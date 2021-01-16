Чем немецкие трактористы занимаются зимой (фото)

Байройт • Холодные зимы - горячая пора не только для дорожных служб в Германии, но и для многих немецких фермеров, убирающих снег и посыпающих улицы песком на своих тракторах, которые в холодное время года обычно стоят без дела.

Как сообщает информационное агентство dpa, в одном только аграрном объединении Maschinenring, через которое можно сдавать и брать в аренду разную сельхозтехнику, зарегистрировано около семи тысяч фермеров по всей Германии, выполняющих эти работы по заданию коммунальных властей или дорожно-эксплуатирующих компаний.

Летное поле - тоже поле

Некоторые фермеры также получают такие заказы напрямую - в том числе, от разных коммерческих организаций и фирм. Например, уже много лет они чистят зимой от снега территорию Мюнхенского аэропорта - не только подъездные пути, но и работают на летном поле. Обычно в этот период здесь задействовано в общей сложности около 130 единиц снегоуборочной техники - в том числе, примерно 100 тракторов, за рулем которых находятся местные земледельцы и животноводы.

Уборка снега во Франконской Швейцарии. Фотографии

Баварский фермер Кристиан Бецольд (Christian Bezold) убирает на своем тракторе дорогу около Байройта

Кристиан Бецольд - один из нескольких тысяч фермеров в Германии, убирающих снег на дорогах зимой

Франконская Швейцария около Байройта в один из нынешних январских снегопадов

Всегда на готове

Зимы бывают разные - богатые и бедные на снег, с частой угрозой образования гололеда или вообще без него. Как отмечает dpa, в большинстве случаев фермеры получают фиксированную плату - несут дежурство и готовы в любое время выехать на дороги. Общая площадь, за которую отвечают одни лишь члены объединения Maschinenring, превышает в Германии 38 миллионов квадратных километров.

Чтобы своевременно реагировать на ситуацию, они не только получают официальные прогнозы погоды, но и создали собственную сеть из сотни метеостанций по всей стране. Оказание услуг по уборке дорог и улиц фиксируется с помощью специальной аппаратуры - записываются время и маршрут движения. Такие современные системы позволяют даже проверить, когда и на каком участке был опущен плужный снегоочиститель, а также экономно и целенаправленно расходовать соль или другие противогололедные реагенты.

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