Почему жители Германии вывешивают украинские флаги и носят сине-желтую одежду

Украинских флагов на окнах и балконах жителей немецких городов становится все больше. Таким образом люди выражают свою солидарность с народом Украины на фоне вторжения российских войск в эту страну. DW поговорила с некоторыми из жителей Кельна, которые повесили флаги или другую украинскую символику на окнах и балконах своих квартир или носят одежду в сине-желтых цветах.

Дом престарелых демонстрирует солидарность

Буквально в каждом окне дома престарелых Johanniter-Zollstock в Кельне - украинские флаги. При входе в фойе висит огромный флаг Украины. "Украинские флаги демонстрируют солидарность пожилых жителей нашего дома с народом Украины. У благотоврительной организации Johanniter существует 900-летняя традиция - оказывать медицинскую помощь и заботиться о пожилых людях и людях с ограниченными возможностями здоровья. С начала войны России против Украины ею было создано 50 пунктов по приему беженцев по всей Германии", - подчеркивает в интервью DW руководитель дома престарелых в Кельне Гидо Лерер (Guido Löhrer).

Большая часть из 80 постояльцев в возрасте от 58 до 100 лет принадлежит к поколению, которое пережило Вторую мировую войну. Когда началась война в Украине они были очень взволнованы, слушали трагические новости из Украины и обсуждали ситуацию в этой стране друг с другом и медицинским персоналом.

Украинский флаг в фойе дома престарелых в Кельне

"Руководство нашего дома вместе с его постояльцами и наблюдательным советом решили продемонстрировать свою солидарность с украинским народом. Было решено, что каждый житель сам смастерит на картонках украинские флаги. Теперь в окнах можно увидеть знаки солидарности с Украиной. Кроме того, у нас есть помещение, в котором проходит сбор пожертвований в помощь украинцам в виде продуктов и одежды, которые мы отправляем в центры поддержки, а оттуда они уходят непосредственно в эту страну", - рассказывает Гидо Лерер.

"Благодаря нашему партнеру, Немецко-украинскому форуму, мы смогли быстро отреагировать и скоординировать распределение помощи для украинцев уже в самом начале войны", - говорится в обращении к читателям на интернет-странице Johanniter, призывающем принять участие в акции помощи Украине.

Организация заботится о транспортировке и распределении пакетов с продуктами питания, гигиеническими принадлежностями и медицинскими материалами. Их получили более 3000 семей. В Украину ушли грузы с лекарствами, расходными материалами и больничными койками, в том числе и в детскую больницу во Львове. "На сегодняшний день более 80 детей и подростков со своими родственниками доставлены в Германию для лечения в специализированных клиниках", - сообщается на сайте организации.

Студенты обеспокоены войной

На окнах дома в многолюдном студенческом квартале Кельна крупными буквами написан актуальный в эти месяцы слоган: "Stand with Ukraine". Как выяснила DW, это студенческая коммунальная квартира. Призыв поддержать Украину висит с перых недель российской агрессии против этой страны.

Слоган "Stand with Ukraine" в окнах коммунальной студенческой квартиры

Йохана Егерь (Johana Jeger) занимает в этой квартире одну из комнат. В интервью DW студентка биологического факультета Кельнского университета рассказывает: "Нас трое студентов - Том, Ева и я. Мы повесили этот слоган на наших окнах, чтобы продемонстрировать солидарность с народом Украины. Мы - против войны в Европе. И выступаем за независимость и свободу украинского народа от путинского режима. Мы считаем, что каждый народ сам вправе выбирать свою судьбу. Украина стремится стать европейской страной, и мы полностью с ней солидарны, требуя от Кремля прекратить войну против соседнего государства", - подчеркивает Йохана.

Студентка Йохана Егерь

По ее словам, среди молодых людей в Германии растет страх за свое будущее. Студенты, с которыми она общается, обеспокоены войной в Европе. Жители студенческой коммунальной квартиры выходят на митинги в поддержку Украины и работают волонтерами, помогая беженцам устроиться в Кельне. "Никому, кроме обезумевших российских политиков, эта война не нужна, поэтому мы четко даем понять о своей позиции. Улица, на которой мы живем, всегда многолюдна и мы видим, как прохожие поднимают глаза и разглядывают наши окна, многие фотографируют их, показывая тем самым, что они поддерживают нашу позицию. Мы очень надеемся, что война, которую Россия развязала против Украины, разрешится дипломатическим путем. В 21 веке, когда человечеству грозит глобальная экологическая катастрофа, нет места войнам", - подчеркивает в интервью DW студентка Йохана Егерь.

Украинские флаги в Бельгийском квартале Кельна

На многих балконах и окнах в Бельгийском квартале Кельна вывешены украинские флаги. Мы позвонили в одну из квартир. Оказалось, что здесь живет выходец из украинского города Черновцы Роман Манчул, который три года назад приехал в Кельн. Роман работает в одной из строительных компаний города. Недавно к нему приехала сестра, бежавшайшая от войны в Украине.

Роман Манчул на балконе с украинским флагом

"У нее до сих пор в ушах звучат сирены, среди беженцев много травмированных людей. Моя сестра ночью вскакивает, если по улице Кельна вдруг проезжает "скорая" с сиреной. То, что происходит в Украине уму непостижимо", - подчеркивает Роман. Война России против Украины, по его мнению, объединила украинцев во всем мире, они проявляют солидарность со своим народом, помогают чем могут.

