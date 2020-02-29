Зима по-баварски: сугробы, Альпы и часовни (фотогалерея)

Зимние ландшафты Баварии

Этот баварский егерь, так сказать, забрел сюда из нашей рубрики "Кадр за кадром", в которой можно было увидеть эту фотографию. В январе 2019 года он и его коллеги разносили сено для подкормки оленей в окрестностях Зонтхофена.