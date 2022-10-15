Протесты в Праге. Кто за ними стоит и кто в них участвует

Антиправительственные демонстрации в Чехии собрали недовольных как энергетическим кризисом в стране, так и тем, что власти поддерживают Украину. Что известно об организаторах и участниках?

С начала сентября в столице Чехии проходят акции протеста. Первая из них - самая многочисленная - собрала около 70 тысяч человек. Во второй раз, 28 сентября, на Вацлавскую площадь в Праге вышло гораздо меньше людей, но все равно речь шла о десятках тысяч человек. Наблюдатели не исключают, что протесты могут продолжиться.

У участников разные требования, но и те и другие недовольны чешским правительством. Одни - разразившимся в стране энергетическим кризисом, другие требуют от властей пересмотреть политику поддержки Украины. Именно эти требования в чешском обществе воспринимают как признак усиления пропутинских настроений в стране. Так ли это и кто принимает участие в протестах на Вацлавской площади?

Кто вышел на Вацлавскую площадь

Вацлавская площадь в Праге на протяжении десятилетий была местом, где писалась история Чехии. После подавления "Пражской весны" здесь в знак протеста поджег себя студент Ян Палах. А когда в ноябре 1989 года страну охватила "бархатная революция", именно антикоммунистические демонстранты на Вацлавской площади сыграли важную роль в свержении диктатуры.

Могила Яна Палаха на Вацлавской площади Фото: DWA. M. Pedziwol

Именно из-за символизма этой площади десятки тысяч демонстрантов на ней во время двух сентябрьских акций протеста вызвали ажиотаж. В Чехии развернулись бурные дебаты о политике правоцентристского правительства премьер-министра Петра Фиалы. Как о безуспешной борьбе правительства с энергетическим кризисом, так и о том, должна ли Чехия и дальше поддерживать Украину санкциями против России, оружием и приемом нескольких сотен тысяч беженцев.

После местных выборов в конце сентября политики испытали некоторое облегчение. Хотя правящие партии потеряли некоторую поддержку избирателей, они все же смогли удержаться в Праге и Брно, в двух крупнейших городах Чешской Республики. Но действительно ли ситуация улучшилась?

Пророссийские демонстранты или напуганные граждане?

Фиала охарактеризовал первую демонстрацию на Вацлавской площади в начале сентября как работу чешской, пропутински настроенной, оппозиции. Он указал, что лозунги демонстрантов и интерпретация ими международных событий "свидетельствуют о пророссийском настрое. Это не соответствует интересам Чехии и наших граждан".

Премьер-министр Чехии Петр Фиала и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц Фото: Sean Gallup/Getty Images

Выступления некоторых демонстрантов во время протестов подтверждают эту оценку. "Чешской Республике нужно чешское правительство. Правительство Фиалы может быть проукраинским и пробрюссельским, но никак не чешским, - сказала Зузана Майерова-Заградникова, лидер право-экстремистской партии "Триколор". - Правительство должно отменить антироссийские санкции, которые наносят ущерб чешским бизнесменам, и остановить поставки оружия в Украину. Это не наша война". Партия "Триколор" до прошлого года была представлена ​​в парламенте, и активно выступала за выход Чехии из Евросоюза.

Однако многие обозреватели и политологи не согласились с оценкой демонстрантов премьер-министром: "Состав участников был смешанным. Это, конечно, не тот случай, как предполагает вводящая в заблуждение интерпретация Фиалы, что там были только пророссийские экстремисты, - считает политолог Петр Юст. - Среди участников демонстрации были и люди, которые боятся того, что они не справятся с ростом цен на энергоносители в будущем".

Схожего мнения придерживается и политолог Петра Млейнкова. По ее словам, протесты были вызваны не столько пророссийскими настроениями в чешском обществе, сколько страхом перед последствиями энергетического кризиса. "В обществе царит сильный страх, и организаторы протестов этим воспользовались", - сказала Млейнкова в интервью DW.

Через несколько дней после первой демонстрации правительство Фиалы ограничило рост цен на электроэнергию и газ для домашних хозяйств, что было одним из основных требований протестующих. Возможно, это стало одной из причин того, что на новую акцию протеста пришло значительно меньше людей. С другой стороны, вторая демонстрация, 28 сентября, была явно более пророссийской, антизападной и к тому же антидемократической.

Организаторы демонстраций призывают к свержению власти

По их собственным словам, организаторы ставят своей целью свержение демократии в Чехии, изменение западной ориентации страны и установление тесных связей с путинской Россией. "Если нам… удастся изменить политический курс страны, мы прекратим поставки оружия в Украину", - заявил Ладислав Врабель, один из организаторов движения протеста.

Хотя большое количество участников этой демонстрации удивило многих, этот протест и лежащие в его основе политические взгляды не возникли на голом месте. "В течение тридцати лет в Чешской Республике существовали партии от радикальных до экстремистских, которые в сумме получали от 15 до 20 процентов голосов на выборах", - сказал DW политолог Милош Грегор.

Некоторые чешские эксперты полагают, что демонстрации могли быть еще масштабнее, если бы президент Чехии Милош Земан после нападения России на Украину не превратился из сторонника Владимира Путина в противника. Сегодня Земан поддерживает поставки оружия в Украину и прием беженцев.

Организаторы протестов - профессиональные возмутители спокойствия

Сентябрьские акции протеста на Вацлавской площади организует движение "Чехия на первом месте". Его члены разделяют взгляды, которые были слишком экстремистскими и пророссийскими даже для ультраправой парламентской партии националиста Томио Окамуры "Свобода и прямая демократия" (СПД). "СПД была против войны в начале российского вторжения. Когда к ним обратились организаторы первой демонстрации, их политики отказались от участия, поскольку считали, что откровенно пророссийская ориентация им навредит, - говорит политолог Млейнкова. - Но СПД не рассчитывала, что придут 70 000 человек и ей придется пожалеть о своем решении. И на вторую демонстрацию, 28 сентября, представители СПД уже пришли".

Протесты против политики правительства Чехии по коронавирусу Фото: Petr David Josek/AP/picture alliance

По словам политолога Грегора, организаторы антиправительственных демонстраций в Праге в прошлом активно протестовали против мер правительства по защите от коронавируса во время пандемии. Тогда они могли сплотить как разгневанных предпринимателей, пострадавших от карантинных мер правительства, так и сторонников экстремистских взглядов, объясняет политолог. Теперь они используют энергетический кризис. "Можно сказать, что это профессиональные политические возмутители спокойствия, которые протестуют против любого правительства под любым предлогом. Они хотят смены системы", - отмечает эксперт.

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