 Что немцы делают со снегом: любопытные примеры | Учеба и работа в Германии | DW | 19.02.2021

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Учеба и карьера

Что немцы делают со снегом: любопытные примеры

Немецкие анекдоты про снег мы вам уже рассказывали, а теперь пришло время покопаться в снегу серьезно, пока он совсем не растаял.

Марио из Берлина после купания в проруби

Снега в Германии в последний месяц зимы выпало много. И хотя немцы про снег шутить не любят, а, может, просто не знают так много хороших снежных анекдотов, со словом "снег" все не так просто. "В немецком языке довольно мало поговорок со снегом, в отличие от выражений с частями тела - головой и руками", - говорит Катрин Штейер (Kathrin Steyer) из Института немецкого языка в Мангейме (Leibniz-Institut für Deutsche Sprache). Именно здесь находится крупнейшая в мире электронная база данных корпусной лингвистики. В его архивах слово "снег" встречается довольно часто и в основном в связи с упоминанием погодных явлений, подчеркивает ведущий эксперт института и президент Европейского общества фразеологии (Europhras). Целых 386 700 раз!

Самые распространенные выражения со снегом

В большинстве случаев слово "снег" располагается по соседству с морозом, холодом, гололедом, но есть у снега и несколько переносных значений. Одно из самых известных выражений со снегом в немецком языке звучит так: "Schnee von gestern". В лингвистическом корпусе Института немецкого языка это выражение встречается около десяти тысяч раз. Чаще всего за ним скрывается оценка собеседника, которую он делает в переносном смысле, говоря о чем-то, что уже больше неактуально, вышло из моды, не отвечает духу времени.

Еще один распространенный пример употребления этого выражения - в описании поведения человека. Как указывает немецкий лингвист, когда хотят подчеркнуть, что ссора, спор, недоразумение остались уже в прошлом, то прибегают именно к нему. Много воды утекло с тех пор, и о неприятном событии можно забыть, в этом контексте употребляются выражение "Schnee von gestern". Еще один аспект: это выражение употребляется, когда, наоборот, ставится под сомнение, что что-то устарело. Например: "Walzer ist kein Schnee von gestern". Что означает, что вальс себя не изжил, а пользуется сегодня популярностью и у молодых людей.

Поиск в архивах Института немецкого языка показал, что гораздо реже, но все же и такое бывает, снег употребляется в выражении "wie Schnee in der Sonne" - примерно 1000 результатов поиска. В данном примере довольно легко нарисовать себе картину и понять, что стоит за этим высказыванием. Что-то быстро исчезает, тает на солнце. Любопытно, что анализ употребления этого выражения с помощью архива Института немецкого языка показывает, что такое выражение встречается довольно часто в финансовой сфере, когда речь идет о накоплениях, собственном капитале, приросте, резервах (Rücklagen, Eigenkapital, Buchungsplus, Reserven). Они тоже могут таять, как снег на солнце. Еще один интересный лингвистический пример - в сочетании с рабочими местами, требованиями и доверием, которое тоже может таять на глазах ( Arbeitsplätze, Forderungen, Zustimmung).

Углубляемся в изучении снега … немецкого

Другое любопытное выражение со снегом, на которое обращает внимание Катрин Штейер:

"zur Tür hereinschneien" или "jemand kommt hereingeschneit". Так говорят о человеке, который зашел к вам в гости внезапно, спонтанно, без предупреждения, что, к слову, в Германии бывает довольно редко. Словари немецкого языка содержат и другие примеры: "wenn der ganze Schnee verbrennt". Что означает: в любом случае, вопреки. Это выражение часто сопровождается следующим высказыванием: "Die Asche bleibt uns doch!" (букавально - "Нам останется пепел") - была не была!

Есть и устаревшая форма "anno Schnee", "aus dem Jahre Schnee". Если так говорят, например, о платье, значит эта модель сильно устарела. Эксперт из Мангейма приводит еще несколько фразеологизмов со снегом из лексикона Луца Рериха (Lutz Röhrich).

"Den Schnee für Salz verkaufen wollen" - пытаться продать что-то втридорога, завышать цену, набивать цену, обманным путем.

"Den Schnee im Ofen backen" - бесполезное начинание, делать что-то абсолютно бессмысленное.

"Das ist schwarzer Schnee" - так говорят о чем-то совершенно невероятном, что в принципе не может быть.

"Schnee nach Lappland (Spitzbergen) tragen" - этот фразеологизм означает: в лес дрова возить.

"Schnee" - в современном значении означает еще и "кокаин".

Всего же слов, образованных от "снега", немецкий эксперт насчитала более 12 тысяч.

Теперь снег может таять, а к прихожу весны самое время приступить к весеннему курсу немецкого языка.

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