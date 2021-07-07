Немецкая фотография между двумя мировыми войнами

"Золотые двадцатые" в Германии. Период небывалого расцвета искусства, культуры и науки в Веймарской республике (1918-1933), ставшей символом немецкой демократии и просуществовавшей большую часть периода между двумя мировыми войнами. Революционные изменения происходят и в фотографии. Именно фотоработы, созданные в 1920-е и 1930-е годы, когда в ходу были всевозможные эксперименты с ракурсной съемкой и нестандартные техники, считаются самыми новаторскими и авангардными. В тот период фотографии стали все чаще появляться и в средствах массовой информации - газетах, журналах, а также в рекламе.

Фотохудожник Август Зандер и его жена - фотохудожница Марта Дикс. Работа из знаменитой серии Зандера "Люди XX века" (1927)

Причем фотоснимки уже не только выполняют функцию иллюстраций к информационным материалам, но и сами становятся носителями информации. Фотографы также с удовольствием экспериментируют, формируют в кадре оригинальные перспективы, ищут необычные мотивы для своих работ. А фоторепортеры, помимо использования художественных и формальных новшеств, дают людям представление об актуальных событиях. Об этом ярком периоде рассказывает выставка "Видеть по-новому: фотография 1920-х и 1930-х годов" ("Neu Sehen: Die Fotografie der 20er und 30er Jahre"), проходящая в художественном музее Städel во Франкфурте-на-Майне.

Новая форма искусства

В тот период большим спросом пользовалась появившаяся в продаже в 1913 году удобная и доступная по цене 35-миллиметровая фотокамера, благодаря которой многие сделали фотографирование своим хобби. Увлечение людей фотографией не оставили без внимания художественные учебные заведения. В вузах Мюнхена, Галле, Веймара появились новые факультеты - факультеты фотографии.

Ганс Финслер. "Чашка, блюдце и тарелка" (1931)

Возможности 35-миллиметровых камер приводили в восторг и художников-живописцев, которые стали использовать этот фотоаппарат для опробования новых перспектив и мотивов. Дошло до того, что фотография стала теснить живопись. "Станковая живопись умерла", - самонадеянно утверждали некоторые фотографы. Разумеется, этого не произошло, но фотография на самом деле стала новой формой искусства, все больше утверждалась, воспринималась все более всерьез - и даже была признана достойной того, чтобы выставляться в музеях.

Смелые эксперименты и новаторский подход

Экспозиция под названием "Немецкая фотографическая выставка" ("Deutsche Photographische Ausstellung") стала первой фотовыставкой в Германии после Первой мировой войны. Она была развернута в 1926 году в Доме моды (Haus der Moden) во Франкфурте-на-Майне и отображала весь спектр этого медиума - от подборки профессиональных, научных и исторических фотоснимков до обзора создания и развития фотоиндустрии, а также обзора специальной литературы по фотоискусству.

Альберт Ренгер-Патч. "Творческие руки" (1925)

В Веймарской республике огромное значение приобрела промышленная фотосъемка. Многие предприятия специально приглашали профессиональных фотографов запечатлеть построенные по последнему слову времени производственные объекты и новейшее оборудование, а потом использовали эти снимки в рекламных целях. Фотографии рекламного характера были выполнены так, чтобы сосредоточить внимание зрителя на красоте отдельных технических деталей. Что же касается особенностей производственного процесса и условий труда, то такие вещи, как правило, предпочитали опускать.

Эрих Заломон запечатлел Густава Штреземана, Остина Чемберлена и Аристида Бриана в кулуарах конференции Лиги наций в Лугано (1928)

В 1920-е годы также возникло и развивалось течение "Новое видение", приверженцы которого специализировались на промышленной съемке. Они пробовали различные ракурсы и нестандартные техники, зачастую шли на смелые для того времени эксперименты - к примеру, при распределении света и тени на поверхностях предметов. Аналогичный новаторский подход использовали в работе и фотохудожники новой волны, которые предпочитали снимать природу.

Зебры в Берлинском зоопарке. Фридрих Зайденштюккер (1935)

"Мир прекрасен" и другие шедевры

В 1920-х годах фотография использовалась и в научных целях. Она создавала иллюзию рационального восприятия природы и помогала документировать результаты научных исследований. Если раньше флору и фауну изображали с помощью графических материалов, то теперь рисунки сменила фотография. Такие мастера художественной фотографии, как Карл Блоссфельдт (Karl Blossfeldt), Карл Штрюве (Carl Strüwe) или Альберт Ренгер-Патч (Albert Renger-Patzsch), с почти научной дотошностью во всех деталях демонстрировали структуры природы - в первую очередь, растительный мир. Эти фотоснимки были выполнены в той же манере, что и произведения промышленной фотографии.

О том, насколько популярной была в Веймарской республике фотография, свидетельствуют проводившиеся в ней многочисленные выставки и ярмарки. К слову, изданный в 1928 году альбом фотографий "Мир прекрасен" ("Die Welt ist schön") Альберта Ренгер-Патча, содержащий 100 фотоснимков людей, животных, растений, зданий, машин, производственных объектов и явившийся основой, определившей развитие современного искусства, пользуется спросом по сей день.

"Одуванчик" (1933). Фред Кох

Свыше 100 фоторабот представлено на выставке "Видеть по-новому". Среди их авторов - такие легендарные немецкие фотохудожники, как Альберт Ренгер-Патч, Эрих Заломон (Erich Salomon), Август Зандер (August Sander), Умбо (Umbo), Пауль Вольф (Paul Wolff), Ива (Yva), Карл Альбикер (Carl Albiker), Карл Теодор Гремлер (Karl Theodor Gremmler), Пауль В. Джон (Paul W. John). Их фотографии, созданные в период между двумя мировыми войнами, также позволяют составить портрет немецкого общества того времени.

В 1933 году к власти в Германии пришли национал-социалисты, и фотохудожники еврейского происхождения, покинули страну или, как Эрих Заломон и фотохудожница Ива, погибли в концлагерях. Национал-социалисты стали использовать возможности фотографии в своих целях - для пропаганды в "третьем рейхе".

Выставка "Видеть по-новому: фотография 1920-х и 1930-х годов" открыта во Франкфурте-на-Майне до 24 октября.

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