Сибирская плетка для Германии. Итоги экстремальных выходных в фотографиях

"Сибирская ледяная плетка" - так немцы называют такую погоду. Метеорологи заранее предупредили жителей Германии о предстоящем снежном хаосе и резком похолодании.
В результате продолжительных дождей и быстрого таяния снега во многих немецких регионах начались наводнения - обычные, до сих пор - без особых последствий. Как это выглядит?
После обильных снегопадов нужно чистить не только дороги, но и большие плоские крыши. В Баварии для этого применяют огромные снегососы.
Снежное великолепие - иначе не скажешь! Так в нынешнем январе выглядит немецкий регион Шварцвальд - "Черный" или "Темный лес".
Бург Крибштайн считается самым красивым рыцарским замком Саксонии.
Сельскохозяйственная техника зимой обычно простаивает. Тысячи фермеров по всей Германии используют свои трактора, чтобы чистить и посыпать дороги.
Так сейчас в середине января выглядят площадь Рёмерберг, Франкфуртский аэропорт и соседний регион Таунус.