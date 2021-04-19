 Песни для изучающих немецкий: уроки под рок единорога | Учеба и работа в Германии | DW | 16.08.2021

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Учеба и карьера

Песни для изучающих немецкий: уроки под рок единорога

ok.danke.tschüss - три слова в немецком языке и название группы, которая поможет его изучать. Специально для этого музыканты из Германии написали песни по беспроигрышной методике.

Немецкая группа ok.danke.tschüss помогает учить немецкий язык

Весной 2021 года синти-поп трио с необычным названием ok.danke.tschüss стали победителями конкурса для немецких групп. Гёте-Институт и Deutsche Welle искали музыкантов, которые будут помогать молодой аудитории учить немецкий язык. Теперь их задача - написать десять запоминающихся мелодий с понятными текстами и подготовить для них видеоклипы. Музыка способствует креативному подходу к освоению языка, убеждены в Академии DW, которая занимается и языковыми проектами. В музыкальной упаковке некоторые грамматические "бастионы" уже не кажутся такими неприступными.

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Для Евы Саутер (Eva Sauter), Лукаса Фирмбаха (Lucas Firmbach) и Мануэля Праксмарера (Manuel Praxmarer) - непростая задача. Группа существует с 2018 года, но музыканты никогда особо не задумывались о потребностях аудитории, изучающей немецкий. Может, за исключением Мануэля, который родился в Австрии. "Я уже 30 лет учу немецкий и все еще говорю с ошибками", - шутит он с тирольской непринужденностью.

Для языкового проекта музыканты провели неделю на Эльбе - в доме-лодке с мини-студией звукозаписи. Руководитель образовательных проектов в Академии DW Кристина Дивальд-Орт (Kristina Diewald-Orth) задала им несколько тематических ориентиров и языковых понятий, которые могли бы интересовать изучащих немецкий. "Было непривычно учитывать это при написании песен и встраивать в тексты конкретные слова, - признается Ева Саутер. - Но в результате получилось круто".

Студия звукозаписи на Эльбе. Здесь записывали песни для изучающих немецкий

Студия звукозаписи на Эльбе. Здесь записывали песни для изучающих немецкий

Например, в репертуаре трио из Мангейма появилась песня о банках, в которой говорится о человеке, экономящем на любви. Слушая ее, можно выучить слово "Bausparvertrag" (накопительный договор с банком на строительство или покупку жилья) и другие экономические термины.

Немецкий рок с юмором и порицанием

Если процесс написания синглов стопорил, своими советами музыкантам помогали специалист по сонграйтингу, солист известной немецкой группы Jupiter Jones Николас Мюллер (Nicholas Müller), а также преподаватель немецкого как иностранного. "Сначала было страшновато,  потому что от нас ожидали полностью готовый альбом", - говорит Ева. Но стоило просто начать. В итоге процесс был очень гармоничным. Студия в доме-лодке - гнездо креатива, смеется девушка.

Коуч Николас Мюллер в восторге от молодых музыкантов: "Они делают все, что должна делать хорошая группа". Чувствуется, что ребята занимаются музыкой из убеждения и не ради успеха, а просто потому, что любят поп, делится он своим впечатлением с DW.

Увидеть музыкантов из ok.danke.tschüss на сцене можно будет в 2022 году

Увидеть музыкантов из ok.danke.tschüss на сцене можно будет в 2022 году

Само трио характеризует свой стиль как "рок единорога". В песнях они указывают на все то, что в мире идет не так, с юмором и порицанием. Необычное название группы навеяно словами их бывшего гитариста, который каждый раз, когда брал неверную ноту, нервничал и говорил "Оk, danke, tschüss" - "Оk, всем спасибо, пока".

Беспроигрышная методика обучения немецкому

Николасу Мюллеру импонирует идея связать уроки немецкого с музыкой. "Прежде всего тому, кто раньше не очень хотел ходить в школу, эта методика кажется беспроигрышной", - смеется он. Песни сочинены и записаны за короткое время - без ущерба качеству. После нескольких месяцев общения по видеоконференциям, ставшим привычными во время локдауна, это была первая живая встреча музыкантов и организаторов проекта.

Пока песни держатся в секрете. И можно лишь в предвкушении гадать, использовала ли Ева в одной из них свое любимое немецкое слово - "Eierschalensollbrechstellenverursacher". Впервые на живом концерте композиции будут исполнены в 2022 году в Вене - в рамках международной конференции преподавателей немецкого языка. Затем запланированы выступления и воркшопы в представительствах Гёте-Института по всему миру, в немецких школах и на других площадках.

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    Автор: Инга Ваннер


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