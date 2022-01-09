В Бельгии и Чехии вновь прошли акции протеста против антиковидных ограничений

Несколько тысяч человек вышли на акцию протеста в Брюсселе против введенных бельгийским правительством ограничительных мер. Согласно сообщению корреспондента AFP, в воскресенье, 9 января, они прошли маршем до Европейского квартала, где расположена основная часть брюссельских офисов Евросоюза. Демонстранты неоднократно скандировали: "Свобода, свобода!" и держали в руках плакаты с призывами против принудительной вакцинации. В отличие от предыдущих акций протеста, демонстрация в основном носила мирный характер.

По данным полиции, в демонстрации приняли участие около 5000 человек. Около 40 из них были арестованы, в том числе за пронос на акцию фейерверков. Демонстранты главным образом выражали протест против паспортов вакцинации, предъявление которых требуется сейчас для входа в рестораны, бары и на культурные мероприятия.

Суд отменил решение Брюсселя о закрытии учреждений культуры

В конце декабря госсовет Бельгии отменил решение властей страны о закрытии в связи с пандемией таких учреждений культуры, как театры, концертные залы и кинотеатры. В результате правительство отменило свое решение. В то же время суд вынес вердикт, соответственно которому на каждое культурное мероприятие должно допускаться не более 200 зрителей, прошедших вакцинацию или получивших отрицательный результат теста на коронавирус. Кроме того, на массовых мероприятиях обязательно ношение масок.

В воскресенье министр здравоохранения Франк Ванденбрук призвал к скорейшему проведению парламентских дебатов на предмет дальнейшего ужесточения антиковидных мер. Он также не исключил того, что в стране будет введена всеобщая обязательная вакцинация. Как и многие европейские страны, Бельгия в настоящее время борется с новой волной пандемии COVID-19, которая в основном вызвана распространением омикрон-варианта коронавируса.

Протестные акции в Праге и Брно

В минувшие выходные тысячи людей, протестовавших против антиковидных ограничений, вышли и на улицы в Чешской Республике. Так, в Праге около 4000 демонстрантов протестовали в воскресенье против обязательной вакцинации. Протестующие несли в руках плакаты с надписями: "Мы не подопытные кролики" и "Мы хотим диалога". В субботу около 2000 человек собрались на митинг во втором по величине городе Брно.

Предыдущее правительство под руководством мультимиллиардера Андрея Бабиша приняло решение о введении обязательной вакцинации против COVID-19 для всех граждан старше 60 лет, а также для представителей некоторых профессий. Оно должно вступить в силу в марте. Новый либерально-консервативный кабмин под руководством Петра Фиалы еще не принял окончательного решения по поводу того, будет ли он вводить обязательную вакцинацию или нет.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), 62,4 процента всего населения Чешской Республики полностью привиты против коронавируса. Этот показатель ниже, чем в среднем по ЕС. Чуть менее четверти населения также получили бустерную прививку. Согласно актуальным сведениям, в течение последних семи дней в Чехии зарегистрирован 431 новый случай инфицирования на 100 000 жителей.

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