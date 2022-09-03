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Антиправительственный митинг в Праге
Антиправительственный митинг в ПрагеФото: Petr David Josek/AP Photo/picture alliance
ПолитикаЕвропа

В Праге 70 тыс. человек вышли на антиправительственную акцию

Даниил Сотников
1 ч. назад

Протестующие требовали отставки правительства, отмены санкций против России и снижения цен на энергоносители.

https://www.dw.com/ru/v-prage-70-tysac-celovek-vysli-na-antipravitelstvennyj-miting/a-63013169

В Праге в субботу, 3 сентября, десятки тысяч человек вышли на митинг с требованиями к правительству уйти в отставку, снизить цены на энергию и занять нейтральную позицию по вопросу российского вторжения в Украину.

По оценкам местной полиции, на акцию на Вацлавской площади пришли около 70 тысяч человек. "Собрание проходит мирно, и нам пока не приходилось решать какие-либо серьезные проблемы", - сообщили правоохранители. Организаторы акции оценили ее численность в сто тысяч человек.

Антиправительственный митинг под лозунгом "Чехия прежде всего" был организован "политическими объединениями, гражданами и организациями", не согласными с текущим прозападным курсом властей, пишет Чешское информационное агентство (ČTK).

Протестующие требовали отставки правительства и отмены санкций против РФ

"Цель нашей демонстрации - добиться перемен, главным образом, в вопросах цен на энергоносители, особенно на электроэнергию и газ, которые уже этой осенью приведут к разрушению нашей экономики. Мы призвали премьер-министра Петра Фиалу к переговорам с нами, но, к сожалению, у нас нет ответа. Поэтому мы будем продолжать настаивать на отставке этого правительства", - цитирует газета Lidové noviny одного из организаторов акции Йиржи Гавела. 

Еще один лидер протеста - Ладислав Врабель - заявил, что если правительство не уйдет в отставку до 25 сентября, то организаторы митинга "объявят о силовых мерах" на намеченной на 28 сентября демонстрации. "Мы уже ведем переговоры с профсоюзами, предпринимателями, фермерами и другими группами о том, чтобы объявить забастовку", - заявил Врабель.

Лидер политического движения "Триколор" Зузана Майерова в своем выступлении потребовала снижения налогов, отмены санкций против России и прекращения поставок оружия в Украину, пишет Lidové noviny.

Премьер читает, что акцию организовали пророссийские силы

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что митинг был организован пророссийскими силами, которые противоречат интересам страны. "На Вацлавской площади созвали демонстрацию силы, которые признают свою пророссийскую направленность и позиции которых близки экстремистским. Они отстаивают интересы, противоречащие интересам Чехии", - заявил премьер, подчеркнув, что у всех граждан есть право выходить на демонстрации.

"Очевидно, что российская пропаганда и дезинформационная кампания снова и снова проявляет себя в нашей стране и что люди на нее клюют", - заявил Фиала.

Накануне акции оппозиция в парламенте Чехии не смогла добиться отставки правительства. По итогам дебатов и голосования по вотуму недоверия за отставку кабинета проголосовали 84 из 200 депутатов при необходимых 101 голосе.

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