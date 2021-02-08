безфильтра! Песок из Сахары окрасил Германию в желтый цвет (фото)

Песок из Сахары в Германии

Сильный ветер в очередной раз донес до Европы песок и пыль из африканской пустыни Сахара. Это происходит регулярно, но не всегда столь эффектно. Пожелтевшие ландшафты можно было наблюдать в прошедшие выходные в разных странах - например, во Франции и Швейцарии. Снимки в нашей фотогалерее сделаны в Германии. Так выглядели окрестности аббатства Святого Трудперта в Шварцвальде.