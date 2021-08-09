 Учим немецкий с Гёте-Институтом - уже 70 лет! | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 09.08.2021

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Культура и стиль жизни

Учим немецкий с Гёте-Институтом - уже 70 лет!

Изучение немецкого языка в Гёте-Институте - это не просто учеба на курсах, но и шанс открыть для себя Германию, ближе познакомиться с немцами и обрести друзей по всему миру.

  • Студенты-лингвисты из Ганы в Германии

    Гёте-Институту - 70 лет

    Студенты-лингвисты из Ганы в Германии

    Этот снимок сделан в 1969 году. Трое студентов-лингвистов из Ганы, приехавшие в ФРГ изучать немецкий язык, гуляют с принимающей семьей по баварскому Мурнау. В 1951 году, через шесть лет после Второй мировой войны, в Мюнхене был основан Гёте-Институт (Goethe-Institut) - правопреемник Германской академии. Первоначальной целью института была подготовка иностранных учителей немецкого в Германии.

  • В лингафонном кабинете

    Гёте-Институту - 70 лет

    В лингафонном кабинете

    Основанная в 1925 году в Мюнхене Немецкая академия (Deutsche Akademie, иногда ее называют Германская академия), предшественница Гёте-Института, с приходом к власти НСДАП постепенно превратилась в центр подготовки шпионов. В 1945 году ее расформировали. Девушки на фотографии 1970-х годов занимаются в лингафонном кабинете в отделении Гёте-Института в западногерманском городе Швебиш-Халль.

  • В индийском Мумбаи

    Гёте-Институту - 70 лет

    В индийском Мумбаи

    Первые языковые курсы Гёте-Института стартовали в 1953 году в Германии. В это же время институт поставил задачу содействовать продвижению немецкого языка за рубежом. В настоящее время у Гёте-Института 12 филиалов в Германии и 159 - в 98 странах мира. Этот снимок сделан в 1973 году еред зданием Гёте-Института в Мумбаи, Индия.

  • Немецкий джазист популяризирует Гёте-Институт в Пакистане

    Гёте-Институту - 70 лет

    Немецкий джазист в Пакистане

    В 1950-60-е годы, когда в Азии и Африке в результате деколонизации появляются десятки независимых государств, Гёте-Институт открывает там свои филиалы. Популяризации деятельности Гёте-Института помогал звезда немецкого джаза Клаус Дольдингер (на фото - справа), специально для этого совершивший поездку по странам Азии, где играл с местными музыкантами.

  • На языковых курсах в Мюнхене

    Гёте-Институту - 70 лет

    На языковых курсах в Мюнхене

    В начале 1960-х годов все государственные учреждения культуры за пределами ФРГ стали частью Гёте-Института. После этого в задачи института вошло культурное сотрудничество с другими странами - в области литературы, музыки, театра, кино, танцевального искусства, а также выставочной, фестивальной и переводческой деятельности. На фотогорфии 1984 года - лингафонный кабинет в Мюнхене.

  • Глава МИД ФРГ Клаус Кинкель в Москве

    Гёте-Институту - 70 лет

    Открытие филиала в Москве

    С падением железного занавеса в 1989 году Гёте-Институт расширяет свою деятельность в Восточной Европе, где создается большое количество филиалов. В 1992 году тогдашний министр иностранных дел Германии Клаус Кинкель открыл отделение Гёте-Института в Москве. После воссоединения страны представительства института появились и на территории бывшей ГДР.

  • Проект Арт-дискотека в Сеуле

    Гёте-Институту - 70 лет

    "Арт-дискотека" в Сеуле

    После терактов 11 сентября 2001 года Гёте-Институт стал придавать еще больше значения налаживанию межкультурного диалога. В настоящее время Гёте-Институт уделяет особое внимание укреплению гражданского общества и предотвращению конфликтов. На снимке - участники концерта, состоявшегося в рамках художественно-музыкального проекта "Арт-дискотека" в филиале Гёте-Института в южнокорейском Сеуле.

