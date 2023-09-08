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Подоляк исключил посредничество Ватикана в переговорах с РФ

Даниил Сотников
8 сентября 2023 г.

По мнению Подоляка, папа римский Франциск занимает пророссийскую позицию и "никакой посреднической функции у Ватикана быть не может".

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Папа римский Франциск
Папа римский ФранцискФото: Andrew Medichini/AP/picture alliance

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк исключил возможное посредничество папы римского Франциска в переговорах Москвы и Киева, обвинив понтифика в пророссийской позиции. Об этом Подоляк заявил в интервью "Телеканалу 24" в пятницу, 8 сентября.

"Это совершенно бессознательное, безусловно, но обнуление репутации святого престола. Второе - абсолютное обнуление любой посреднической миссии, которую мог бы Ватикан выполнять", - прокомментировал Подоляк слова Франциска, который в обращении к российской молодежи призвал "хранить и беречь наследие великой матери-России".

"Нет смысла говорить о посреднике под названием папа римский, если он занимает совершенно очевидную уже для всех пророссийскую позицию. Это было не в первый раз, но сначала там как-то все это микшировалось. То есть делали вид, что мы этого не видим, но сегодня понятно, что человек занимает пророссийскую позицию. И, соответственно, это очень негативно отражается на войне", - заявил Подоляк, подчеркнув, что "никакой посреднической функции у Ватикана быть не может, потому что это будет функция, которая обманет Украину или справедливость".

Обращение папы римского к российской молодежи

Франциск 25 августа в режиме телемоста принял участие во встрече с молодыми российскими христианами в Санкт-Петербурге. "Не забывайте, что вы наследники великой матери-России, великой страны, ее истории, ее святых, ее великих деятелей культуры. Вы наследники великой России, поэтому - спасибо вам, спасибо за то, как вы умеете быть русскими. Храните это наследие, берегите его, спасибо вам", - произнес понтифик.

В Украине в этих словах, распространенных на религиозных сайтах двумя днями позднее, усмотрели воспевание "российского империализма".

Ватикан назвал интерпритацию слова папы недоразуменим

Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни в ответ выразил несогласие с мнением МИД Украины о том, что слова понтифика равносильны "империалистической пропаганде". "В своих приветственных словах, обращенных к некоторым молодым российским католикам в последние несколько дней, как ясно из контекста, в котором он их произнес, папа хотел призвать молодежь сохранять и развивать то положительное, что есть в великом культурном и духовном наследии России, и уж точно не восхвалять империалистические логики и государственных деятелей, приводимых для обозначения определенных исторических периодов", - указал Бруни.

6 сентября Франциск принял группу епископов из Украины. В ходе почти двухчасовой встречи они выразили разочарование высказываниями папы о России, говорится в пресс-релизе украинской стороны. Папа в этой связи напомнил о своих словах перед журналистами в ходе возвращения на самолете из Монголии в Ватикан, когда он подчеркнул, что имел в виду духовно-культурное величие России, а не империалистические действия или образ мышления царей. Тогда же понтифик выразил глубокое сожаление по поводу возникшего недоразумения.

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