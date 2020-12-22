 Немецкие ландшафты. Лучшие фотографии 2020 года | Информация о Германии и советы туристам | DW | 26.12.2020

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По Германии

Немецкие ландшафты. Лучшие фотографии 2020 года

В этой фотогалерее по итогам 2020 года не будет ни одного упоминания о коронавирусной пандемии - только туманы, рассветы, закаты, виноградники, Альпы и прочие красоты.

  • Замок Гогенцоллерн, Баден-Вюртемберг
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты - 2020

    Замок в тумане

    В 2020 году в нашей рубрике "Кадр за кадром" мы опубликовали много фотографий разных немецких ландшафтов. Наш итоговый обзор начнем с январского снимка, сделанного около замка Гогенцоллерн в Баден-Вюртемберге. Посмотреть эту и другие публикации можно, нажав на "+" справа над текстом или на ссылки под галереей.

  • Виноградник в коммуне Пюндерих на Мозеле, Рейнланд-Пфальц
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты - 2020

    Виноградник под водой

    В начале февраля 2020 года Рейн и некоторые впадающего в него немецкие реки вышли из берегов. Эта фотография была сделана на Мозеле около одной из здешних винодельческих деревушек.

  • Шварцвальд, Баден-Вюртемберг
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты - 2020

    Зима в Шварцвальде

    Снег прошлой зимой в Германии был в большом дефиците, но кое-где все же выпал. Например, в Шварцвальде - немецком "Чернолесье".

  • Гайзельхёринг, Бавария
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты - 2020

    Над полями спаржи

    Начало марта около баварского города Гайзельхёринга. На этом и других таких полях недель через пять-шесть приступят к сбору очередного урожая спаржи. Чтобы начать сезон "королевы овощей" как можно раньше, ряды на плантациях накрывают черной пленкой.

  • Нойкирхен, Шлезвиг-Гольштейн
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты - 2020

    Падающие звезды

    Во второй половине апреля романтики, астрономы и все желающие могли вновь наблюдать метеорный поток Лириды. Эта фотография звездного неба была сделана в Шлезвиг-Гольштейне на берегу Балтийского моря.

  • Восточный Альгой, Бавария
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты - 2020

    Весна в Альпах

    Синее небо, белеющие остатками снега горы и желтые ковры из одуванчиков - весенние альпийские красоты в баварском регионе Восточный Альгой.

  • Винзен-на-Луэ, Нижняя Саксония
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты - 2020

    Майский закат

    Просто яркий закат в конце мая в окрестностях города Винзен-на-Луэ в земле Нижняя Саксония.

  • Восточный Альгой, Бавария
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты - 2020

    Баварский сенокос

    Не успели оглянуться, как на календаре уже - первое воскресенье июня. Давайте полюбуемся баварскими ландшафтами в регионе Восточный Альгой. Посмотрели? Теперь закройте глаза и почувствуйте запах только что скошенной травы и свежего сена.

  • Штёттен-ам-Ауэрберг, Бавария
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты - 2020

    Раннее утро в Южной Баварии

    Задержимся в Восточном Альгое, чтобы полюбоваться рассветом в общине Штёттен-ам-Ауэрберг.

  • Нойшванштайн, Бавария
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты - 2020

    Комета над Нойшванштайном

    Падающие звезды пару кадров назад мы уже видели. Прошлым летом в небе можно было также наблюдать самую яркую комету за последние семь лет. На минимальное от Земли расстояние комета NeoWise приблизилась 23 июля. Присмотритесь и найдите ее над замком Нойшванштайн в Баварии.

  • Ротвайль, Баден-Вюртемберг
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты - 2020

    Башня в Ротвайле

    Эту 246-метровую башню в баден-вюртембергском Ротвайле несколько лет назад построил немецкий концерн Thyssenkrupp для тестирования скоростных лифтов. На башне также расположена смотровая площадка, откуда видны живописные ландшафты Шварцвальда, Швабского Альба и Альп. С момента открытия в октябре 2017 года здесь уже побывало более 500 тысяч человек.

  • Бенневиц, Саксония
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты - 2020

    Снова - засуха

    Лето в 2020 году вновь выдалось жарким и засушливым. На этом снимке - сотрудник рыбного хозяйства в Саксонии идет по дну одного из полностью высохших прудов.

