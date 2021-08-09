Учим немецкий с Гёте-Институтом - уже 70 лет!

Изучение немецкого языка в Гёте-Институте - это не просто учеба на курсах, но и шанс открыть для себя Германию, ближе познакомиться с немцами и обрести друзей по всему миру.
В Минске закрывают Гёте-Институт и представительство DAAD. Какую реакцию такое решение властей вызвало в самой Беларуси и в Германии? DW собрала мнения.
Сколько людей в мире изучает немецкий язык? Какие результаты дала первая немецкая "пятилетка" в России? Ответы - в новом исследовании.
620 экспертов из 37 стран ответили на самые разные вопросы о Германии. В итоге получилось 120 страниц! DW пересказывает кратко новое исследование.
Учить немецкий в дороге, на пробежке или во время шопинга - с удобными приложениями для смартфонов это стало реальностью. Самые эффективные из них - в подборке DW.
Судьба дорогостоящей недвижимости в самом центре Нью-Йорка решена. Почему за зданием с зеленой крышей закрепилась дурная слава?
Московский филиал Гёте-Института назвал лауреатов своей переводческой премии 2020 года. Каждый получит 4 тысячи евро. Среди победителей - настоящие бестселлеры.
Он владеет 36 языками, пятнадцатью из них, включая русский, - свободно. Студент Бохумского университета рассказал DW о себе и поделился своими методами изучения иностранных языков.