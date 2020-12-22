Немецкие ландшафты. Лучшие фотографии 2020 года

Немецкие ландшафты - 2020

Замок в тумане

В 2020 году в нашей рубрике "Кадр за кадром" мы опубликовали много фотографий разных немецких ландшафтов. Наш итоговый обзор начнем с январского снимка, сделанного около замка Гогенцоллерн в Баден-Вюртемберге. Посмотреть эту и другие публикации можно, нажав на "+" справа над текстом или на ссылки под галереей.