  • Пель, Бавария
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты - 2020

    Загадочный круг

    Еще одна фотография, сделанная с помощью дрона. Этот круг появился в начале августа на пшеничном поле около баварского озера Аммерзе. Здешний фермер Георг Штайнгрубер заявил, что отношения к этому делу не имеет. Сюда сразу потянулись любители эзотерики - по 150 человек в день, желавших подзарядиться энергией.

  • Ледник Шнеефернер, Бавария
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты - 2020

    Тают на глазах

    Сейчас в альпийских регионах Германии осталось всего лишь пять ледников, площади и объемы которых сокращаются очень быстрыми темпами. По данным геолога Кристофа Майера, за одно десятилетие площадь немецких ледников сократилась примерно на одну треть. На этой фотографии изображен ледник Шнеефернер на горе Цугшптице.

  • Ленгрис, Верхняя Бавария
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты - 2020

    Сентябрьский снегопад

    "Мороз и солнце; день чудесный..." На этом снимке - первый снег, выпавший в Баварских Альпах… в конце сентября!

  • Бремм, Рейнланд-Пфальц
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты - 2020

    Крутой виноградник

    Когда в Баварии уже падал первый снег, в земле Рейнланд-Пфальц еще полным ходом шел сбор винограда. Такой вид на Мозель открывается со склона горы Кальмонт, крутизна которого достигает 68 градусов. Это - самый крутой в мире виноградник, использующийся в хозяйственных целях.

  • Мюлльхайм, Баден-Вюртемберг
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты - 2020

    Краски осени

    Так в конце золотого октября выглядели ландшафты в окрестностях баденского города Мюлльхайма, расположенного в регионе Шварцвальд.

  • Остров Рюген, Мекленбург - Передняя Померания
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты - 2020

    Меловые скалы

    Ежегодно в национальном парке Ясмунд на немецком острове Рюгене бывает более миллиона посетителей. В октябре здесь открыли новые пешеходные маршруты для знакомства со здешними природными достопримечательностями, среди которых особое место занимают Меловые скалы.

  • Риден-ам-Форггензе, Бавария
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты - 2020

    Лазурное озеро

    Искусственное озеро Форггензе в Баварии - самое большое по площади водохранилище Германии. В начале ноября свежими фотографиями озера Форггензе нас порадовало информационное агентство dpa.

  • Баварский лес
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты - 2020

    Полнолуние над Баварским лесом

    Завершим нашу итоговую прогулку по немецким ландшафтам 2020 года в Баварском лесу во время полнолуния в самом конце ноября.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Замок Гогенцоллерн, Баден-Вюртемберг
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты - 2020

    Замок в тумане

    В 2020 году в нашей рубрике "Кадр за кадром" мы опубликовали много фотографий разных немецких ландшафтов. Наш итоговый обзор начнем с январского снимка, сделанного около замка Гогенцоллерн в Баден-Вюртемберге. Посмотреть эту и другие публикации можно, нажав на "+" справа над текстом или на ссылки под галереей.

  • Виноградник в коммуне Пюндерих на Мозеле, Рейнланд-Пфальц
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты - 2020

    Виноградник под водой

    В начале февраля 2020 года Рейн и некоторые впадающего в него немецкие реки вышли из берегов. Эта фотография была сделана на Мозеле около одной из здешних винодельческих деревушек.

  • Шварцвальд, Баден-Вюртемберг
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты - 2020

    Зима в Шварцвальде

    Снег прошлой зимой в Германии был в большом дефиците, но кое-где все же выпал. Например, в Шварцвальде - немецком "Чернолесье".

  • Гайзельхёринг, Бавария
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты - 2020

    Над полями спаржи

    Начало марта около баварского города Гайзельхёринга. На этом и других таких полях недель через пять-шесть приступят к сбору очередного урожая спаржи. Чтобы начать сезон "королевы овощей" как можно раньше, ряды на плантациях накрывают черной пленкой.

  • Нойкирхен, Шлезвиг-Гольштейн
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты - 2020

    Падающие звезды

    Во второй половине апреля романтики, астрономы и все желающие могли вновь наблюдать метеорный поток Лириды. Эта фотография звездного неба была сделана в Шлезвиг-Гольштейне на берегу Балтийского моря.

  • Восточный Альгой, Бавария
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты - 2020

    Весна в Альпах

    Синее небо, белеющие остатками снега горы и желтые ковры из одуванчиков - весенние альпийские красоты в баварском регионе Восточный Альгой.

