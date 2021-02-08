 #безфильтра! Песок из Сахары окрасил Германию в желтый цвет (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 08.02.2021

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По Германии

#безфильтра! Песок из Сахары окрасил Германию в желтый цвет (фото)

Песок и пыль, поднятые в воздух во время сильной бури в пустыне Сахара, окрасили европейские ландшафты в желтые оттенки. Так это выглядит в Германии - #безфильтра.

  • Шварцвальд

    Песок из Сахары в Германии

    Сильный ветер в очередной раз донес до Европы песок и пыль из африканской пустыни Сахара. Это происходит регулярно, но не всегда столь эффектно. Пожелтевшие ландшафты можно было наблюдать в прошедшие выходные в разных странах - например, во Франции и Швейцарии. Снимки в нашей фотогалерее сделаны в Германии. Так выглядели окрестности аббатства Святого Трудперта в Шварцвальде.

  • Рудные горы
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    Песок из Сахары в Германии

    Африканский песок на свежем снегу. Этот кадр сделан в немецком регионе Рудные горы. Центральные и северные районы Германии в прошедшие выходные оказались в эпицентре снегопадов и зимней непогоды. Фотографии этого снежного хаоса можно посмотреть по ссылке внизу страницы.

  • Шварцвальд

    Песок из Сахары в Германии

    Еще одна фотография из Шварцвальда - из долины Мюнстерталь.

  • Бавария

    Песок из Сахары в Германии

    Баварское озеро Штарнбергер-Зе в предгорьях Альп.

  • Штарнбергер-Зе

    Песок из Сахары в Германии

    Озеро Штарнбергер-Зе и вид на Альпы.

  • Штутгарт

    Песок из Сахары в Германии

    Песок из Сахары на капоте легкового автомобиля в Штутгарте.

  • Штутгарт

    Песок из Сахары в Германии

    Столица Баден-Вюртемберга Штутгарт в желто-красных тонах.


  • Шварцвальд

    Песок из Сахары в Германии

    Сильный ветер в очередной раз донес до Европы песок и пыль из африканской пустыни Сахара. Это происходит регулярно, но не всегда столь эффектно. Пожелтевшие ландшафты можно было наблюдать в прошедшие выходные в разных странах - например, во Франции и Швейцарии. Снимки в нашей фотогалерее сделаны в Германии. Так выглядели окрестности аббатства Святого Трудперта в Шварцвальде.

  • Рудные горы
    Еще по теме

    Песок из Сахары в Германии

    Африканский песок на свежем снегу. Этот кадр сделан в немецком регионе Рудные горы. Центральные и северные районы Германии в прошедшие выходные оказались в эпицентре снегопадов и зимней непогоды. Фотографии этого снежного хаоса можно посмотреть по ссылке внизу страницы.

  • Шварцвальд

    Песок из Сахары в Германии

    Еще одна фотография из Шварцвальда - из долины Мюнстерталь.

  • Бавария

    Песок из Сахары в Германии

    Баварское озеро Штарнбергер-Зе в предгорьях Альп.

  • Штарнбергер-Зе

    Песок из Сахары в Германии

    Озеро Штарнбергер-Зе и вид на Альпы.

  • Штутгарт

    Песок из Сахары в Германии

    Песок из Сахары на капоте легкового автомобиля в Штутгарте.

  • Штутгарт

    Песок из Сахары в Германии

    Столица Баден-Вюртемберга Штутгарт в желто-красных тонах.


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Песок из Сахары в Германии

Эти фотографии сделаны в южных регионах Германии в прошедшие выходные.  

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Песок из Сахары в Германии 08.02.2021

Эти фотографии сделаны в южных регионах Германии в прошедшие выходные.

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