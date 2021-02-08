 Германию занесло. Сибирская зима по-немецки в фотографиях | Информация о Германии и советы туристам | DW | 09.02.2021

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По Германии

Германию занесло. Сибирская зима по-немецки в фотографиях

Может быть, какие-то старожилы и даже вполне молодые люди помнят более снежные и морозные зимы в Германии, но сюрпризам погоды удивлены сейчас если не все, то очень многие.

  • Замок Мариенбург
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    Заснеженная неоготика

    Метеорологи уже вскоре подведут итоги нынешних февральских снегопадов и морозов в Германии. Мы же пока продолжим делиться фотографиями занесенных и промерзших немецких ландшафтов. Предыдущие галереи смотрите по ссылкам внизу страницы. Сегодня же начнем около неоготического замка Мариенбург под Ганновером.

  • Берлин

    Сибирская зима в Германии - 2021

    Бранденбургские ворота

    В столице Германии - необычно холодно. В центре Берлина столбик термометра опускался до 10 градусов ниже нуля.

  • Берлин

    Сибирская зима в Германии - 2021

    Парижская площадь

    В зимнюю погоду владельцы зданий в Германии обязаны чистить и посыпать тротуары и дорожки перед ними. Около легендарного берлинского отеля "Адлон" на Парижской площади это делают здешние швейцары.

  • Лейпциг

    Сибирская зима в Германии - 2021

    Под сугробом

    Засыпанные искрящимся и пушистым снегом машины в саксонском Лейпциге.

  • Киль

    Сибирская зима в Германии - 2021

    Вдоль моря

    Сибирские (по немецким меркам) холода - не повод отказываться от утренней пробежки вдоль берега Балтийского моря в Киле.

  • Лейпциг

    Сибирская зима в Германии - 2021

    Запасные пути

    Немецкие железнодорожники на время сильной непогоды заранее отправили поезда в депо, чтобы не пришлось вызволять пассажиров где-то в пути - из-за снежных заносов или упавших деревьев. Эта фотография сделана в Лейпциге.

  • Саксония

    Сибирская зима в Германии - 2021

    На стрелке

    Так, собственно, выглядели железнодорожные пути где-то Саксонии.

  • Якобсдорф

    Сибирская зима в Германии - 2021

    Во всей красе

    Эта снежинка на фотографии информационного агентства dpa упала на землю где-то посреди бранденбургских просторов около Якобсдорфа.

  • Замок Вакербарт

    Сибирская зима в Германии - 2021

    Зимнее барокко

    Павильон в парке барочного замка Вакербарт. Замок, расположенный между Дрезденом и Мейсеном, является центром виноделия в Саксонии. Здесь специализируются на выпуске игристых вин.

  • Автобан в Тюрингии

    Сибирская зима в Германии - 2021

    Ночь на автобане

    В ночь на вторник, 9 февраля, на некоторых автобанах в Германии образовались длинные пробки из-за застрявших в пути грузовиков - например, около города Гера в Тюрингии. Водителям и пассажирам пришлось провести много часов в машинах. На месте работали сотрудники технических и спасательных служб, в частности, раздававшие людям горячие напитки, бутерброды и одеяла.

  • Лейпциг

    Сибирская зима в Германии - 2021

    Снегоуборочная "Нива"

    На улицах восточногерманского города Лейпцига была замечена такая снегоуборочная "Нива".

  • Швабах

    Сибирская зима в Германии - 2021

    Средняя Франкония

    Зимний ландшафт в баварском региона Средняя Франкония около города Швабаха.

  • Серенгети-парк, Ходенхаген

    Сибирская зима в Германии - 2021

    Серенгети-парк

    Всепогодные бизоны в немецком Серенгети-парке в нижнесаксонском Ходенхагене прекрасно приспособлены к таким метеорологическим условиям.

  • Замок Роннебург

    Сибирская зима в Германии - 2021

    Немного Средневековья

    Средневековый замок Роннебург в земле Гессен. Был возведен в XIII веке для защиты границ Майнцского курфюршества.

  • Остров Рюген

    Сибирская зима в Германии - 2021

    Занесло - так занесло!

    Эта фотография сделана не где-то за полярным кругом, а на немецком острове Рюген - в Путгартене.

  • Остров Рюген

    Сибирская зима в Германии - 2021

    Рюгенские косули

    Европейские косули посреди заснеженного поля на том же самом острове Рюген.

  • Люнен

    Сибирская зима в Германии - 2021

    Скользкие ветки

    Птицы на обледеневшем дереве около города Люнена в Северном Рейне - Вестфалии.

  • Нордхайм-ам-Майн.

    Сибирская зима в Германии - 2021

    Зимние виноградники

    Покрытые снегом склоны с виноградниками в баварской общине Нордхайм-ам-Майн.

  • Дрезден

    Сибирская зима в Германии - 2021

    "Мягкая мебель"

    Скамейки на берегу Эльбы в Дрездене.

