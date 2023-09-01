Боррель: ЕС обучит до конца года 40 тысяч украинских солдат
Министры иностранных дел стран Евросоюза поддерживают планы расширения европейской миссии по обучению военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ). Министры одобрили инициативу об установлении новой цели - обучении 40 тысяч украинских солдат, сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель после консультаций с главами МИД стран ЕС в испанском Толедо вечером в четверг, 31 августа.
По последним данным, нынешняя цель - обучить 30 тысяч солдат ВСУ - будет достигнута уже в конце октября. Решение о создании инструкторской миссии для ВСУ было принято главами МИД стран ЕС в ноябре 2022 года. Первоначально планировалось обучить до 15 украинских солдат в Германии, Польше и ряде других европейских стран. Впоследствии планка была повышена до 30 тысяч солдат.
Евросоюз рассчитывает на то, что вносимый им вклад позволит украинским войскам эффективнее обороняться от российской агрессии.
Обучение в бундесвере
Бундесвер обучает украинских солдат работе с системой ПВО Patriot, артиллерийским орудием Panzerhaubitze 2000, бронемашиной Marder и танками Leopard-1 и Leopard-2. Армия ФРГ также проводит инструктажи по военному командованию и санитарной помощи.
По данным бундесвера, в миссии ЕС участвовали в среднем около полутора тысяч немецких военнослужащих. Они привлекались в качестве инструкторов, переводчиков и снабженцев.
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