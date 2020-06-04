 Анекдоты про снег и зимние теории заговора из Германии | Учеба | DW | 10.02.2021

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Учеба

Анекдоты про снег и зимние теории заговора из Германии

Снега в Германии много не бывает. Это обычно так. Но сейчас по стране бушует "сибирская ледяная плетка".

Зима в Германии

Интернет-пользователи в Германии уже назвали #Flockdown "лучшим хештегом года". По аналогии с локдауном, в котором сейчас находится вся страна как минимум до 15 февраля, немцы придумали такое обозначение для небывалого для здешних мест снегопада.

Как перевести Flockdown на русский язык? Пожалуй, так: снежинкопад (от нем. "Flocke" - "снежинка"). Игра со словом Lockdown (он же - локдаун) очевидна: Lockdown + F = Flockdown.

Flockdown эффективнее локдауна?

Конечно, далеко не у всех есть время на шутки. Но все-таки юмора в интернете на тему снега хватает. Здесь немцы вспомнили и про теории заговора ("снегопад как результат происков Билла Гейтса оказался лучше локдауна"), и про то, что при всей любви к велосипедам на них можно ездить не в любую погоду ("концепция с велосипедом провалилась"), и про немецких политиков ("снегопад быстрее политиков справился с задачей очистить улицы от машин - для пешеходов"). Интернет-пользователь Симоне (@0610_mone) написала в своем Twitter-аккаунте: "Раньше говорили просто "зима". Теперь говорят: "снежный хаос", "снежный штурм века", "драматические погодные условия". Но хештег #Flockdown мне нравится".

Словом, "снежных" шуток в интернете сейчас хватает. Большинство иллюстрируют забавные актуальные фотографии пользователей. Но вот анекдотов про снег в Германии не так уж и много. По крайней мере, если спрашивать самих немцев, то большинство из них только пожимают плечами: "Про снег мы шуток не знаем".

Зима в Германии

Как немцы шутят про снег

Действительно, какие уж тут шутки, когда "сибирская ледяная плетка" (она же - "sibirische Kältepeitsche") уже показала, на что способна. Но все-таки мы решили найти на просторах интернета "снежные" анекдоты. Вот несколько примеров.

1. Две снежинки кружатся в воздухе. "Ты куда летишь?", - спрашивает первая. "В Гренландию, там я смогу еще долго лежать. А ты?", - говорит вторая. "В Германию!" "Что ты там забыла?" "Буду панику наводить!"

Zwei Schneeflocken in der Luft:"Wo willst'n Du hin?" "Nach Grönland, da kann ich lange bleiben. Und Du?" "Nach Deutschland!" "Was willst'n da?" "Panik machen!"

2. "Я очень переживаю за свою жену? Она пошла в город, а на улице такой снегопад", - говорит мужчина. "Ну переждет в каком-нибудь магазине", - утешает его сосед. "Вот именно поэтому я и беспокоюсь!"

"Ich bin sehr besorgt um meine Frau? Sie ist bei diesem schlimmen Schneetreiben in die Stadt gegangen." "Na, sie wird schon in irgendeinem Geschäft Unterschlupf gefunden haben." "Eben darum bin ich ja so besorgt."

3. Когда идет снег с дождем, а на автобане возникает угроза гололеда, то на дорогах можно встретить два вида "сумасшедших". Одни едут со скоростью 200 км/ч. Другие - 30 км/ч, включив задний противотуманный фонарь.

Bei heftigem Schneeregen und Glätte sind auf der Autobahn immer zwei Arten von Irren unterwegs. Die einen mit 200, die anderen mit 30 und Nebelschlussleuchte.

4. Что красного цвета и может летать? Снежок, сгоревший на солнце.

Was ist rot und fliegt? Ein Schneeball mit Sonnenbrand.

5. Что белого цвета и катится в гору? Лавина, тоскующая по родному дому.

Was ist weiß und rollt den Berg hoch? Eine Lawine mit Heimweh.

6. Я люблю, когда зимой лежит снег. Тогда у меня такой же красивый газон, как у соседа!

Ich liebe es, wenn im Winter Schnee liegt. Dann sieht mein Rasen so schön aus, wie der von meinen Nachbarn.

Если вы изучаете немецкий язык и знаете анекдоты про снег, над которыми мы тоже можем посмеяться, оставляйте их в нашей группе Вконтакте!

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    Автор: Наталия Королева


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