Строительные каски в украинских национальных красках в автомобиле Романа

"То, что жители Германии вывешивают украинские флаги меня и мою жену очень радует. Мы во всем чувствуем солидарность немцев с украинцами и это дает нам силы и надежду на скорую победу в этой неравной схватке. Я хочу видеть свою родину свободной от российских пут, мы начали эту борьбу со времен Майдана и будем бороться за нашу свободу до конца", - подчеркивает Роман, соглашаясь выйти на балкон, чтобы сфотографироваться с флагом Украины.

Супруги Юрген и Регина Якоб (Jakob) живут в собственном доме в кельнском районе Zollstock. В этом году они приняли участие в многотысячной демонстрации за мир, которая прошла вместо главного карнавального шествия - "бешеного понедельника" (Rosenmontag). С этой акции они принесли небольшой флаг Украины и решили повесить его в своем окне.

Окно в доме семьи Якоб

"У нас двое детей школьного возраста, мы выступаем против войны, потому что волнуемся не только за судьбу украинцев, но и за будущее собственных детей. Нельзя допустить того, чтобы российская власть ввязала человечество в третью мировую войну. История доказала, что войны ни к чему хорошему не приводят, политики должны решать конфликты дипломатическим путем, а не оружием, убивая мирных людей и совершая военные преступления. Мы полностью солидарны с народом Украины и флаг этой страны в нашем окне яркое тому свидетельство", - подчеркивает Регина Якоб.

Майское дерево с ленточками цветов украинского флага

У подъезда одного из домов в южном районе Кельна стоит майское дерево с ленточками цветов национального флага Украины. Его поставил в качестве объяснения в любви Торстен - немецкий бойфренд украинской подруги Олеси. Она учится в Кельнском университете и потеряла покой с тех пор, как Россия напала на ее родину Украину.

Майское дерево с ленточками цветов флага Украины

"Я решил поддержать Олесю тем, что украсил майское дерево только ленточками флага Украины. Мы собираемся пожениться и мечтаем о том, чтобы в Украине наступил мир. Родители Олеси живут в Киеве, мы хотели их навестить в марте нынешнего года, но война перебила наши планы. Теперь мы планируем полететь к ним, как только закончится война", - уточняет Торстен в интервью DW. Олеся надеется, что скоро сможет познакомить родителей со своим будущим мужем. Добро должно победить зло, если люди смогут противопоставить ненависти любовь и взаимопонимание, убеждена Олеся. Она очень сожалеет, что майское дерево, которое Торстен поставил перед ее домом, начинает засыхать. "Его вид греет мою душу каждое утро, когда я выхожу из дома, и дарит мне надежду на скорый мир на моей родине, когда я вечерами возвращаюсь домой", - говорит она.

Мечты о мире

Бывший россиянин Владислав Балдижар родом из Мурманской области, в Кельне он живет уже 22 года, у него две дочери и трое внуков, для которых Германия стала родиной. У Владислава несколько футболок с украинской символикой, и он их часто носит, потому что таким образом хочет продемонстрировать свою солидарность с народом Украины.

Бывший россиянин Владислав Балдижар носит в знак солидарности одежду с символикой Украины

"Когда мы чуть более двадцати лет назад уезжали из России, то очень надеялись, что страна станет европейской страной с демократическим укладом жизни, но со временем поняли, что Россия скатывается к тоталитарному путинизму. Я очень разочарован в политике путинской власти, которая идет в разрез с демократическими устоями Европы и цивилизованного мира. Война, развязанная против Украины 24 февраля, четкое доказательство этой политики. Я поддерживаю Украину со времен Майдана не только на словах, но и материально, пересылая деньги волонтерским организациям. Мне очень жаль своих бывших соотечественников, которые не могут открыто высказать свое мнение о так называемой "спецоперации" Путина. Именно поэтому я делаю это за них, демонстрируя в Германии свою солидарность с народом Украины, будучи выходцем из России. Мой отец родом из Западной Украины, но во мне течет также и русская кровь и то, что Путин объявил украинцев своими врагами, не дает мне спокойно спать. Каждое утро начинается с прочтения новостей, и с ними я пытаюсь засыпать. Я прихожу в бешенство, когда вижу пропагандистские тексты в российских СМИ, россиян умышленно оболванивают, однобоко информируя их о причинах войны и ситуации на линиях фронта. Я доверяю только информации из западных источников и сообщениям в социальных сетях, которые наглядно показывают варварство российских солдат, пришедших на чужую землю с войной. Кроме того, я поддерживаю связь со своими друзьями и родственниками из обеих стран и знаю о ситуации не понаслышке", - подчеркивает в интервью DW Владислав Балдижар.

Владислав желает мира Украине и демократических перемен в России. Без этих двух важных факторов в Европе будет жить неспокойно. По его мнению, украинцы - европейский народ, он сделал свой выбор со времен Майдана, а все "попытки путинского режима прижать украинцев к ногтю рано или поздно закончатся провалом". Владислав верит в стойкость украинского народа и желает ему скорейшей победы в этой неравной схватке. "Нам всем нужен мир, без него нет будущего ни у нас, ни у наших детей, ни у внуков", - подчеркивает бывший россиянин, 22 года проживающий в Германии.

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