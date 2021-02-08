 Сибирская плетка для Германии. Итоги экстремальных выходных в фотографиях | Информация о Германии и советы туристам | DW | 08.02.2021

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По Германии

Сибирская плетка для Германии. Итоги экстремальных выходных в фотографиях

"Сибирская ледяная плетка" - так немцы называют такую погоду. Метеорологи заранее предупредили жителей Германии о предстоящем снежном хаосе и резком похолодании.

  • Вернигероде
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    Обильные снегопады и экстремальная по немецким меркам зимняя февральская погода - это не только снежный хаос на дорогах, заранее остановленное движение поездов и прочие неудобства, но и много необычных и красивых снимков. Завариваем горячий чай и смотрим фотографии. Начнем около Старой ратуши в городе Вернигероде.

  • Вернигероде

    Февральский снегопад в Германии

    Этот снимок сделан там же - в Вернигероде, но не вечером, а посреди снежно-белого дня.

  • Северный Рейн - Вестфалия

    Февральский снегопад в Германии

    Покрытые слоем льда нарциссы где-то в земле Северный Рейн - Вестфалия.

  • Кельн
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    Февральский снегопад в Германии

    Как раз по Северному Рейну - Вестфалии в выходные проходила граница между теплыми и холодными воздушными массами. Эти дикие попугаи в Кельне, как и жители города, смогли увидеть лишь пару снежинок, лежать на земле на оставшихся.

  • Геттинген

    Февральский снегопад в Германии

    От мокрых попугаев в Кельне - к пингвинам из снега в нижнесаксонском Геттингене.

  • Саксония

    Февральский снегопад в Германии

    Где снег, там и снегоуборочная техника. На дорогах таких машин было много, работали они круглыми сутками, но мы ограничимся здесь лишь одним, так сказать, репрезентативным снимком из саксонского Нойштадта.

  • Нижняя Саксония

    Февральский снегопад в Германии

    Почти пустой федеральный автобан А7 в Нижней Саксонии. Водителей в Германии в прошлые выходные настоятельно призвали воздержаться от поездок, и многие этому призыву последовали.

  • Дрезден

    Февральский снегопад в Германии

    "Флоренция на Эльбе" - столица Саксонии Дрезден после обильного снегопада.

  • Замок Глюксбург
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    Февральский снегопад в Германии

    Глюксбург - ренессансный замок на (замерзшей) воде в земле Шлезвиг-Гольштейн.

  • Фленсбург

    Февральский снегопад в Германии

    Заснеженный пляж около Фленсбурга в районе германо-датской границы.

  • Ганновер

    Февральский снегопад в Германии

    Снежная баба в Ганновере - столице Нижней Саксонии.

  • Ганновер

    Февральский снегопад в Германии

    Скоростной состав ICE на вокзале в том же Ганновере. Движение поездов в регионах, на которые надвигалась непогода, было остановлено заранее.

  • Берлин

    Февральский снегопад в Германии

    Обыкновенная лазоревка, она же - синяя синица, в берлинском Тиргартене.

  • Рюген
    Еще по теме

    Февральский снегопад в Германии

    Порт Зассниц на балтийском острове Рюген.

  • Рюген

    Февральский снегопад в Германии

    Обледеневшие причалы также на Рюгене в земле Мекленбург - Передняя Померания.

  • Хиддензе
    Еще по теме

    Февральский снегопад в Германии

    Замерзшая бухта на соседнем балтийском острове Хиддензе.

  • Шпревальд
    Еще по теме

    Февральский снегопад в Германии

    Один из каналов в "Немецкой Венеции" - бранденбургском регионе Шпревальд, где на лодках перевозят все, что нужно и угодно - например, доставляют сено.

  • Верхний Гарц

    Февральский снегопад в Германии

    Заснеженная ель в Верхнем Гарце - хоть сейчас на новогоднюю или рождественскую открытку.

  • Верхний Гарц

    Февральский снегопад в Германии

    Еще одна фотография из зимнего Гарца, но эта сделана на длинной выдержке.

  • Детмольд

    Февральский снегопад в Германии

    Древних римлян он разгромил… Легендарному предводителю германских племен Арминию в Тевтобургском лесу снежный хаос - нипочем.


