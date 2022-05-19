Почему жители Германии вывешивают украинские флаги и носят сине-желтую одежду

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Синий и желтый - цвета украинского флага. Сегодня их можно увидеть повсюду в Германии: в социальных сетях, на Бранденбургских воротах, на балконах и окнах домов и квартир.
Украинских флагов на окнах и балконах жителей немецких городов становится все больше. Таким образом люди выражают свою солидарность с народом Украины на фоне вторжения российских войск в эту страну. DW поговорила с некоторыми из жителей Кельна, которые повесили флаги или другую украинскую символику на окнах и балконах своих квартир или носят одежду в сине-желтых цветах.
Буквально в каждом окне дома престарелых Johanniter-Zollstock в Кельне - украинские флаги. При входе в фойе висит огромный флаг Украины. "Украинские флаги демонстрируют солидарность пожилых жителей нашего дома с народом Украины. У благотоврительной организации Johanniter существует 900-летняя традиция - оказывать медицинскую помощь и заботиться о пожилых людях и людях с ограниченными возможностями здоровья. С начала войны России против Украины ею было создано 50 пунктов по приему беженцев по всей Германии", - подчеркивает в интервью DW руководитель дома престарелых в Кельне Гидо Лерер (Guido Löhrer).
Большая часть из 80 постояльцев в возрасте от 58 до 100 лет принадлежит к поколению, которое пережило Вторую мировую войну. Когда началась война в Украине они были очень взволнованы, слушали трагические новости из Украины и обсуждали ситуацию в этой стране друг с другом и медицинским персоналом.
"Руководство нашего дома вместе с его постояльцами и наблюдательным советом решили продемонстрировать свою солидарность с украинским народом. Было решено, что каждый житель сам смастерит на картонках украинские флаги. Теперь в окнах можно увидеть знаки солидарности с Украиной. Кроме того, у нас есть помещение, в котором проходит сбор пожертвований в помощь украинцам в виде продуктов и одежды, которые мы отправляем в центры поддержки, а оттуда они уходят непосредственно в эту страну", - рассказывает Гидо Лерер.
"Благодаря нашему партнеру, Немецко-украинскому форуму, мы смогли быстро отреагировать и скоординировать распределение помощи для украинцев уже в самом начале войны", - говорится в обращении к читателям на интернет-странице Johanniter, призывающем принять участие в акции помощи Украине.
Организация заботится о транспортировке и распределении пакетов с продуктами питания, гигиеническими принадлежностями и медицинскими материалами. Их получили более 3000 семей. В Украину ушли грузы с лекарствами, расходными материалами и больничными койками, в том числе и в детскую больницу во Львове. "На сегодняшний день более 80 детей и подростков со своими родственниками доставлены в Германию для лечения в специализированных клиниках", - сообщается на сайте организации.
На окнах дома в многолюдном студенческом квартале Кельна крупными буквами написан актуальный в эти месяцы слоган: "Stand with Ukraine". Как выяснила DW, это студенческая коммунальная квартира. Призыв поддержать Украину висит с перых недель российской агрессии против этой страны.
Йохана Егерь (Johana Jeger) занимает в этой квартире одну из комнат. В интервью DW студентка биологического факультета Кельнского университета рассказывает: "Нас трое студентов - Том, Ева и я. Мы повесили этот слоган на наших окнах, чтобы продемонстрировать солидарность с народом Украины. Мы - против войны в Европе. И выступаем за независимость и свободу украинского народа от путинского режима. Мы считаем, что каждый народ сам вправе выбирать свою судьбу. Украина стремится стать европейской страной, и мы полностью с ней солидарны, требуя от Кремля прекратить войну против соседнего государства", - подчеркивает Йохана.
По ее словам, среди молодых людей в Германии растет страх за свое будущее. Студенты, с которыми она общается, обеспокоены войной в Европе. Жители студенческой коммунальной квартиры выходят на митинги в поддержку Украины и работают волонтерами, помогая беженцам устроиться в Кельне. "Никому, кроме обезумевших российских политиков, эта война не нужна, поэтому мы четко даем понять о своей позиции. Улица, на которой мы живем, всегда многолюдна и мы видим, как прохожие поднимают глаза и разглядывают наши окна, многие фотографируют их, показывая тем самым, что они поддерживают нашу позицию. Мы очень надеемся, что война, которую Россия развязала против Украины, разрешится дипломатическим путем. В 21 веке, когда человечеству грозит глобальная экологическая катастрофа, нет места войнам", - подчеркивает в интервью DW студентка Йохана Егерь.
На многих балконах и окнах в Бельгийском квартале Кельна вывешены украинские флаги. Мы позвонили в одну из квартир. Оказалось, что здесь живет выходец из украинского города Черновцы Роман Манчул, который три года назад приехал в Кельн. Роман работает в одной из строительных компаний города. Недавно к нему приехала сестра, бежавшайшая от войны в Украине.
"У нее до сих пор в ушах звучат сирены, среди беженцев много травмированных людей. Моя сестра ночью вскакивает, если по улице Кельна вдруг проезжает "скорая" с сиреной. То, что происходит в Украине уму непостижимо", - подчеркивает Роман. Война России против Украины, по его мнению, объединила украинцев во всем мире, они проявляют солидарность со своим народом, помогают чем могут.
