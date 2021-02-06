Бургхаузен - самый длинный замок в Европе (фото)

Бургхаузен • Замок Бургхаузен (Burg zu Burghausen) в Баварии на границе с Австрией - бывшая резиденция рода Виттельсбахов. Протяженность его оборонительных сооружений составляет более одного километра. Он считается самым длинным замковым комплексом в Европе. Первое упоминание об укреплении на этом месте датировано 1025 годом.

Замок Бургхаузен. Фотографии

Замок Бургхаузен расположен на узком и вытянутом хребте, проходящем вдоль реки Зальцах

Самый длинный замок Европы. Вид сверху

Эти гербы на воротах напоминают о бракосочетании баварского герцога Георга с дочерью польского короля Ядвигой Ягеллонкой, состоявшейся в Ландсхуте в 1457 году

Первые укрепления на этом месте построили в Средние века, чтобы контролировать соляной путь по реке

Один из переходов в замке Бургхаузен

Замок Бургхаузен на почтовой открытке 1911 года

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