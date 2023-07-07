Премьер Чехии: Будущее Украины - в ЕС и НАТО

Прага предоставит Киеву боевые вертолеты и поможет обучать украинских пилотов на F-16, отметил премьер Чехии. Зеленский заявил о необходимости получения дальнобойных вооружений.

Будущее Украины - во вступлении в Европейский Союз и НАТО. Об этом заявил в пятницу, 7 июля, премьер-министр Чехии Петр Фиала после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Праге.

Фиала добавил, что Прага поддержит заявку Украины о вступлении в НАТО в ходе дискуссий на саммите в Вильнюсе 11-12 июля.

Чехия предоставит дополнительные боевые вертолеты

Чехия оказывает активную поддержку Киеву с начала войны РФ в Украине, Фиала пообещал еще увеличить эту помощь, в том числе - предоставить большее число боевых вертолетов, передало агентство Reuters.

"Чешская Республика предоставит еще несколько боевых вертолетов и сотни тысяч крупнокалиберных боеприпасов", - цитирует Фиалу агентство AFP.

"Она также поможет обучить (украинских. - Ред.) пилотов, в том числе на самолетах F-16, и поставит летные тренажеры для подготовки в Украине", - подчеркнул глава кабмина.

Чехия направила Украине 676 единиц тяжелого вооружения и более четырех млн единиц боеприпасов среднего и крупного калибра с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года, указал Фиала.

Возможность использования замороженных активов РФ

Глава кабмина Чехии также добавил, что страны Евросоюза обсуждают возможность использования замороженных российских активов для помощи в восстановлении Украины.

"Это - непростая тема, как с юридической, так и с других точек зрения, но интенсивные переговоры тоже ведутся здесь именно для того, чтобы мы могли также использовать эти замороженные активы для помощи Украине", - отметил Фиала.

Зеленский: Киеву необходимо дальнобойное оружие

В свою очередь Зеленский отметил, что Киеву необходимо оружие дальнего радиуса действия для борьбы с ВС РФ. "Без дальнобойного оружия трудно не только выполнять наступательную миссию, но и вести оборонительную операцию", - подчеркнул президент Украины.

Владимир Зеленский вечером 6 июля прибыл в Чехию. Целью визита являются "предметные переговоры" с чешским президентом Петром Павелом, премьер-министром Петром Фиалой и представителями парламента о дальнейшей поддержке Киева, написал Зеленский в Twitter. Кроме того, должны были обсуждаться предстоящий саммит НАТО в Литве, европейская интеграция и послевоенное восстановление Украины, отмечал украинский лидер.