"То, что жители Германии вывешивают украинские флаги меня и мою жену очень радует. Мы во всем чувствуем солидарность немцев с украинцами и это дает нам силы и надежду на скорую победу в этой неравной схватке. Я хочу видеть свою родину свободной от российских пут, мы начали эту борьбу со времен Майдана и будем бороться за нашу свободу до конца", - подчеркивает Роман, соглашаясь выйти на балкон, чтобы сфотографироваться с флагом Украины.
Супруги Юрген и Регина Якоб (Jakob) живут в собственном доме в кельнском районе Zollstock. В этом году они приняли участие в многотысячной демонстрации за мир, которая прошла вместо главного карнавального шествия - "бешеного понедельника" (Rosenmontag). С этой акции они принесли небольшой флаг Украины и решили повесить его в своем окне.
"У нас двое детей школьного возраста, мы выступаем против войны, потому что волнуемся не только за судьбу украинцев, но и за будущее собственных детей. Нельзя допустить того, чтобы российская власть ввязала человечество в третью мировую войну. История доказала, что войны ни к чему хорошему не приводят, политики должны решать конфликты дипломатическим путем, а не оружием, убивая мирных людей и совершая военные преступления. Мы полностью солидарны с народом Украины и флаг этой страны в нашем окне яркое тому свидетельство", - подчеркивает Регина Якоб.
У подъезда одного из домов в южном районе Кельна стоит майское дерево с ленточками цветов национального флага Украины. Его поставил в качестве объяснения в любви Торстен - немецкий бойфренд украинской подруги Олеси. Она учится в Кельнском университете и потеряла покой с тех пор, как Россия напала на ее родину Украину.
"Я решил поддержать Олесю тем, что украсил майское дерево только ленточками флага Украины. Мы собираемся пожениться и мечтаем о том, чтобы в Украине наступил мир. Родители Олеси живут в Киеве, мы хотели их навестить в марте нынешнего года, но война перебила наши планы. Теперь мы планируем полететь к ним, как только закончится война", - уточняет Торстен в интервью DW. Олеся надеется, что скоро сможет познакомить родителей со своим будущим мужем. Добро должно победить зло, если люди смогут противопоставить ненависти любовь и взаимопонимание, убеждена Олеся. Она очень сожалеет, что майское дерево, которое Торстен поставил перед ее домом, начинает засыхать. "Его вид греет мою душу каждое утро, когда я выхожу из дома, и дарит мне надежду на скорый мир на моей родине, когда я вечерами возвращаюсь домой", - говорит она.
Бывший россиянин Владислав Балдижар родом из Мурманской области, в Кельне он живет уже 22 года, у него две дочери и трое внуков, для которых Германия стала родиной. У Владислава несколько футболок с украинской символикой, и он их часто носит, потому что таким образом хочет продемонстрировать свою солидарность с народом Украины.
"Когда мы чуть более двадцати лет назад уезжали из России, то очень надеялись, что страна станет европейской страной с демократическим укладом жизни, но со временем поняли, что Россия скатывается к тоталитарному путинизму. Я очень разочарован в политике путинской власти, которая идет в разрез с демократическими устоями Европы и цивилизованного мира. Война, развязанная против Украины 24 февраля, четкое доказательство этой политики. Я поддерживаю Украину со времен Майдана не только на словах, но и материально, пересылая деньги волонтерским организациям. Мне очень жаль своих бывших соотечественников, которые не могут открыто высказать свое мнение о так называемой "спецоперации" Путина. Именно поэтому я делаю это за них, демонстрируя в Германии свою солидарность с народом Украины, будучи выходцем из России. Мой отец родом из Западной Украины, но во мне течет также и русская кровь и то, что Путин объявил украинцев своими врагами, не дает мне спокойно спать. Каждое утро начинается с прочтения новостей, и с ними я пытаюсь засыпать. Я прихожу в бешенство, когда вижу пропагандистские тексты в российских СМИ, россиян умышленно оболванивают, однобоко информируя их о причинах войны и ситуации на линиях фронта. Я доверяю только информации из западных источников и сообщениям в социальных сетях, которые наглядно показывают варварство российских солдат, пришедших на чужую землю с войной. Кроме того, я поддерживаю связь со своими друзьями и родственниками из обеих стран и знаю о ситуации не понаслышке", - подчеркивает в интервью DW Владислав Балдижар.
Владислав желает мира Украине и демократических перемен в России. Без этих двух важных факторов в Европе будет жить неспокойно. По его мнению, украинцы - европейский народ, он сделал свой выбор со времен Майдана, а все "попытки путинского режима прижать украинцев к ногтю рано или поздно закончатся провалом". Владислав верит в стойкость украинского народа и желает ему скорейшей победы в этой неравной схватке. "Нам всем нужен мир, без него нет будущего ни у нас, ни у наших детей, ни у внуков", - подчеркивает бывший россиянин, 22 года проживающий в Германии.
Смотрите также:
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 20 мая.
У кого сразу есть право на работу в ФРГ, кому сначала требуется подтвердить диплом и что делать, если есть не все документы? DW собрала основную информацию для украинских беженцев.
На турецких курортах раньше в основном отдыхали туристы из России и Украины. Сейчас между этими странами идет война. Что это означает для туротрасли Турции, и кто заменит россиян и украинцев?
В условиях войны они приняли тяжелое решение - покинуть свою родину. Некоторые из них уезжали, не имея даже представления, где искать убежище. DW поговорила с украинскими женщинами, которые теперь живут в Германии.
Несмотря на предостережения городских властей, что возвращаться в Киев еще опасно, многие жители столицы Украины едут домой. О том, что людей побуждает к такому шагу - в репортаже DW.