 Госсовет Бельгии отменил решение правительства закрыть театры из-за COVID-19 | Новости из Германии о Европе | DW | 28.12.2021

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Европа

Госсовет Бельгии отменил решение правительства закрыть театры из-за COVID-19

Правительство Бельгии закрыло культурные учреждения ради борьбы с омикрон-вариантом коронавируса. Однако Госсовет посчитал, что власти не объяснили, как концертные залы и театры способствуют распространению болезни.

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Государственный совет Бельгии во вторник, 28 декабря, отменил решение правительства закрыть культурные учреждения, принятое в целях борьбы против распространения COVID-19. Правительство королевства не смогло в достаточной мере объяснить, в какой степени подобные площадки для мероприятий были "особо опасными" и способствовали распространению коронавируса SARS-CoV-2, говорится в постановлении Госсовета, выполняющего функции высшего административного суда страны.

Его нынешнее решение касается концертных залов, театров и других площадок, однако не кинотеатров. Правительство в Брюсселе 22 декабря распорядилось закрыть эти площадки, чтобы предотвратить распространение омикрон-варианта вируса в Бельгии. 

Тысячи бельгийцев протестовали против закрытия культурных учреждений

Позиция правительства вызвала недовольство в Бельгии. Многие театры и кинотеатры в Брюсселе, Намюре и Льеже проигнорировали эти ограничения. Тысячи жителей королевства 26 декабря вышли на протесты против закрытия культурных учреждений.

По данным портала Worldometer, с начала пандемии в Бельгии с населением 11,5 млн человек возбудитель COVID-19 выявлен у 2 млн жителей. Около 28 тысяч больных умерли, 1,67 млн выздоровели.

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    Автор: Дарья Брянцева


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