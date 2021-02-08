Германию занесло. Сибирская зима по-немецки в фотографиях

Может быть, какие-то старожилы и даже вполне молодые люди помнят более снежные и морозные зимы в Германии, но сюрпризам погоды удивлены сейчас если не все, то очень многие.
Заснеженные ландшафты и достопримечательности Баварии: от сказочного замка Нойшванштайн до зимних красот Баварского леса.
"Забине" создала значительные неудобства людям и принесла серьезный экономический урон. DW разбиралась, где и почему в Германии торгуют названиями стихий.
В результате продолжительных дождей и быстрого таяния снега во многих немецких регионах начались наводнения - обычные, до сих пор - без особых последствий. Как это выглядит?
После обильных снегопадов нужно чистить не только дороги, но и большие плоские крыши. В Баварии для этого применяют огромные снегососы.
Снежное великолепие - иначе не скажешь! Так в нынешнем январе выглядит немецкий регион Шварцвальд - "Черный" или "Темный лес".
Бург Крибштайн считается самым красивым рыцарским замком Саксонии.
Отвлечемся от коронавирусной повестки дня и просто полюбуемся на заснеженные ландшафты в разных уголках Германии в прошедшие выходные.
Его ждали на Рождество. С задержкой, но щедро первый снег выпал во многих регионах Германии. На радость - жителям, конечно. Для местных властей он обернулся головной болью.
Сельскохозяйственная техника зимой обычно простаивает. Тысячи фермеров по всей Германии используют свои трактора, чтобы чистить и посыпать дороги.