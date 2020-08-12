Работа без знаний немецкого: какие шансы в Германии?

В актуальном рейтинге English Proficiency Index, который сравнивает уровень владения английским языком среди взрослого населения в 100 странах мира, Германия занимает восьмую строчку, уступая Нидерландам, cкандинавским странам, Австрии и Португалии. В целом уровень владения анлийским языком в ФРГ растет. Английский - самый популярный иностранный язык в школах Германии. И у немцев немало возможностей и стимулов к изучению этого языка.

Знания английского нередко входят в список требований немецких работодателей. Полгода назад объединение специалистов по поиску персонала BAP проанализировало более 900 тысяч объявлений о вакансиях. Примерно в каждом пятом из них знания этого иностранного языка были обязательными, причем половина таких объявлений была адресована молодым специалистам. Чаще всего это были вакансии в сферах ИТ и телекоммуникации, науки, маркетинга, PR или консалтинга. Реже всего - в сферах медицины и ухода за больными и престарелыми, для социальных работников, строителей и ремесленников.

А каковы шансы на трудоустройство, если иностранный специалист, помимо своего родного языка, владеет только английским?

Где в Германии проще работать с английским

"Все зависит от компании", - говорит Максим Радомский, программист из Украины. Он начал искать работу по специалисти в Бонне, еще будучи студентом магистратуры в Боннском университете. Знания немецкого языка были минимальными. А поскольку объявления, где требовался лишь английский, встречались редко, свое резюме Максим отправлял всюду, где подходил по профилю.

Максим Радомский

Первая фирма-работодатель была маленькой и занималась аутсорсом, выполняя заказы в основном немецких кампаний. "Они как раз искали студента, который учит информатику. На работе мы по большей части общались на английском, но одно из пожеланий работодателя заключалось в том, что немецкий было бы неплохо со временем выучить", - рассказывает молодой специалист в беседе с DW. В изучении немецкого особой инициативы он не проявлял, и когда дела у фирмы ухудшились и пришлось сокращать штат, Максима уволили.

В сфере разработки программного обеспечения или программирования одних лишь знаний английского зачастую достаточно. Но если в той же сфере ИТ придется работать с клиентами из Германии, немецкий язык может быть необходимостью, отмечает эксперт по вопросам трудоустройства Вальтер Файхтнер (Walter Feichtner) в интервью DW. Рынок труда в последние годы в Германии изменился, говорит он. В мире практически во всех сферах наблюдается глобализация, и из-за миграции в Германии среди трудового населения - все больше иностранцев. "Главную роль при трудоустройстве играют квалификация, профессиональный бэкграунд, опыт специалиста. Языковые знания важны, но в разной степени - в зависимости от сферы, рода деятельности и фирмы", - соглашается консультант по карьере из Мюнхена.

Консультант по трудоустройству Вальтер Файхтнер

В крупных компаниях со штаб-квартирой или клиентами и поставщиками в другой стране английский язык нередко является рабочим. Его знания нужны, например, в отделах сбыта или закупки. А вот в среднем бизнесе без знаний немецкого трудно, так как рынок у небольших фирм в основном региональный. Знать немецкий важнее и представителям рабочих специальностей - если сотрудник занят непосредственно на производстве, у конвейера, на складе.

Берлин и Мюнхен - самые англоязычные немецкие города

Аналитики крупного портала по трудоустройству Indeed проанализировали, в каких немецких городах объявления о вакансиях целенаправленно адресованы иностранным специалистам. Вывод: о большой открытости работадателей пока говорить рано. Исследование Indeed охватывало 88 городов, и при этом в среднем по стране из всех объявлений, проанализированных специалистами портала с мая 2020-го по апрель 2021 года, лишь 2,5 процента - не на немецком, а в основном на английском языке.

При этом исследование выявило существенные различия по городам. Чаще всего на англоязычное объявление о вакансии можно натолкнуться в Берлине - 14 процентов из проанализированных Indeed. В Мюнхене и Франкфурте на английском составлено примерно каждое десятое объявление. А вот в Гамбурге и Кельне, которые относятся к пяти крупнейшим немецким городам, их обнаружено всего четыре процента. Зато в пятерку самых "англоязычных" немецких городов вошли Кайзерслаутерн и Гёттинген с населением примерно в 100 тысяч. Специалисты Indeed объясняют относительно большую долю объявлений на английском языке в этих городах тем, что в Кайзерслаутерне расположен крупный университет и один из институтов Общества имени Фраунгофера. Кроме того, недалеко от города находится авиабаза США Рамштайн. Гёттинген также является университетским городом с рядом научно-исследовательских институтов, где работают ученые со всего мира.

Лучше всего - английский в придачу к немецкому

Лидерство Берлина и Мюнхена в рейтинге Indeed Вальтера Файхтнера не удивляет. Берлин давно стал популярным у специалистов из-за рубежа, а в баварской столице находятся подразделения международных концернов, в частности, Google, Amazon и Microsoft. Однако он не считает, что если объявление о вакансии написано на английском языке, то предлагаемая работа связана будет только с ним. Эксперт по трудоустройству уверен, что обращаясь таким образом к потенциальным сотрудникам, фирмы целенаправленно ищут тех, кто хорошо владеет английским - в придачу к немецкому языку.

Немецкое подразделение Microsoft в Мюнхене

Среди клиентов его консалтингового бюро Karrierecoach München 25 процентов - с миграционными корнями. И их опыт показывает, что без знаний немецкого не так просто получить приглашение на собеседование. "Конкуренция большая, и чем привлекательнее работодатель, чем интереснее должность и сложнее задачи, тем важнее знания немецкого. В топ-менеджменте, например, оба языка имеют одинаково большое значение", - подчеркивает Вальтер Файхтнер.

Поиск работы в Германии: успешная тактика

На второй работе, куда вскоре смог устроиться Максим Радомский, требовалось знать немецкий. К тому моменту он уже два с половиной года жил в Германии и стал лучше воспринимать язык на слух. На собеседовании технические вопросы и его предыдущий опыт он предпочел обсуждать на английском, но когда перешли к личным предпочтениям и хобби, его попросили говорить по-немецки. "Меня спасло то, что я не стеснялся использовать английские слова, когда не мог вспомнить немецкое понятие", - раскрывает свою тактику Максим. Несмотря на то, что и сейчас он занимается программированием, ему приходится принимать участие в заседаниях и вести деловую переписку на немецком языке.

Найти работу в Германии без немецкого трудно, делает вывод специалист. "И даже если не знаешь немецкий на достаточной уровне, попробуй сделать так, чтобы тебе поверили, что ты его знаешь", - говорит Максим полушутя. Частью его тактики было также резюме и мотивационное письмо на немецком - перевести с анлийского помогли знакомые.

Тем, кто все же решил подавать заявку на вакансию на английском, Вальтер Файхтнер, сам некоторое время работавший HR-специалистом и хедхантером, советует придерживаться тех же требований в оформлении, той же структуры, что и в резюме на немецком языке. Кроме того, по его наблюдениям, в Германии еще не прижились анонимные резюме: работадателям по-прежнему важно увидеть фотографию претендента, информацию о поле и возрасте. Мелочи, но они тоже могут повлиять на решение рекрутера.

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