  • Франк-Вальтер Штайнмайер в Гёте-Институте в Мюнхене

    Гёте-Институту - 70 лет

    Гёте-Институт в Мюнхене

    Деятельность Гёте-Института финансируется правительством Германии. Институт также зарабатывает на проведении языковых курсов и экзаменов. Значительные дотации поступают от МИДа. На фотографии 2016 года генеральный секретарь Гёте-Института Йоханнес Эберт (слева) принимает тогдашнего министра иностранных дел ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера с супругой в штаб-квартире Гёте-Института в Мюнхене.

  • Год Германии в Мексике: Иоханнес Эберт и Ангела Меркель

    Гёте-Институту - 70 лет

    Год Германии в Мексике

    2800 мероприятий, собравшие два миллиона гостей, - таков итог Года Германии в США, прошедшего под девизом "Wunderbar Together" ("Вместе - замечательно"). В реализации этого масштабного проекта участвовали МИД ФРГ и Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI). Ранее, в 2017 году, был проведен Год Германии в Мексике. Среди гостей на одном из мероприятий была канцлер ФРГ Ангела Меркель.

  • Танец с промышленным роботом

    Гёте-Институту - 70 лет

    Танец с роботом

    Начиная с 2016 года Гёте-Институт каждые два года проводит в Веймаре фестиваль "Kultursymposium" + с участием артистов, ученых, писателей, журналистов, инженеров со всего мира. Здесь обсуждаются глобальные проблемы и смелые инновационные идеи, что дает импульс для международного культурного обмена. На фотографии 2019 года тайваньский изобретатель Хуанг И танцует с промышленным роботом KUKA.

  • В одной из библиотек Гёте-Института

    Гёте-Институту - 70 лет

    Институт и пандемия

    Пандемия коронавируса внесла в работу Гёте-Института свои коррективы. Во время локдауна языковые курсы стали проходить в онлайн-формате. Однако президент Гёте-Института Карола Ленц и его генеральный секретарь Йоханнес Эберт не намерены допустить того, чтобы цифровизация вытеснила нормальный живой диалог - как в учебных центрах, так и в библиотеках института.

    Автор: Штефан Деге, Наталия Королева


  • Студенты-лингвисты из Ганы в Германии

    Гёте-Институту - 70 лет

    Студенты-лингвисты из Ганы в Германии

    Этот снимок сделан в 1969 году. Трое студентов-лингвистов из Ганы, приехавшие в ФРГ изучать немецкий язык, гуляют с принимающей семьей по баварскому Мурнау. В 1951 году, через шесть лет после Второй мировой войны, в Мюнхене был основан Гёте-Институт (Goethe-Institut) - правопреемник Германской академии. Первоначальной целью института была подготовка иностранных учителей немецкого в Германии.

  • В лингафонном кабинете

    Гёте-Институту - 70 лет

    В лингафонном кабинете

    Основанная в 1925 году в Мюнхене Немецкая академия (Deutsche Akademie, иногда ее называют Германская академия), предшественница Гёте-Института, с приходом к власти НСДАП постепенно превратилась в центр подготовки шпионов. В 1945 году ее расформировали. Девушки на фотографии 1970-х годов занимаются в лингафонном кабинете в отделении Гёте-Института в западногерманском городе Швебиш-Халль.

  • В индийском Мумбаи

    Гёте-Институту - 70 лет

    В индийском Мумбаи

    Первые языковые курсы Гёте-Института стартовали в 1953 году в Германии. В это же время институт поставил задачу содействовать продвижению немецкого языка за рубежом. В настоящее время у Гёте-Института 12 филиалов в Германии и 159 - в 98 странах мира. Этот снимок сделан в 1973 году еред зданием Гёте-Института в Мумбаи, Индия.

  • Немецкий джазист популяризирует Гёте-Институт в Пакистане

    Гёте-Институту - 70 лет

    Немецкий джазист в Пакистане

    В 1950-60-е годы, когда в Азии и Африке в результате деколонизации появляются десятки независимых государств, Гёте-Институт открывает там свои филиалы. Популяризации деятельности Гёте-Института помогал звезда немецкого джаза Клаус Дольдингер (на фото - справа), специально для этого совершивший поездку по странам Азии, где играл с местными музыкантами.

