По Германии

Германию занесло. Сибирская зима по-немецки в фотографиях

Может быть, какие-то старожилы и даже вполне молодые люди помнят более снежные и морозные зимы в Германии, но сюрпризам погоды удивлены сейчас если не все, то очень многие.

Сибирская зима в Германии - 2021 Заснеженная неоготика Метеорологи уже вскоре подведут итоги нынешних февральских снегопадов и морозов в Германии. Мы же пока продолжим делиться фотографиями занесенных и промерзших немецких ландшафтов. Предыдущие галереи смотрите по ссылкам внизу страницы. Сегодня же начнем около неоготического замка Мариенбург под Ганновером.

Сибирская зима в Германии - 2021 Бранденбургские ворота В столице Германии - необычно холодно. В центре Берлина столбик термометра опускался до 10 градусов ниже нуля.

Сибирская зима в Германии - 2021 Парижская площадь В зимнюю погоду владельцы зданий в Германии обязаны чистить и посыпать тротуары и дорожки перед ними. Около легендарного берлинского отеля "Адлон" на Парижской площади это делают здешние швейцары.

Сибирская зима в Германии - 2021 Под сугробом Засыпанные искрящимся и пушистым снегом машины в саксонском Лейпциге.

Сибирская зима в Германии - 2021 Вдоль моря Сибирские (по немецким меркам) холода - не повод отказываться от утренней пробежки вдоль берега Балтийского моря в Киле.

Сибирская зима в Германии - 2021 Запасные пути Немецкие железнодорожники на время сильной непогоды заранее отправили поезда в депо, чтобы не пришлось вызволять пассажиров где-то в пути - из-за снежных заносов или упавших деревьев. Эта фотография сделана в Лейпциге.

Сибирская зима в Германии - 2021 На стрелке Так, собственно, выглядели железнодорожные пути где-то Саксонии.

Сибирская зима в Германии - 2021 Во всей красе Эта снежинка на фотографии информационного агентства dpa упала на землю где-то посреди бранденбургских просторов около Якобсдорфа.

Сибирская зима в Германии - 2021 Зимнее барокко Павильон в парке барочного замка Вакербарт. Замок, расположенный между Дрезденом и Мейсеном, является центром виноделия в Саксонии. Здесь специализируются на выпуске игристых вин.

Сибирская зима в Германии - 2021 Ночь на автобане В ночь на вторник, 9 февраля, на некоторых автобанах в Германии образовались длинные пробки из-за застрявших в пути грузовиков - например, около города Гера в Тюрингии. Водителям и пассажирам пришлось провести много часов в машинах. На месте работали сотрудники технических и спасательных служб, в частности, раздававшие людям горячие напитки, бутерброды и одеяла.

Сибирская зима в Германии - 2021 Снегоуборочная "Нива" На улицах восточногерманского города Лейпцига была замечена такая снегоуборочная "Нива".

Сибирская зима в Германии - 2021 Средняя Франкония Зимний ландшафт в баварском региона Средняя Франкония около города Швабаха.

Сибирская зима в Германии - 2021 Серенгети-парк Всепогодные бизоны в немецком Серенгети-парке в нижнесаксонском Ходенхагене прекрасно приспособлены к таким метеорологическим условиям.

Сибирская зима в Германии - 2021 Немного Средневековья Средневековый замок Роннебург в земле Гессен. Был возведен в XIII веке для защиты границ Майнцского курфюршества.

Сибирская зима в Германии - 2021 Занесло - так занесло! Эта фотография сделана не где-то за полярным кругом, а на немецком острове Рюген - в Путгартене.

Сибирская зима в Германии - 2021 Рюгенские косули Европейские косули посреди заснеженного поля на том же самом острове Рюген.

Сибирская зима в Германии - 2021 Скользкие ветки Птицы на обледеневшем дереве около города Люнена в Северном Рейне - Вестфалии.

Сибирская зима в Германии - 2021 Зимние виноградники Покрытые снегом склоны с виноградниками в баварской общине Нордхайм-ам-Майн.

Сибирская зима в Германии - 2021 "Мягкая мебель" Скамейки на берегу Эльбы в Дрездене.

