Сибирская плетка для Германии. Итоги экстремальных выходных в фотографиях

Февральский снегопад в Германии

Обильные снегопады и экстремальная по немецким меркам зимняя февральская погода - это не только снежный хаос на дорогах, заранее остановленное движение поездов и прочие неудобства, но и много необычных и красивых снимков. Завариваем горячий чай и смотрим фотографии. Начнем около Старой ратуши в городе Вернигероде.