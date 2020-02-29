Зима по-баварски: сугробы, Альпы и часовни (фотогалерея)

Заснеженные ландшафты и достопримечательности Баварии: от сказочного замка Нойшванштайн до зимних красот Баварского леса.
Его ждали на Рождество. С задержкой, но щедро первый снег выпал во многих регионах Германии. На радость - жителям, конечно. Для местных властей он обернулся головной болью.
Осень в Германии только начинается, если смотреть на еще почти зеленые ландшафты, но в баварских Альпах уже даже выпал вполне живописный снег.
Искусственное озеро Форггензе - редкостной красоты. Оно находится недалеко от замка Нойшванштайн, но появилось здесь позже этой всемирно известной баварской достопримечательности.
На календаре - декабрь, а это значит, что любители зимних видов спорта вновь могут покататься с ветерком. Мы же пока просто полюбуемся живописными снежными ландшафтами.
Чтобы насладиться зимними ландшафтами в окрестностях Гармиш-Партенкирхена, не обязательно лезть куда-то высоко в гору.
Часовня Святого Креста расположена недалеко от баварского озера Тегернзе на горе Вальберг.
Здесь находится самая большая монастырская пивоварня Германии.
Их названия - как главы зимней сказки: Тюрингский лес, Рудные горы, Шварцвальд, Гарц… Здесь можно кататься на лыжах или просто гулять по заснеженным лесам и склонам.