  • Канал Эльстер - Зале

    Сибирская зима в Германии - 2021

    Из жизни водоплавающих

    Утки прокладывают себе путь по замерзающему каналу между реками Вайсе-Эльстер и Зале.


  • Замок Мариенбург
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    Заснеженная неоготика

    Метеорологи уже вскоре подведут итоги нынешних февральских снегопадов и морозов в Германии. Мы же пока продолжим делиться фотографиями занесенных и промерзших немецких ландшафтов. Предыдущие галереи смотрите по ссылкам внизу страницы. Сегодня же начнем около неоготического замка Мариенбург под Ганновером.

  • Берлин

    Сибирская зима в Германии - 2021

    Бранденбургские ворота

    В столице Германии - необычно холодно. В центре Берлина столбик термометра опускался до 10 градусов ниже нуля.

  • Берлин

    Сибирская зима в Германии - 2021

    Парижская площадь

    В зимнюю погоду владельцы зданий в Германии обязаны чистить и посыпать тротуары и дорожки перед ними. Около легендарного берлинского отеля "Адлон" на Парижской площади это делают здешние швейцары.

  • Лейпциг

    Сибирская зима в Германии - 2021

    Под сугробом

    Засыпанные искрящимся и пушистым снегом машины в саксонском Лейпциге.

  • Киль

    Сибирская зима в Германии - 2021

    Вдоль моря

    Сибирские (по немецким меркам) холода - не повод отказываться от утренней пробежки вдоль берега Балтийского моря в Киле.

  • Лейпциг

    Сибирская зима в Германии - 2021

    Запасные пути

    Немецкие железнодорожники на время сильной непогоды заранее отправили поезда в депо, чтобы не пришлось вызволять пассажиров где-то в пути - из-за снежных заносов или упавших деревьев. Эта фотография сделана в Лейпциге.

  • Саксония

    Сибирская зима в Германии - 2021

    На стрелке

    Так, собственно, выглядели железнодорожные пути где-то Саксонии.

  • Якобсдорф

    Сибирская зима в Германии - 2021

    Во всей красе

    Эта снежинка на фотографии информационного агентства dpa упала на землю где-то посреди бранденбургских просторов около Якобсдорфа.

  • Замок Вакербарт

    Сибирская зима в Германии - 2021

    Зимнее барокко

    Павильон в парке барочного замка Вакербарт. Замок, расположенный между Дрезденом и Мейсеном, является центром виноделия в Саксонии. Здесь специализируются на выпуске игристых вин.

  • Автобан в Тюрингии

    Сибирская зима в Германии - 2021

    Ночь на автобане

    В ночь на вторник, 9 февраля, на некоторых автобанах в Германии образовались длинные пробки из-за застрявших в пути грузовиков - например, около города Гера в Тюрингии. Водителям и пассажирам пришлось провести много часов в машинах. На месте работали сотрудники технических и спасательных служб, в частности, раздававшие людям горячие напитки, бутерброды и одеяла.

  • Лейпциг

    Сибирская зима в Германии - 2021

    Снегоуборочная "Нива"

    На улицах восточногерманского города Лейпцига была замечена такая снегоуборочная "Нива".

  • Швабах

    Сибирская зима в Германии - 2021

    Средняя Франкония

    Зимний ландшафт в баварском региона Средняя Франкония около города Швабаха.

  • Серенгети-парк, Ходенхаген

    Сибирская зима в Германии - 2021

    Серенгети-парк

    Всепогодные бизоны в немецком Серенгети-парке в нижнесаксонском Ходенхагене прекрасно приспособлены к таким метеорологическим условиям.

  • Замок Роннебург

    Сибирская зима в Германии - 2021

    Немного Средневековья

    Средневековый замок Роннебург в земле Гессен. Был возведен в XIII веке для защиты границ Майнцского курфюршества.

  • Остров Рюген

    Сибирская зима в Германии - 2021

    Занесло - так занесло!

    Эта фотография сделана не где-то за полярным кругом, а на немецком острове Рюген - в Путгартене.

  • Остров Рюген

    Сибирская зима в Германии - 2021

    Рюгенские косули

    Европейские косули посреди заснеженного поля на том же самом острове Рюген.

  • Люнен

    Сибирская зима в Германии - 2021

    Скользкие ветки

    Птицы на обледеневшем дереве около города Люнена в Северном Рейне - Вестфалии.

  • Нордхайм-ам-Майн.

    Сибирская зима в Германии - 2021

    Зимние виноградники

    Покрытые снегом склоны с виноградниками в баварской общине Нордхайм-ам-Майн.

  • Дрезден

    Сибирская зима в Германии - 2021

    "Мягкая мебель"

    Скамейки на берегу Эльбы в Дрездене.

  • Канал Эльстер - Зале

    Сибирская зима в Германии - 2021

    Из жизни водоплавающих

    Утки прокладывают себе путь по замерзающему каналу между реками Вайсе-Эльстер и Зале.


Смотрите также: 
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