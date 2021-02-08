безфильтра! Песок из Сахары окрасил Германию в желтый цвет (фото)

Песок и пыль, поднятые в воздух во время сильной бури в пустыне Сахара, окрасили европейские ландшафты в желтые оттенки. Так это выглядит в Германии - #безфильтра.
Германия во время жесткого локдауна столкнулась с "флокдауном" - последствиями сильных ветров, снегопадов и гололеда.
Первые циклоны и антициклоны 2021 года в Германии будут названы именами жителей страны с миграционными корнями.
Сильные снегопады в Германии привели к перебоям в работе общественного транспорта. Движение поездов ограничено. Непогода помешала вакцинации от COVID-19 и проведению футбольных матчей бундеслиги.
После обильных снегопадов нужно чистить не только дороги, но и большие плоские крыши. В Баварии для этого применяют огромные снегососы.