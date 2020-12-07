Увидев снег, немцы забыли про пандемию (фото)

Винтерберг / Айфель • С небольшим опозданием, но зимняя сказка в Германию все-таки пришла. С опозданием, потому что многие, конечно, до последнего момента надеялись встретить "белое" Рождество. Но природе не прикажешь. Зато сейчас первый снег выпал сразу во многих немецких регионах.

Снег после Рождества. Фотографии

С выходных склоны в Винтерберге штурмуют туристы

Любители зимнего спорта забыли о пандемии и отправились - кто пешком, кто на лыжах, кто на санках - в горы

Легкий покров снега в баварском регионе Альгой

В земле Мекленбург - Передняя Померания тоже выпал снег. Эта фотография сделана в Бистове

Зауэрланд и Айфель

Первому снегопаду обрадовались и жители самой многонаселенной федеральной земли - Северного Рейна - Вестфалии. И не просто обрадовались, а буквально ринулись навстречу зимней сказке. В результате такого ажиотажа в окрестностях Винтерберга, популярного зимнего курорта в регионе Зауэрланд, образовались многокилометровые пробки - общей протяженностью до 45 километров.

Отели из-за локдауна закрыты, лыжные подъемники - тоже, но склоны относительно невысоких гор в регионе Айфеле все же штурмуют туристы, приезжающие сюда на пару часов из соседних районов и городов. Местные жители - в шоке. Власти призывают к порядку. Но, похоже, первый снег заставил немцев забыть о пандемии.

Смотрите также: