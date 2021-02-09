Снежный коллапс в Германии: как зима застала страну врасплох

"А теперь о погоде. За окном зима и идет снег. Не может такого быть?! А вот и может!" - такими словами вечером 8 февраля начал свое семиминутное выступление в эфире общественно-правового телеканала 3sat популярный в Германии комик Себастиан Пуфпафф (Sebastian Pufpaff).

Ситуация катастрофическая

И действительно: обильные снегопады, обрушившиеся на ФРГ 7 и 8 февраля, не только парализовали железнодорожный и автотранспорт, но и заставили работать на пределе возможностей коммунальщиков и аварийные службы.

Немецкие СМИ и полиция в один голос называют сложившуюся ситуацию "катастрофической". Ее причина - циклон "Тристан", обрушившийся на Центральную Европу, а также антициклон "Гизела" в Скандинавии, которые привели к резкому похолоданию в Германии. В некоторых регионах страны, в первую очередь, в федеральных землях Тюрингия и Саксония-Анхальт, в ночь на 10 февраля температура по прогнозам опустится до невиданных здесь минус 25 градусов.

Германия не справляется со снегом?

Большой удачей для коммунальных служб было то, что снегопады начались в воскресенье, 7 февраля, когда на улицах существенно меньше транспорта, чем во время рабочей недели. 8 февраля, когда многие немцы, не желающие или не имеющие возможности остаться в хоум-офисе , отправились на работу, ситуация на заснеженных дорогах оказалась критической. Только в земле Северный Рейн - Вестфалия полиции и аварийным службам пришлось обслужить за сутки несколько сотен вызовов.

Кроме того, в понедельник на скоростные дороги вновь выехали фуры, которым в Германии запрещено пользоваться автобанами по воскресеньям. Многие из них, например, в Гессене, застряли в сугробах уже через пару километров, блокировав движение сразу на нескольких автобанах.

Застрявшие на автобане A2 грузовики

Вечером 8 февраля на автобане А2 образовалась гигантская пробка из нескольких тысяч легковых и грузовых автомобилей из-за того, что в условиях заметенной снегом дороги им не удалось преодолеть подъем в гору в районе города Билефельда. В результате тысячам водителей пришлось провести на морозе более 14 часов. По данным полиции, организующей буксировку автомобилей, у водителей, не оснастивших колеса цепями для езды по снегу, шансов продвинуться вперед практически нет.

К утру 9 февраля ситуация улучшилась незначительно. Полиция надеется, что автобан снова можно будет открыть для проезда к утру 10 февраля. Аналогичная пробка образовалась на том же автобане А2 и в районе Дортмунда. По всей Германии снежный хаос стал причиной нескольких сотен аварий.

"Термин "катастрофа" вполне уместен. Ситуация на дорогах хуже, чем я когда-либо видел. Под снежными заносами - голый лед. Мы даже не представляем, с чего начать, и чем это все закончится. Машины встают на уклонах, на парковках, посреди перекрестков и не могут дальше двигаться, даже с зимней резиной", - прокомментировал сложившуюся ситуацию представитель Общегерманского автомобильного клуба ADAC Килиан Нордбак (Kilian Nordback). В то же время в городах перебои в движении трамваев случались нередко из-за того, что легковые автомобили, продвигаясь по улицам, "засыпают" снегом и без того запорошенные рельсы.

Как справляется со снежным хаосом Deutsche Bahn

Тем, кто собрался в начале недели совершить железнодорожную поездку, также пришлось менять билеты: из-за снежного хаоса компания Deutsche Bahn отменила большую часть поездов, в первую очередь, на севере страны. Поезда, курсирующие между Гамбургом, Дортмундом и Кельном, были отменены совсем. То же касается поездов, соединяющих Дрезден с Лейпцигом, Франкфуртом-на-Майне и Ганновером, и многих других направлений.

Скоростные поезда дальнего следования были отменены из-за непогоды

Кроме того, из-за обильных снегопадов и обледенения железнодорожных путей было прервано международное железнодорожное сообщение, в частности, с Нидерландами. При этом пассажиры, застрявшие на одном из крупных вокзалов из-за снежного хаоса, имели возможность погреться или даже провести ночь в специальных отапливаемых поездах, которые Deutsche Bahn предоставила для этих целей.

Продолжили движение, в основном, поезда пригородного сообщения, но и они ходят сейчас с большими опозданиями. Рельсы, по которым проходят грузовые составы, очищают ото льда в приоритетном порядке. По словам министра транспорта Германии Андреаса Шойера (Andreas Scheuer), в ближайшие днидолжны начать ходить и пассажирские поезда, в первую очередь по маршруту, соединяющему север и юг страны.

Можно ли сказать, что Германия плохо подготовилась к снежному хаосу? По мнению Шойера, это не так: "Автобаны были заранее посыпаны солью, для этого задействовали всю имеющуюся в распоряжении коммунальную технику. Но, к сожалению, прогнозы (о сильном похолодании и продолжительных снегопадах. - Ред.) оправдались".

"В таких экстремальных условиях даже лучший подогрев рельсов и лучшая снегоуборочная техника работают на грани своих возможностей", - добавил политик, комментируя ситуацию на железной дороге. При этом Шойер порекомендовал немцам по возможности отказаться от дальних поездок как минимум до среды, 10 февраля.

Кому зима в радость

Впрочем, жители Германии, за недели и месяцы локдауна уже почти смирившиеся с необходимостью работать из дома и отказаться от посещения магазинов, воспринимают неожиданный приход зимы с юмором. Вот такого снеговика слепила одна немецкая семья у своего дома. Подпись к фото: "Вот как надо приветствовать своего почтальона, когда снега вдоволь". Завидный оптимизм, особенно если учесть, что из-за снежного хаоса в некоторых регионах Германии, например в Тюрингии, 8 февраля почтальоны не смогли выйти на работу вовсе.





А вот в Лейпциге находчивые жители города просто начали передвигаться по автомобильным дорогам на лыжах:





Дети, которые с середины декабря лишены возможности посещать уроки в школе, тоже не в обиде и вовсю наслаждаются катанием на санках и барахтаньем в сугробах. Их родители, в свою очередь, недоумевают из-за объявления о том, что "школы 8 и 9 февраля останутся закрытыми из-за снегопада". Как прокомментировал это комик Себастьян Пуфпафф: "Я бы рассмеялся, если бы не было так грустно. Какая школа будет закрыта? А какая открыта? Куда я могу деть своих детей, черт возьми? Покажите мне эту школу, и я готов буду доехать ради нее на снегоуборочном тракторе до самой Баварии!"

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