  • Вернигероде
    Еще по теме

    Февральский снегопад в Германии

    Обильные снегопады и экстремальная по немецким меркам зимняя февральская погода - это не только снежный хаос на дорогах, заранее остановленное движение поездов и прочие неудобства, но и много необычных и красивых снимков. Завариваем горячий чай и смотрим фотографии. Начнем около Старой ратуши в городе Вернигероде.

  • Вернигероде

    Февральский снегопад в Германии

    Этот снимок сделан там же - в Вернигероде, но не вечером, а посреди снежно-белого дня.

  • Северный Рейн - Вестфалия

    Февральский снегопад в Германии

    Покрытые слоем льда нарциссы где-то в земле Северный Рейн - Вестфалия.

  • Кельн
    Еще по теме

    Февральский снегопад в Германии

    Как раз по Северному Рейну - Вестфалии в выходные проходила граница между теплыми и холодными воздушными массами. Эти дикие попугаи в Кельне, как и жители города, смогли увидеть лишь пару снежинок, лежать на земле на оставшихся.

  • Геттинген

    Февральский снегопад в Германии

    От мокрых попугаев в Кельне - к пингвинам из снега в нижнесаксонском Геттингене.

  • Саксония

    Февральский снегопад в Германии

    Где снег, там и снегоуборочная техника. На дорогах таких машин было много, работали они круглыми сутками, но мы ограничимся здесь лишь одним, так сказать, репрезентативным снимком из саксонского Нойштадта.

  • Нижняя Саксония

    Февральский снегопад в Германии

    Почти пустой федеральный автобан А7 в Нижней Саксонии. Водителей в Германии в прошлые выходные настоятельно призвали воздержаться от поездок, и многие этому призыву последовали.

  • Дрезден

    Февральский снегопад в Германии

    "Флоренция на Эльбе" - столица Саксонии Дрезден после обильного снегопада.

  • Замок Глюксбург
    Еще по теме

    Февральский снегопад в Германии

    Глюксбург - ренессансный замок на (замерзшей) воде в земле Шлезвиг-Гольштейн.

  • Фленсбург

    Февральский снегопад в Германии

    Заснеженный пляж около Фленсбурга в районе германо-датской границы.

  • Ганновер

    Февральский снегопад в Германии

    Снежная баба в Ганновере - столице Нижней Саксонии.

  • Ганновер

    Февральский снегопад в Германии

    Скоростной состав ICE на вокзале в том же Ганновере. Движение поездов в регионах, на которые надвигалась непогода, было остановлено заранее.

  • Берлин

    Февральский снегопад в Германии

    Обыкновенная лазоревка, она же - синяя синица, в берлинском Тиргартене.

  • Рюген
    Еще по теме

    Февральский снегопад в Германии

    Порт Зассниц на балтийском острове Рюген.

  • Рюген

    Февральский снегопад в Германии

    Обледеневшие причалы также на Рюгене в земле Мекленбург - Передняя Померания.

  • Хиддензе
    Еще по теме

    Февральский снегопад в Германии

    Замерзшая бухта на соседнем балтийском острове Хиддензе.

  • Шпревальд
    Еще по теме

    Февральский снегопад в Германии

    Один из каналов в "Немецкой Венеции" - бранденбургском регионе Шпревальд, где на лодках перевозят все, что нужно и угодно - например, доставляют сено.

  • Верхний Гарц

    Февральский снегопад в Германии

    Заснеженная ель в Верхнем Гарце - хоть сейчас на новогоднюю или рождественскую открытку.

  • Верхний Гарц

    Февральский снегопад в Германии

    Еще одна фотография из зимнего Гарца, но эта сделана на длинной выдержке.

  • Детмольд

    Февральский снегопад в Германии

    Древних римлян он разгромил… Легендарному предводителю германских племен Арминию в Тевтобургском лесу снежный хаос - нипочем.


Смотрите также: 
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Контекст

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Чем немецкие трактористы занимаются зимой

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Февральский снегопад в Германии

Метеорологи заранее предупредили жителей Германии о предстоящем снежном хаосе и резком похолодании.  

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Доберанская монастырская церковь - #DailyDrone  

Ридбергпасс - #DailyDrone  

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