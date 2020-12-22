Немецкие ландшафты. Лучшие фотографии 2020 года

В этой фотогалерее по итогам 2020 года не будет ни одного упоминания о коронавирусной пандемии - только туманы, рассветы, закаты, виноградники, Альпы и прочие красоты.
Такими туманными пейзажами сейчас могут любоваться жители и гости Германии.
В начале февраля Рейн и некоторые впадающего в него немецкие реки вышли из берегов. Вот так это сейчас выглядит.
Три февральские фотографии из зимнего немецкого "Чернолесья". Снега, как видно, мало, но все же он есть!
Немцы называют спаржу "королевой овощей". До начала сезона в Германии осталось недель пять-шесть.
Для наблюдения за падающими звездами весеннего потока Лириды в Германии сейчас сложились просто идеальные условия.
Синее небо, белеющие остатками снега горы и желтые ковры из одуванчиков. Вся эта красота - в наших кадрах дня из Германии.
В наших майских "Кадрах за кадром" из Германии было много коронавируса, цветов, животных. Но не было ни одного заката! Исправляем этот недочет.
На календаре - первое воскресенье июня. Давайте отвлечемся от пандемических и прочих забот и просто полюбуемся баварскими ландшафтами во время сенокоса.
Кто рано встает, может быть, привык видеть такие живописные ландшафты, но вряд ли перестал ими восхищаться.
Если повезет, эту очень яркую комету можно будет разглядеть в небе еще несколько ночей. Не получится - не расстраивайтесь. Вот свежие фотографии.
Эту 246-метровую башню в баден-вюртембергском Ротвайле несколько лет назад построил немецкий концерн Thyssenkrupp для тестирования скоростных лифтов.
Температура воздуха выше 30 градусов и малое количество, а то и полное отсутствие осадков, - лето в Германии в самом разгаре.
Каждый день подзарядиться энергией на этом поле в Верхней Баварии приезжает по 150 человек.
Тают на глазах? Сейчас в альпийских регионах Германии осталось всего лишь пять ледников, площади и объемы которых сокращаются очень быстрыми темпами.
Осень в Германии только начинается, если смотреть на еще почти зеленые ландшафты, но в баварских Альпах уже даже выпал вполне живописный снег.
На Мозеле сейчас полным ходом идет сбор нынешнего урожая винограда. Такой вид на реку открывается со склона, крутизна которого достигает 68 градусов.
В прошлое воскресенье Германия уже перешла на зимнее время, а это значит, что осталось совсем немного дней или всего неделя-другая, чтобы любоваться такими ландшафтами.
Ежегодно в национальном парке Ясмунд на немецком острове Рюгене бывает более миллиона посетителей. Сейчас здесь оборудовали новые маршруты для пеших прогулок.
Искусственное озеро Форггензе в Баварии - самое большое по площади водохранилище Германии.