Сибирская зима в Германии - 2021 Из жизни водоплавающих Утки прокладывают себе путь по замерзающему каналу между реками Вайсе-Эльстер и Зале.



Сибирская зима в Германии - 2021 Заснеженная неоготика Метеорологи уже вскоре подведут итоги нынешних февральских снегопадов и морозов в Германии. Мы же пока продолжим делиться фотографиями занесенных и промерзших немецких ландшафтов. Предыдущие галереи смотрите по ссылкам внизу страницы. Сегодня же начнем около неоготического замка Мариенбург под Ганновером.

Сибирская зима в Германии - 2021 Бранденбургские ворота В столице Германии - необычно холодно. В центре Берлина столбик термометра опускался до 10 градусов ниже нуля.

Сибирская зима в Германии - 2021 Парижская площадь В зимнюю погоду владельцы зданий в Германии обязаны чистить и посыпать тротуары и дорожки перед ними. Около легендарного берлинского отеля "Адлон" на Парижской площади это делают здешние швейцары.

Сибирская зима в Германии - 2021 Под сугробом Засыпанные искрящимся и пушистым снегом машины в саксонском Лейпциге.

Сибирская зима в Германии - 2021 Вдоль моря Сибирские (по немецким меркам) холода - не повод отказываться от утренней пробежки вдоль берега Балтийского моря в Киле.

Сибирская зима в Германии - 2021 Запасные пути Немецкие железнодорожники на время сильной непогоды заранее отправили поезда в депо, чтобы не пришлось вызволять пассажиров где-то в пути - из-за снежных заносов или упавших деревьев. Эта фотография сделана в Лейпциге.

Сибирская зима в Германии - 2021 На стрелке Так, собственно, выглядели железнодорожные пути где-то Саксонии.

Сибирская зима в Германии - 2021 Во всей красе Эта снежинка на фотографии информационного агентства dpa упала на землю где-то посреди бранденбургских просторов около Якобсдорфа.

Сибирская зима в Германии - 2021 Зимнее барокко Павильон в парке барочного замка Вакербарт. Замок, расположенный между Дрезденом и Мейсеном, является центром виноделия в Саксонии. Здесь специализируются на выпуске игристых вин.

Сибирская зима в Германии - 2021 Ночь на автобане В ночь на вторник, 9 февраля, на некоторых автобанах в Германии образовались длинные пробки из-за застрявших в пути грузовиков - например, около города Гера в Тюрингии. Водителям и пассажирам пришлось провести много часов в машинах. На месте работали сотрудники технических и спасательных служб, в частности, раздававшие людям горячие напитки, бутерброды и одеяла.

Сибирская зима в Германии - 2021 Снегоуборочная "Нива" На улицах восточногерманского города Лейпцига была замечена такая снегоуборочная "Нива".

Сибирская зима в Германии - 2021 Средняя Франкония Зимний ландшафт в баварском региона Средняя Франкония около города Швабаха.

Сибирская зима в Германии - 2021 Серенгети-парк Всепогодные бизоны в немецком Серенгети-парке в нижнесаксонском Ходенхагене прекрасно приспособлены к таким метеорологическим условиям.

Сибирская зима в Германии - 2021 Немного Средневековья Средневековый замок Роннебург в земле Гессен. Был возведен в XIII веке для защиты границ Майнцского курфюршества.

Сибирская зима в Германии - 2021 Занесло - так занесло! Эта фотография сделана не где-то за полярным кругом, а на немецком острове Рюген - в Путгартене.

Сибирская зима в Германии - 2021 Рюгенские косули Европейские косули посреди заснеженного поля на том же самом острове Рюген.

Сибирская зима в Германии - 2021 Скользкие ветки Птицы на обледеневшем дереве около города Люнена в Северном Рейне - Вестфалии.

Сибирская зима в Германии - 2021 Зимние виноградники Покрытые снегом склоны с виноградниками в баварской общине Нордхайм-ам-Майн.

Сибирская зима в Германии - 2021 "Мягкая мебель" Скамейки на берегу Эльбы в Дрездене.

Сибирская зима в Германии - 2021 Из жизни водоплавающих Утки прокладывают себе путь по замерзающему каналу между реками Вайсе-Эльстер и Зале.



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