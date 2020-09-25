Три слова в немецком, которые скоро выучат все

Учить немецкий - непростая задача. Чтобы делать это было интереснее и веселее, Гёте-Институт и Deutsche Welle выбрали амбассадора немецкого языка. Эти точно зажгут!
Можно не сомневаться, что три немецких слова "OK", "Danke", "Tschüss" знакомы многим, ну, а совсем скоро их услышат миллионы и уж точно выучат те, кто только начинает осваивать немецкий язык. Исполнители синти-попа - группа с таким оригинальным названием ok.danke.tschüss - будет помогать осваивать не электронную музыку, как можно было бы подумать, а немецкий язык. Как так получилось?
Музыканты из Мангейма выиграли конкурс "Deine Band", который проводят совместно Гёте-Институт и Deutsche Welle. Группа ok.danke.tschüss напишет десять композиций и подготовит для них клипы - специально для аудитории, изучающей немецкий язык.
"Музыка открывает доступ к языку в игровой и креативной форме, - говорит Кристина Дивальд-Орт (Kristina Diewald-Orth), руководитель образовательных проектов в DW Akademie.
"Поэтому я очень рада, что мы будем работать вместе с музыкантами из ok.danke.tschüss. Они делают не просто классный синти-поп, но и пишут отличные тексты - умные, душевные и с хорошим чувством юмора", - подчеркивает она.
Этот проект рассчитан на молодую аудиторию и должен заинтересовать их запоминающимися мелодиями, понятными текстами. Гёте-Институт и Deutsche Welle окажут языковую поддержку, а музыкальную - исполнитель группы Jupiter Jones, Николас Мюллер (Nicholas Müller).
Осенью 2022 года группа ok.danke.tschüss отправится в мировое турне. Музыканты планируют представить свои новые композиции в филиалах Гёте-Института и учебных учреждениях. "Это очень радостное событие. И здорово, что ребята, изучающие немецкий язык, смогут увидеть группу живьем!", - говорит Кристина Дивальд-Орт. По словам самих исполнителей, их музыка напоминает "рок единорога". И как написано на официальном сайте конкурса "Deine Band": "С улыбкой, но и порицанием они указывают на все то, что в мире идет не так. Немецкие тексты содержат хорошую дозу юмора, но при этом далеко не поверхностно затрагивают серьезные темы". Кроме концертов запланированы также и другие мероприятия, например, языковые семинары с участием исполнителей.
Старт турне намечен на август 2022 года в Вене. Концерт пройдет в рамках Международного симпозиума учителей немецкого языка (IDT).
Сам проект задуман как мультимедиальная платформа. Наряду с живыми концертами все песни, клипы, дидактический материал будут доступны на сайте проекта, а видео - также в YouTube. Музыканты перенимают эстафету у мюнхенской группы Einshoch6, которая способствовала популяризации немецкого языка в рамках проекта "Deine Band" в период с 2013 по 2018 год.
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