Государственное достояние Баварии - доходы и расходы

Замок Нойшванштайн, дворец Линдерхоф, Вюрцбургская резиденция и еще более полусотни достопримечательностей Баварии находятся в собственности этой немецкой федеральной земли. За содержание всех этих памятников отвечает специальное Баварское управление государственных дворцов, парков и озер, подчиненное земельному министерству финансов. Оно является самым большим в Германии государственным музейным объединением, численность сотрудников которого составляет около 1200 человек.

Замок Лустхайм в Шлайсхайме Фото: Raimund Kutter/imageBROKER/picture alliance

Управление ежегодно публикует отчеты о посещаемости своих объектов. На первом месте традиционно находится всемирно известный бывший замок баварского короля Людвига II (1845-1886) Нойшванштайн. Данные за 2022 год в общем пока еще ниже допандемийных показателей, что, однако, не сильно повлияло на общую картину.

Замок Виллибальдсбург в Айхштетте Фото: Daniel Kalker/picture alliance

В целом за год было продано 3,5 миллиона входных билетов, что уже в три раза выше уровня 2021 года. При этом в нескольких местах туристов насчитали даже больше, чем до начала пандемии. Среди них - зал славы Вальхалла (141 тысяча), замок Виллибальдсбург (32 тысячи), изображенный на первой фотографии замок Траусниц (52 тысячи), а также Старый дворец (33 тысячи) и увеселительный замок Лустхайм (35 тысяч) в Шлайсхайме.

Первая десятка

Доходы от продажи билетов и другой деятельности составили 57,6 миллиона евро. Текущие расходы - 86,9 миллиона евро. Дополнительные инвестиции правительства Баварии на ремонт и строительные работы для поддержания принадлежащих государству архитектурных памятников в надлежащем состоянии превысили 60 миллионов евро.

1. Нойшванштайн

Замок Нойшванштайн в Швангау Фото: picture-alliance/dpa/K.-J. Hildenbrand

Всемирно известный баварский замок Нойшванштайн в особом представлении не нуждается. Обычно здесь ежегодно бывает около полутора миллионов туристов со всего мира. Показатель 2022 года оказался примерно вдвое меньше обычного - 706 тысяч человек.

2. Мюнхенская резиденция

Зал Антиквариум - один из самых красивых в Мюнхенской резиденции Фото: picture-alliance/prisma

Около 280 тысяч посетителей побывали в Мюнхенской резиденции - исторической резиденции герцогов, курфюрстов и королей Баварии из династии Виттельсбахов в центре Мюнхена. Она была заложена в конце XIV века, позже расширялась и перестраивалась до XIX столетия.

3. Нимфенбург

Прогулки на гондолах - один из туристических аттракционов дворцового парка Фото: Maximilian Denuel/Bayerische Schlösserverwaltung/picture alliance/dpa

Дворец Нимфенбург, построенный в эпоху барокко, считается одной из архитектурных визитных карточек Мюнхена. Сам дворец осмотрело более 273 тысяч туристов. Еще 67 тысяч человек посетители здешние парковые замки. 97 тысяч также осмотрели музей карет в бывших конюшнях. Если сложить цифры, этот дворцово-парковый ансамбль можно поднять в нашем списке на строчку выше.

4. Херренкимзе

Дворец и парк Херренкимзе Фото: picture-alliance/blickwinkel/A. Hartl

Дворец Херренкимзе был возведен для Людвига II в шестидесяти километрах от Мюнхена на острове посреди озера Кимзе, который называют "Баварским морем". В 2022 году здесь побывали около 269 тысяч человек.

5. Линдерхоф

Замок Линдерхоф был возведен в 1874-1878 годах Фото: picture-alliance/akg/Bildarchiv Steffens

Замок Линдерхоф, находящийся в 30 километрах от Гармиш-Партенкирхена, в прошлом году посетили более 260 тысяч туристов.

6. Вюрцбургская резиденция

Фото: DW/Maksim Nelioubin

Следующая в рейтинге - Вюрцбургская резиденция. Этот памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, шедевр позднего барокко, возведенный по проекту Бальтазара Неймана, посетило около 240 тысяч человек.

7. Кайзербург в Нюрнберге

Световая инсталляция в 2019 году Фото: Daniel Karmann/dpa/picture alliance

Императорский замок Кайзербург, заложенный в Нюрнберге еще при Фридрихе Барбароссе, более пяти веков являлся одной из важнейших императорских резиденций на территории Германии. В здешней резиденции и музее побывало около 150 тысяч человек. 148 тысяч также осмотрели другие достопримечательности на территории этой средневековой крепости в Нюрнберге - фахверковый Колодезный домик и Большую круглую башню.

8. Вальхалла

Зал славы на берегу Дуная Фото: Fotolia/Frank Merfort

Вальхалла - зал славы выдающихся личностей германской истории и культуры. Был воздвигнут на берегу Дуная недалеко от Регенсбурга в 1842 году. Вальхаллу посетили более 140 тысяч человек. В 2022 году здесь был установлен новый бюст - немецкого ученого-физика Макса Планка (Max Planck, 1858-1947). Всего в этом зале сейчас насчитывается более 130 мраморных бюстов и более шестидесяти памятных плит.

9. Зал Освобождения

Зал Освобождения в Кельхайме Фото: picture-alliance/blickwinkel/Luftbild Bertram

Следующий монумент посвящен войне немцев против наполеоновской оккупации. Зал Освобождения, заложенный в 1842 году по распоряжению баварского короля Людвига I, находится в городе Кельхайм. Число посетителей превысило 90 тысяч человек.

10. Замок Бургхаузен

Протяженность оборонительных сооружений - более километра Фото: Heiner Heine/imageBROKER/picture alliance

Замыкает десятку Бургхаузен - самый длинный замок в Европе, который в прошлом году осмотрело почти 70 тысяч туристов. Протяженность оборонительных сооружений этой бывшей резиденции рода Виттельсбахов на границе с Австрией составляет более одного километра. Первое упоминание об укреплении на этом месте датировано 1025 годом.

P.S.

"Церковь на лугу" Вискирхе - памятник Всемирного наследия Фото: DW / Nelioubin

В заключение отметим, что в данный список включены только архитектурные достопримечательности, находящиеся в государственной собственности Баварии, число посетителей которых определяется по количеству проданных билетов. Поэтому в него не входит, например, принадлежащий католической церкви храм Вискирхе, который ежегодно посещает около миллиона человек.