 Зима по-баварски: сугробы, Альпы и часовни (фотогалерея) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 02.01.2021

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По Германии

Зима по-баварски: сугробы, Альпы и часовни (фотогалерея)

Заснеженные ландшафты и достопримечательности Баварии: от сказочного замка Нойшванштайн до зимних красот Баварского леса.

  • Нойшванштайн
    Еще по теме

    Зимние ландшафты Баварии

    Фотографии в этой галерее были сделаны в разные годы. Наше путешествие по зимней Баварии начнем около замка Нойшванштайн - самой популярной баварской достопримечательности. Здешние романтические ландшафты впечатляют в любое время.

  • Картина Рудольфа Венига (Rudolf Wenig), 1880 год

    Зимние ландшафты Баварии

    Так эти места выглядели в позапрошлом веке во времена баварского короля Людвига II, заложившего здесь этот сказочный замок. На картине 1880 года изображена ночная поездка Людвига II по окрестностям Нойшванштайна.

  • Швангау

    Зимние ландшафты Баварии

    Недалеко от замка Нойшванштайн в баварском регионе Швангау находится эта барочная церковь Святого Коломана, построенная в XVII веке.

  • Гросер-Арбер

    Зимние ландшафты Баварии

    Такой вид на зимние красоты Баварского леса и Баварские Альпы на горизонте открывается с 1456-метровой горы Гросер-Арбер.

  • Штёттен

    Зимние ландшафты Баварии

    Длинные тени от деревьев на белоснежном покрове около баварского Штёттена.

  • Ой-Миттельберг

    Зимние ландшафты Баварии

    Свежий снег на горных склонах в общине Ой-Миттельберг.

  • Зонтхофен

    Зимние ландшафты Баварии

    Этот баварский егерь, так сказать, забрел сюда из нашей рубрики "Кадр за кадром", в которой можно было увидеть эту фотографию. В январе 2019 года он и его коллеги разносили сено для подкормки оленей в окрестностях Зонтхофена.

  • Берхтесгаденер-Ланд

    Зимние ландшафты Баварии

    Еще одна живописная заснеженная баварская церковь - храм Святого Себастьяна около Рамзау в районе Берхтесгаденер-Ланд.

  • Байериш-Айзенштайн

    Зимние ландшафты Баварии

    Эта фотография была сделана в общине Байериш-Айзенштайн.

  • Гросер-Арбер.

    Зимние ландшафты Баварии

    Часовня на горе Гросер-Арбер.

  • Гросер-Арбер.

    Зимние ландшафты Баварии

    Лыжник над снежным ландшафтом - современная вольная интерпретация знаменитой картины Каспара Давида Фридриха "Странник над морем тумана".

  • Баварский лес

    Зимние ландшафты Баварии

    В национальном парке Баварский лес живут дикие кабаны.

  • Вальберг

    Зимние ландшафты Баварии

    Часовня на горе Вальберг в баварском регионе Роттах-Эгерн.

  • Санкт-Энгльмар

    Зимние ландшафты Баварии

    Заснеженные березки около Санкт-Энгльмара в Баварском лесу.

  • Берхтесгаден

    Зимние ландшафты Баварии

    Паломническая церковь Мария Герн в Берхтесгадене.

  • Мангфалль

    Зимние ландшафты Баварии

    Речка Мангфалль в Верхней Баварии.

  • Бавария

    Зимние ландшафты Баварии

    Эта баварская липа видела уже более пятисот зим.

  • Кёнигсзе

    Зимние ландшафты Баварии

    Церковь Святого Варфоломея на озере Кёнигсзе.

  • Лузен

    Зимние ландшафты Баварии

    Крест на вершине горы Лузен в Баварском лесу.

  • Андексское аббатство
    Еще по теме

    Зимние ландшафты Баварии

    Андексское аббатство под Мюнхеном. Здесь находится самая большая монастырская пивоварня Германии.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Нойшванштайн
    Еще по теме

    Зимние ландшафты Баварии

    Фотографии в этой галерее были сделаны в разные годы. Наше путешествие по зимней Баварии начнем около замка Нойшванштайн - самой популярной баварской достопримечательности. Здешние романтические ландшафты впечатляют в любое время.

  • Картина Рудольфа Венига (Rudolf Wenig), 1880 год

    Зимние ландшафты Баварии

    Так эти места выглядели в позапрошлом веке во времена баварского короля Людвига II, заложившего здесь этот сказочный замок. На картине 1880 года изображена ночная поездка Людвига II по окрестностям Нойшванштайна.

  • Швангау

    Зимние ландшафты Баварии

    Недалеко от замка Нойшванштайн в баварском регионе Швангау находится эта барочная церковь Святого Коломана, построенная в XVII веке.

  • Гросер-Арбер

    Зимние ландшафты Баварии

    Такой вид на зимние красоты Баварского леса и Баварские Альпы на горизонте открывается с 1456-метровой горы Гросер-Арбер.

  • Штёттен

    Зимние ландшафты Баварии

    Длинные тени от деревьев на белоснежном покрове около баварского Штёттена.

  • Ой-Миттельберг

    Зимние ландшафты Баварии

    Свежий снег на горных склонах в общине Ой-Миттельберг.

  • Зонтхофен

    Зимние ландшафты Баварии

    Этот баварский егерь, так сказать, забрел сюда из нашей рубрики "Кадр за кадром", в которой можно было увидеть эту фотографию. В январе 2019 года он и его коллеги разносили сено для подкормки оленей в окрестностях Зонтхофена.

  • Берхтесгаденер-Ланд

    Зимние ландшафты Баварии

    Еще одна живописная заснеженная баварская церковь - храм Святого Себастьяна около Рамзау в районе Берхтесгаденер-Ланд.

  • Байериш-Айзенштайн

    Зимние ландшафты Баварии

    Эта фотография была сделана в общине Байериш-Айзенштайн.

  • Гросер-Арбер.

    Зимние ландшафты Баварии

    Часовня на горе Гросер-Арбер.

  • Гросер-Арбер.

    Зимние ландшафты Баварии

    Лыжник над снежным ландшафтом - современная вольная интерпретация знаменитой картины Каспара Давида Фридриха "Странник над морем тумана".

  • Баварский лес

    Зимние ландшафты Баварии

    В национальном парке Баварский лес живут дикие кабаны.

  • Вальберг

    Зимние ландшафты Баварии

    Часовня на горе Вальберг в баварском регионе Роттах-Эгерн.

  • Санкт-Энгльмар

    Зимние ландшафты Баварии

    Заснеженные березки около Санкт-Энгльмара в Баварском лесу.

  • Берхтесгаден

    Зимние ландшафты Баварии

    Паломническая церковь Мария Герн в Берхтесгадене.

  • Мангфалль

    Зимние ландшафты Баварии

    Речка Мангфалль в Верхней Баварии.

  • Бавария

    Зимние ландшафты Баварии

    Эта баварская липа видела уже более пятисот зим.

  • Кёнигсзе

    Зимние ландшафты Баварии

    Церковь Святого Варфоломея на озере Кёнигсзе.

  • Лузен

    Зимние ландшафты Баварии

    Крест на вершине горы Лузен в Баварском лесу.

  • Андексское аббатство
    Еще по теме

    Зимние ландшафты Баварии

    Андексское аббатство под Мюнхеном. Здесь находится самая большая монастырская пивоварня Германии.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотрите также: 

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