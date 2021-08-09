Учим немецкий с Гёте-Институтом - уже 70 лет!

Гёте-Институту - 70 лет

В индийском Мумбаи

Первые языковые курсы Гёте-Института стартовали в 1953 году в Германии. В это же время институт поставил задачу содействовать продвижению немецкого языка за рубежом. В настоящее время у Гёте-Института 12 филиалов в Германии и 159 - в 98 странах мира. Этот снимок сделан в 1973 году еред зданием Гёте-Института в Мумбаи, Индия.