  • На языковых курсах в Мюнхене

    Гёте-Институту - 70 лет

    На языковых курсах в Мюнхене

    В начале 1960-х годов все государственные учреждения культуры за пределами ФРГ стали частью Гёте-Института. После этого в задачи института вошло культурное сотрудничество с другими странами - в области литературы, музыки, театра, кино, танцевального искусства, а также выставочной, фестивальной и переводческой деятельности. На фотогорфии 1984 года - лингафонный кабинет в Мюнхене.

  • Глава МИД ФРГ Клаус Кинкель в Москве

    Гёте-Институту - 70 лет

    Открытие филиала в Москве

    С падением железного занавеса в 1989 году Гёте-Институт расширяет свою деятельность в Восточной Европе, где создается большое количество филиалов. В 1992 году тогдашний министр иностранных дел Германии Клаус Кинкель открыл отделение Гёте-Института в Москве. После воссоединения страны представительства института появились и на территории бывшей ГДР.

  • Проект Арт-дискотека в Сеуле

    Гёте-Институту - 70 лет

    "Арт-дискотека" в Сеуле

    После терактов 11 сентября 2001 года Гёте-Институт стал придавать еще больше значения налаживанию межкультурного диалога. В настоящее время Гёте-Институт уделяет особое внимание укреплению гражданского общества и предотвращению конфликтов. На снимке - участники концерта, состоявшегося в рамках художественно-музыкального проекта "Арт-дискотека" в филиале Гёте-Института в южнокорейском Сеуле.

  • Франк-Вальтер Штайнмайер в Гёте-Институте в Мюнхене

    Гёте-Институту - 70 лет

    Гёте-Институт в Мюнхене

    Деятельность Гёте-Института финансируется правительством Германии. Институт также зарабатывает на проведении языковых курсов и экзаменов. Значительные дотации поступают от МИДа. На фотографии 2016 года генеральный секретарь Гёте-Института Йоханнес Эберт (слева) принимает тогдашнего министра иностранных дел ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера с супругой в штаб-квартире Гёте-Института в Мюнхене.

  • Год Германии в Мексике: Иоханнес Эберт и Ангела Меркель

    Гёте-Институту - 70 лет

    Год Германии в Мексике

    2800 мероприятий, собравшие два миллиона гостей, - таков итог Года Германии в США, прошедшего под девизом "Wunderbar Together" ("Вместе - замечательно"). В реализации этого масштабного проекта участвовали МИД ФРГ и Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI). Ранее, в 2017 году, был проведен Год Германии в Мексике. Среди гостей на одном из мероприятий была канцлер ФРГ Ангела Меркель.

  • Танец с промышленным роботом

    Гёте-Институту - 70 лет

    Танец с роботом

    Начиная с 2016 года Гёте-Институт каждые два года проводит в Веймаре фестиваль "Kultursymposium" + с участием артистов, ученых, писателей, журналистов, инженеров со всего мира. Здесь обсуждаются глобальные проблемы и смелые инновационные идеи, что дает импульс для международного культурного обмена. На фотографии 2019 года тайваньский изобретатель Хуанг И танцует с промышленным роботом KUKA.

  • В одной из библиотек Гёте-Института

    Гёте-Институту - 70 лет

    Институт и пандемия

    Пандемия коронавируса внесла в работу Гёте-Института свои коррективы. Во время локдауна языковые курсы стали проходить в онлайн-формате. Однако президент Гёте-Института Карола Ленц и его генеральный секретарь Йоханнес Эберт не намерены допустить того, чтобы цифровизация вытеснила нормальный живой диалог - как в учебных центрах, так и в библиотеках института.

    Автор: Штефан Деге, Наталия Королева


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Ссылки в интернете

www.goethe.de

Гёте-Институт

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