  • Винзен-на-Луэ, Нижняя Саксония
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты - 2020

    Майский закат

    Просто яркий закат в конце мая в окрестностях города Винзен-на-Луэ в земле Нижняя Саксония.

  • Восточный Альгой, Бавария
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты - 2020

    Баварский сенокос

    Не успели оглянуться, как на календаре уже - первое воскресенье июня. Давайте полюбуемся баварскими ландшафтами в регионе Восточный Альгой. Посмотрели? Теперь закройте глаза и почувствуйте запах только что скошенной травы и свежего сена.

  • Штёттен-ам-Ауэрберг, Бавария
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты - 2020

    Раннее утро в Южной Баварии

    Задержимся в Восточном Альгое, чтобы полюбоваться рассветом в общине Штёттен-ам-Ауэрберг.

  • Нойшванштайн, Бавария
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты - 2020

    Комета над Нойшванштайном

    Падающие звезды пару кадров назад мы уже видели. Прошлым летом в небе можно было также наблюдать самую яркую комету за последние семь лет. На минимальное от Земли расстояние комета NeoWise приблизилась 23 июля. Присмотритесь и найдите ее над замком Нойшванштайн в Баварии.

  • Ротвайль, Баден-Вюртемберг
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты - 2020

    Башня в Ротвайле

    Эту 246-метровую башню в баден-вюртембергском Ротвайле несколько лет назад построил немецкий концерн Thyssenkrupp для тестирования скоростных лифтов. На башне также расположена смотровая площадка, откуда видны живописные ландшафты Шварцвальда, Швабского Альба и Альп. С момента открытия в октябре 2017 года здесь уже побывало более 500 тысяч человек.

  • Бенневиц, Саксония
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты - 2020

    Снова - засуха

    Лето в 2020 году вновь выдалось жарким и засушливым. На этом снимке - сотрудник рыбного хозяйства в Саксонии идет по дну одного из полностью высохших прудов.

  • Пель, Бавария
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты - 2020

    Загадочный круг

    Еще одна фотография, сделанная с помощью дрона. Этот круг появился в начале августа на пшеничном поле около баварского озера Аммерзе. Здешний фермер Георг Штайнгрубер заявил, что отношения к этому делу не имеет. Сюда сразу потянулись любители эзотерики - по 150 человек в день, желавших подзарядиться энергией.

  • Ледник Шнеефернер, Бавария
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты - 2020

    Тают на глазах

    Сейчас в альпийских регионах Германии осталось всего лишь пять ледников, площади и объемы которых сокращаются очень быстрыми темпами. По данным геолога Кристофа Майера, за одно десятилетие площадь немецких ледников сократилась примерно на одну треть. На этой фотографии изображен ледник Шнеефернер на горе Цугшптице.

  • Ленгрис, Верхняя Бавария
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты - 2020

    Сентябрьский снегопад

    "Мороз и солнце; день чудесный..." На этом снимке - первый снег, выпавший в Баварских Альпах… в конце сентября!

  • Бремм, Рейнланд-Пфальц
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты - 2020

    Крутой виноградник

    Когда в Баварии уже падал первый снег, в земле Рейнланд-Пфальц еще полным ходом шел сбор винограда. Такой вид на Мозель открывается со склона горы Кальмонт, крутизна которого достигает 68 градусов. Это - самый крутой в мире виноградник, использующийся в хозяйственных целях.

  • Мюлльхайм, Баден-Вюртемберг
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты - 2020

    Краски осени

    Так в конце золотого октября выглядели ландшафты в окрестностях баденского города Мюлльхайма, расположенного в регионе Шварцвальд.

  • Остров Рюген, Мекленбург - Передняя Померания
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты - 2020

    Меловые скалы

    Ежегодно в национальном парке Ясмунд на немецком острове Рюгене бывает более миллиона посетителей. В октябре здесь открыли новые пешеходные маршруты для знакомства со здешними природными достопримечательностями, среди которых особое место занимают Меловые скалы.

  • Риден-ам-Форггензе, Бавария
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты - 2020

    Лазурное озеро

    Искусственное озеро Форггензе в Баварии - самое большое по площади водохранилище Германии. В начале ноября свежими фотографиями озера Форггензе нас порадовало информационное агентство dpa.

  • Баварский лес
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    Немецкие ландшафты - 2020

    Полнолуние над Баварским лесом

    Завершим нашу итоговую прогулку по немецким ландшафтам 2020 года в Баварском лесу во время полнолуния в самом конце ноября.

    Автор: Максим Нелюбин


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