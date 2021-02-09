 Как немцы борются со снегом и льдом? Огуречный рассол и уборка! | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 09.02.2021

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Культура и стиль жизни

Как немцы борются со снегом и льдом? Огуречный рассол и уборка!

На немецких дорогах снег и лед убирают коммунальные службы. А вот за тротуарами должны следить жители близлежащих домов. И горе тому, кто не выйдет на дорожку с лопатой уже в семь утра!

Дорожку перед знаменитой берлинской гостиницей Адлон убирает сотрудник отеля

Дорожку перед знаменитой берлинской гостиницей "Адлон" убирает сотрудник отеля

В первые выходные февраля на жителей ФРГ обрушился "снегопад столетия": в нескольких районах страны всего за день выпало до 25 сантиметров снега. Снежный хаос в Германии с ее мягким климатом случается очень редко. Пока одни вытаскивают санки и радуются снежному "флокдауну", другие пытаются справиться с его последствиями. Получается плохо - снегопад вызвал транспортный коллапс: поезда дальнего следования по Германии ходят с ограничениями, а железнодорожное сообщение с Нидерландами было и вовсе прекращено. 

Замерли и обычно оживленные немецкие автобаны: на одних из-за обледенения ограничила движение полиция, на других возникли многокилометровые пробки. Много аварий. "Положение катастрофическое", - заявил представитель полиции города Фульда.

Кто в Германии должен убирать снег?

Ответственность за уборку снега и льда на дорогах в Германии несут местные власти. Конечно, в случае сильного снегопада невозможно быстро убрать весь снег, однако с 6:30 до 8 утра коммунальные службы обязаны расчистить и посыпать песком или гранулятом хотя бы наиболее опасные участки.

Уборка снега. Февраль 2021 года

Уборка снега. Февраль 2021 года

Кстати, есть важный нюанс. Муниципалитеты несут ответственность за уборку снега лишь на проезжей части. А вот уборку тротуара должны организовать владельцы или жители окружающих домов, если это указано в их договоре аренды. Эта обязанность перекладывается обратно на муниципалитеты лишь в тех случаях, когда речь идет об участках тротуаров, где нет жилых домов. 

Требования к расчистке снега могут немного отличаться в разных городах, но в целом они похожи: ширина очищенного тротуара должна составлять от одного до полутора метров. Кроме того, следует очистить и посыпать проход к дому. Плохая новость для тех, кто не любит рано вставать: очистить тротуар от снега нужно до семи утра. К тому же, в течение дня нужно продолжать следить за безопасностью на тротуаре, а значит - чистить снег.

Но что же делать тем, кто работает и не может уделять столь пристальное внимание тротуару? Или же по состоянию здоровья вообще не может заниматься расчисткой снега? Увы, даже серьезные недуги не освобождают от ответственности. Немецкий закон суров: не можешь или не хочешь расчищать снег сам - найди себе замену.

За упавших придется отвечать

Предположим, произошел несчастный случай: кто-то шел мимо вашего дома, поскользнулся и сломал себе руку. Если выяснится, что пешеход упал потому, что дорожка была плохо или же вообще не расчищена, то это грозит серьезными последствиями для тех, кто был ответственен за уборку.

В 2013 году 70-летняя жительница Бохума, выходя из дома, поскользнулась на заснеженном льду и сломала шейку бедра. Она подала в суд на владельца дома, потребовав компенсацию в 10 тысяч евро за моральный и физический ущерб. Владельцы заявили в суде, что дорожка была расчищена за час до несчастного случая. Однако Высший земельный суд Хамма встал на сторону потерпевшей, постановив, что работы были проведены некачественно. Правда, сумму выплат сократили до 7 тысяч евро, поскольку пенсионерка признала, что заметила лед на дорожке.

Впрочем, пострадавшие выигрывают в суде далеко не всегда. Так, в 2010 году в курортном городке Бюзум на севере Германии туристка упала на льду перед частным домом и повредила руку. Женщина подала в суд на хозяина дома, потребовав компенсации на сумму 16,7 тысяч евро, однако земельный суд отклонил заявление.

Уборка снега

Уборка снега перед домом вместо зарядки

Дело в том, что хозяин дома в тот момент сам находился в отпуске. На время своего отсутствия он попросил позаботиться об уборке снега своего соседа. Единственной обязанностью хозяина дома было проверять качество уборки, но прерывать ради этого свой отпуск он не был обязан. А поскольку сосед уже 15 лет в таких случаях занимался уборкой снега, и все обходилось без происшествий, то хозяин дома не виноват, решил суд.

Можно ли посыпать дорожки в Германии солью?

Во многих немецких городах запрещено применять дорожную соль. В Штутгарте, Франкфурте-на-Майне, Кельне, Дюссельдорфе и некоторых других городах ее можно использовать лишь в экстремальных ситуациях - например, если идет ледяной дождь. Дорожная соль сильно вредит растениям у дорог: при непосредственном контакте она фактически выжигает их, подчеркивают в Федеральном ведомстве по охране окружающей среды. Из-за реагентов могут страдать и животные: дорожная соль может вызывать воспаление лап.

В качестве экологичной альтернативы дорожной соли ведомство предлагает использовать бессолевую крошку. Обычно такая крошка состоит из песка или известняка и снижает опасность поскользнуться, при этом не вредя окружающей среде.

Огуречный рассол в борьбе с гололедом

Порой немецкие коммунальные службы креативно подходят к борьбе с гололедом. Например, в Баварии на некоторых участках используют раствор, оставшийся от производства соленых огурцов.

Для властей это выгодно, потому что огуречного рассола хватает на обработку примерно 1500 км дорог, что экономит около 700 кг соли. Компании-производителю же удобно сбывать рассол: можно сэкономить на очистке отработанной воды. Пилотный проект запустили в прошлом году и, по-видимому, остались им довольны: в этом году баварские дороги продолжают поливать огуречным рассолом.

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