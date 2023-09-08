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Ракетный удар по Кривому Рогу и все события 562-го дня войны

Даниил Сотников
8 сентября 2023 г.

Мобилизованным женщинам-медикам запретят выезд из Украины, Киев против посредничества папы римского в переговорах, Дания передала 10 танков Leopard 1.

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Разбор завалов после российского удара по Кривому Рогу
Разбор завалов после российского удара по Кривому РогуФото: National Police of Ukraine/AP/picture alliance

На 562-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Российские обстрелы Украины

В течение суток войска РФ нанесли по Украине 10 ракетных и 60 авиационных ударов, а также совершили 37 обстрелов из систем залпового огня, сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке. В результате российского ракетного удара по Запорожью был ранен один человек, сообщил глава областной военной администрации Юрий Малашко.

В Сумах, где ракетный удар россиян пришелся по частному сектору, пострадали четыре человека. Один раненый был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. 

В Донецкой области четыре человека были ранены при обстреле Торецка, сообщила прокуратура региона. По данным ведомства, днем 8 сентября российские войска обстреляли поселок Северное в черте Торецка из артиллерии. Один из снарядов попал в частный дом. Ранения получили два подростка 14 и 15 лет, их 37-летняя мать и 43-летний отец.

Ракетный удар РФ по Кривому Рогу: один человек погиб, 72 ранены

В результате российского ракетного удара по Кривому Рогу утром 8 сентября один человек погиб и 72 были ранены. Ракета попала в административное здание полиции, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко. Глава Днепропетровской области Сергей Лысак рассказал, что после удара ракеты начался пожар, площадь которого составила около 200 квадратных метров. Три человека, оказавшиеся под обломками разрушенного здания, госпитализированы в тяжелом состоянии, добавил он.

При обстреле Херсонской области погибли три мирных жителя

Во время обстрела Херсонской области российскими войсками погибли три мирных жителя села Отрадокаменка Бериславского района - две женщины и один мужчина, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Кроме того, по его словам, четыре человека были ранены.

Немецкие СМИ: Гутерриш предложил РФ смягчение санкций в обмен на "зерновую сделку"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 28 августа направил секретное письмо министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, в котором предложил значительное смягчение санкций в обмен на возвращение России в "зерновую сделку" и возобновление Черноморской инициативы, сообщило агентство dpa пятницу, 8 сентября, подтвердив информацию издания Bild. В частности, глава ООН предлагает отменить введенные в июне 2022 года финансовые санкции ЕС в отношении Российского сельскохозяйственного банка (Россельхозбанка). В качестве второго пункта ООН, по данным Bild, предлагает застраховать российские корабли от украинских атак в Азовском и Черном морях.

Третий пункт подразумевает возвращение России ее замороженных в ЕС средств. Гутерриш предлагает РФ предоставить список счетов и активов, а российским производителям удобрений - обратиться в органы ЕС с заявками о снятии санкций. ООН будет сотрудничать с властями соответствующих стран и ЕС по рассмотрению данных заявок, обещает, согласно Bild, глава ООН. Четвертым стало предложение разрешить российским кораблям, перевозящим продукты питания и удобрения, заходить в порты Германии и других государств.

Подоляк исключил посредничество Ватикана в переговорах Киева и Москвы

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк исключил возможное посредничество папы римского Франциска в переговорах Москвы и Киева, обвинив понтифика в пророссийской позиции.

"Нет смысла говорить о посреднике под названием папа римский, если он занимает совершенно очевидную уже для всех пророссийскую позицию. Это было не в первый раз, но сначала там как-то все это микшировалось. То есть делали вид, что мы этого не видим, но сегодня понятно, что человек занимает пророссийскую позицию. И, соответственно, это очень негативно отражается на войне", - заявил Подоляк, подчеркнув, что "никакой посреднической функции у Ватикана быть не может, потому что это будет функция, которая обманет Украину или справедливость".

Мобилизованным женщинам-медикам запретят выезд из Украины

В Украине женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, с 1 октября 2023 года должны будут встать на военный учет. Запрет на выезд за границу распространится только на тех из них, кто будет мобилизован, сообщил член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и представитель президента в парламенте Федор Вениславский.

"Что касается ограничения на выезд за границу для военнообязанных женщин, то такое ограничение будет касаться исключительно женщин, которые уже мобилизованы в соответствии с теми или иными мобилизационными задачами. Поскольку эти женщины, приобретя статус военнослужащих, приобретают соответствующие права и ограничения", - сказал Вениславский, подчеркнув, что женщинам-медикам, которые просто встали на военный учет, выезд за границу не будет ограничен, и этот вопрос не рассматривается.

Киев назвал "выборы" в оккупированных регионах "ничтожными"

Министерство иностранных дел Украины инициирует новые международные санкции против России из-за "выборов", организованных ею на оккупированных территориях - в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму и Севастополе, сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Выборы в России: репетиция переизбрания Путина?

"Указанные действия РФ грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, украинское законодательство и нормы международного права, в частности Устав ООН. Псевдовыборы России на временно оккупированных территориях являются ничтожными. Они не будут иметь никаких правовых последствий и не приведут к изменению статуса захваченных российской армией украинских территорий", - говорится в сообщении.

Дания объявила о доставке в Украину первых 10 танков Leopard 1

Первые 10 танков Leopard 1A5, отправленных Данией в сотрудничестве с Нидерландами и Германией, уже переданы Украине, заявило датское Минобороны. В ведомстве добавили, что еще больше танков находится в пути. Кроме того, Дания направила инструкторов-танкистов в Германию, чтобы научить украинцев максимально эффективно использовать эту систему вооружения в бою, добавили военные.

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Разбор завалов после российского удара по Кривому Рогу

Ракетный удар по Кривому Рогу и все события 562-го дня войны

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