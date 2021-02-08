 Снегопады и гололед вызвали хаос на дорогах Германии | Новости из Германии о Германии | DW | 08.02.2021

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Германия

Снегопады и гололед вызвали хаос на дорогах Германии

Сильные снегопады в Германии привели к перебоям в работе общественного транспорта. Движение поездов ограничено. Непогода помешала вакцинации от COVID-19 и проведению футбольных матчей бундеслиги.

Снегоуборочный трамвай в Магдебурге

Снегоуборочный трамвай в Магдебурге

Сильные ветры, снегопады и гололед в северной и центральной Германии привели к транспортному коллапсу. Так, в федеральных землях Северный Рейн - Вестфалия и Нижняя Саксония в воскресенье, 7 февраля, из-за этих погодных явлений был частично введен запрет на передвижение грузовых автомобилей по автобанам. Мера действует до 12.00 (14.00 мск) 8 февраля.

В городах Бохум, Гельзенкирхен, Мюльхайм-ан-дер-Рур и Эссен в Северном Рейне - Вестфалии наблюдаются перебои в работе общественного транспорта. А на автобанах в районе Мёнхенгладбаха гололед вызвал несколько дорожно-транспортных происшествий. Повреждены 6 автомобилей, 9 человек доставлены в больницы, сообщили в полиции. На нескольких автобанах Германии грузовики застряли в снегу.

Проблемы с железнодорожным сообщением

Железнодорожное сообщение в ФРГ было существенно ограничено 7 февраля. 8 февраля улучшения ситуации не ожидается, предупредил концерн Deutsche Bahn. Министр транспорта и цифровой инфраструктуры Андреас Шойер (Andreas Scheuer) призвал соотечественников по возможности оставаться дома.

В нижнесаксонском Ильцене сделал вынужденную остановку поезд, следовавший в направлении Ганновера. Точная причина на момент публикации была неизвестна. Судя по всему, 25 пассажирам пришлось провести ночь в поезде. Добровольцы Германского общества Красного Креста доставили им одеяла, горячую еду и напитки.

В Вуппертале стихия вмешалась в работу подвесной железной дороги. Вагоны не смогли добраться до остановки, шестерых пассажиров освободили с помощью пожарных автовышек.

Бавария отменяет школьные занятия

Во многих районах Баварии 8 января из-за снега отменены уроки в школах. Однако это не исключает дистанционных занятий. Толщина снежного покрова на севере федеральной земли в течение ближайших 12 часов может достичь 25 сантиметров, предупредила Немецкая метеорологическая служба (DWD).

СМИ окрестили последствия нынешней стихии "флокдауном" (немецкое слово Flocken можно перевести как "хлопья") в свете действующего в стране до 14 февраля локдауна.

Задержка с вакцинацией

Непогода сказалась на работе центра вакцинации против COVID-19 в Зангерхаузене в земле Саксония-Анхальт. Достаточное для процедур число сотрудников может не добраться до работы, объяснили власти. Тех, кто собирался 8 февраля прибыть на прививку, просят согласовать новую дату.

Отмена футбольных матчей

Снегопады привели к отмене ряда футбольных матчей, поскольку площадки не удалось очистить. Так, в высшем дивизионе не состоялся поединок клуба "Арминия" из Билефельда с бременским "Вердером". А во второй Бундеслиге встреча "Падерборна 07" из одноименного города с клубом "Хайденхайм" была отменена немногим более чем за час до начала.

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    Автор: Татьяна Вайнман


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