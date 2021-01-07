 Как учат иностранные языки в школах Германии | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 08.01.2021

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Культура и стиль жизни

Как учат иностранные языки в школах Германии

В России иностранный язык официально исключили из списка обязательных экзаменов ЕГЭ. А как обстоит дело в Германии? Как и сколько учат здесь иностранные языки?

Девочка с учебником английского языка

Оговоримся сразу: ответ на вопрос, в каком объеме и как преподаются иностранные языки в немецких школах, не будет однозначным. Дело в том, что образование, в том числе школьное образование всех уровней, находится в Германии в компетенции федеральных земель. Это специально прописано в конституции ФРГ. Разумеется, какие-то единые критерии, нормы и правила существуют, но есть и отличия.

Говорить с соседями на их языке

Скажем, в федеральных землях, которые граничат с Францией (например, в Сааре), обязательным во многих школах является французский язык, а в Шлезвиг-Гольштейне, где живет много датчан (земля и граничит с Данией), в школах изучается датский язык. В тех районах Нижней Саксонии и федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, которые находятся поблизости от голландской границы, преподают нидерландский язык, в Саксонии и Мекленбурге - Передней Померании - польский, в Баварии - чешский. Цель понятна: так как границы в Европейском Союзе открыты, все стараются всячески поощрять общение и взаимопонимание с соседями.

Впрочем, существенную роль играют здесь не только геополитические факторы, но и традиции. Скажем, в Тюрингии, которая находится в восточной части Германии, на территории бывшей ГДР, во многих школах преподают русский язык. Когда-то в ГДР русский был обязательным, сегодня - нет, но, тем не менее, он остается в Восточной Германии достаточно популярным.

Английский с первого класса

Ну, а какие все-таки существуют в Германии общие, единые нормы изучения иностранных языков в школах?

Во-первых, надо подчеркнуть, что знание иностранных языков считается в ФРГ очень важным не только с чисто практической точки зрения, для овладения той или иной профессией и карьерного роста, но и для общечеловеческого развития. Поэтому во многих федеральных землях изучение первого иностранного языка - как правило, английского - начинается уже в начальной школе: где-то с третьего класса, где-то - с четвертого, а в земле Северный Рейн - Вестфалия - даже с первого.

Разумеется, малышей не учат сложным правилам грамматики. Главное в этом случае, как дословно сказано в методичке земельного министерства просвещения, - "развить в детях радость и интерес к изучению иностранного языка, другим странам и народам". В гимназиях, которые являются высшей формой школьного образования в Германии и окончание которых дает право на поступление в вуз, изучают не один, а как минимум два, чаще три иностранных языка.

Знание двух или трех иностранных языков - обязательное условие для продолжения учебы в вузе и получения высшего образования. Соответственно серьезно подходит к этому и школа. В 10-м классе, например, в расписании недели - как правило,по три-четыре урока каждого иностранного языка, то есть всего 6-8 часов в неделю. Это в обычных классах. В специализированных, с усиленным преподаванием иностранного языка (такие классы есть во многих немецких гимназиях), уроков иностранного еще больше. Кроме того, в специализированных группах некоторые предметы преподаются на иностранном языке.

Какие иностранные языки учат школьники в Германии

Больше всего детей и подростков, как легко можно догадаться, учат в немецких общеобразовательных школах английский язык: около 7 миллионов, и еще почти полтора миллиона - в профессиональных средних учебных заведениях. Без малого полтора миллиона изучают французский, около полумиллиона - испанский, который в последние годы становится в Германии все популярней. Традиционно для немецких гимназий изучение латыни. Кто-то учит латынь серьезно как второй иностранный язык (например, тот, кто мечтает стать врачом), кто-то сдает так называемый "минимум", а всего школьников-"латинистов" в Германии - 560 тысяч.

Мальчик с буквами

Важным аспектом считается в ФРГ и создание для детей с иммигрантскими корнями возможностей для изучения их родного языка, например, турецкого. Его учат в Германии факультативно почти 40 тысяч школьников, итальянский - 47 тысяч. Но популярнее всего в Германии среди этих родных языков - русский: в общеобразовательных школах уроки русского языка посещают около 100 тысяч человек.

Мир становится ближе

Следует заметить, что изучение иностранных языков в Германии вовсе не носит теоретический, академический характер. Уже с начальной школы детей учат общаться на иностранном языке. А в старших классах гимназий давно стал традицией (нарушенной, правда, в год пандемии) обмен между школами разных стран. Скажем, в кельнской гимназии св. Ирмгардис те, кто изучает французский язык, ездят на несколько недель во Францию и Бельгию, те, кто учит английский, - в Великобританию. Ну, а оттуда, соответственно, приезжают в Кельн гимназисты, изучающие немецкий язык.

Помогает и то, что в немецких газетных киосках продается множество иностранных газет и журналов на самых разных языках - от английского и французского до сербского и русского. Что касается статистики, то, согласно последним опросам, более 60 процентов жителей Германии более или менее хорошо знают и понимают хотя бы один иностранный язык. Это расширяет не только кругозор и профессиональные возможности: мир становится ближе.

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    Автор: Ника Воюцкая


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