях. Национал-социалисты стали использовать возможности фотографии в своих целях - для пропаганды в "третьем рейхе".

Выставка "Видеть по-новому: фотография 1920-х и 1930-х годов" открыта во Франкфурте-на-Майне до 24 октября.

Смотрите также:

  • Георг Шольц. Строим планы (1922)

    Блеск и нищета Веймарской республики

    Георг Шольц. "Строим планы" (1922)

    Первая мировая война, проигранная Германией, принесла ей инфляцию, дефицит, безработицу. Но в 1920-е годы Веймарская республика встала на путь стабилизации, люди стали увереннее смотреть в будущее. Атмосферу той эпохи передает выставка "Блеск и нищета в Веймарской республике" ("Glanz und Elend in der Weimarer Republik") во франкфуртском музее Schirn.

  • Карл Хофер. The Tiller Girls (1927)

    Блеск и нищета Веймарской республики

    Карл Хофер. "The Tiller Girls" (1927)

    "Золотыми двадцатыми" называют яркий период с 1924 по 1929 годы. Это было особенное для Германии время: рушились устои, жизнь била ключом, пьянила свобода... В городах появились кабаре, где рекой лилось шампанское, танцевали на столах и даже показывали стриптиз. Очень популярна была и британская танцевальная труппа Джона Тиллера The Tiller Girls, часто выступавшая в Берлине.

  • Георг Шольц. Кафе (Рыцарь свастики) (1921)

    Блеск и нищета Веймарской республики

    Георг Шольц. "Кафе (Рыцарь свастики)" (1921)

    В 1920-е годы живопись находилась под влиянием "Новой вещественности" - арт-течения, противостоявшего позднему романтизму и экспрессионизму и практиковавшего критичную форму реализма. Одним из его лидеров был Георг Шольц. На этой картине он изобразил бюргера со свастикой на лацкане пиджака. Национализм уже тогда начал обретать популярность.

  • Отто Дикс. Дама с вуалью и норкой (1920)

    Блеск и нищета Веймарской республики

    Отто Дикс. "Дама с вуалью и норкой" (1920)

    Полотна одного из видных представителей "Новой вещественности" Отто Дикса полны сарказма и способны вызвать шок. Участник Первой мировой, он часто изображал войну. Не менее страшной предстают в его работах и ее последствия. Отто Дикс вернулся с фронта и увидел улицы немецких городов, переполненные инвалидами, нищими, беспризорниками, проститутками...

  • Кристиан Шад. Полуобнаженная натурщица (1929)

    Блеск и нищета Веймарской республики

    Кристиан Шад. "Полуобнаженная натурщица" (1929)

    Около 200 работ представлены в нынешней франкфуртской экспозиции. Большая часть из 62 их авторов участвовала в Первой мировой войне. Кристиану Шаду, сыну известного адвоката, мобилизации удалось избежать: он вовремя уехал в швейцарский Цюрих. В отличие от других художников "Новой вещественности", он позже не подвергся преследованиям со стороны нацистов.

  • Кристиан Шад. Влюбленные юноши (1929)

    Блеск и нищета Веймарской республики

    Кристиан Шад. "Влюбленные юноши" (1929)

    "Золотые двадцатые" - это "нет" предрассудкам и "да" сексуальной свободе. Берлин, например, пользовался славой гомосексуальной столицы. В этом городе геи и лесбиянки могли не скрывать своей сексуальной ориентации, не опасаясь гонений, хотя нацеленный против гомосексуалов параграф 175 в уголовном праве и существовал. Дадаист Кристиан Шад отображает это явление на некоторых своих полотнах.

  • Макс Оппенгеймер. Шестидневные велогонки (1929)

    Блеск и нищета Веймарской республики

    Макс Оппенгеймер. "Шестидневные велогонки" (1929)

    Новый ритм послевоенной жизни продиктовал рождение нового стиля. В 1920-е годы жители Веймарской республики стали повально увлекаться физкультурой и спортом, участвовать в спортивных состязаниях. Это заставило их добавлять в свой гардероб укороченные брюки, шорты, комбинезоны, трикотажные купальные костюмы, футболки.

  • Карл Хофер. Безработные (1932)

    Блеск и нищета Веймарской республики

    Карл Хофер. "Безработные" (1932)

    В 1929 году начался мировой экономический кризис, крайне негативно отразившийся на Веймарской республике и ставший началом ее заката. Была парализована экономика, инфляция достигла небывалых масштабов, число безработных выросло до 6 миллионов. Стало расти влияние национал-социалистов. В 1933 году, когда они пришли в Германии к власти, Веймарская республика пала.

    Автор: Наталия Королева


Контекст

Берлин 20-х годов: где снимали культовый немецкий сериал?

Вот где в немецкой столице снимали сериал "Вавилон-Берлин". На этих улицах и площадях до сих пор можно почувствовать атмосферу "золотых двадцатых".  

Советский Союз и Россия в объективе западных фотографов

Фотографии Нанны Хайтманн о борьбе за жизнь в московской больнице стали частью уникальной фотовыставки о жизни в Советском Союзе и России.  

Фотограф Борис Михайлов: "Я не журналист, меня не интересуют люди"

В Берлине прошла выставка Бориса Михайлова. Он еще 20 лет назад прогремел в Европе серией с бездомными. DW поговорила с харьковчанином о жестокости, немецких бомжах и Украине.  

Падение Берлинской стены: уникальное собрание фотографий

Это сооружение, ставшее главным символом холодной войны, стояло на пути людей к свободе. И когда, наконец, начался его демонтаж, Роберт Конрад решил задокументировать этот процесс.  

Будни ГДР без ретуши и грима

"Дезертирство" с первомайских парадов и прочие истории из повседневной жизни ГДР представлены на выставке фотографий Харальда Хаусвальда "Тотальный Восток" в Берлине.  

Немецкий фотограф Юрген Васмут и его российские герои

Когда речь заходит о России, ему вспоминается, прежде всего, "танкистка" с авоськами во время августовского путча в Москве, старушки, моющие окна в монастыре, и водка на завтрак.  

Реклама