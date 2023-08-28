МИД Украины критикует высказывания папы римского о России

При общении с молодежью в России понтифик допустил высказывания, прославляющие историю РФ и ее величие, заявил спикер МИД Украины. Приписываемых папе Франциску слов нет в тексте его выступления.

Министерство иностранных дел Украины критически отреагировало на высказывания папы римского Франциска в рамках прошедшей в Санкт-Петербурге X Всероссийской встречи католической молодежи. "Очень досадно, что российские великодержавные идеи, которые, собственно, и являются причиной хронической агрессивности России, сознательно или бессознательно звучат из уст папы римского", - заявил официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко в понедельник, 28 августа, комментируя беседу понтифика по видеосвязи с молодыми людьми в России. Миссия Ватикана, по мнению Киева, состоит в том, чтобы "открыть глаза российской молодежи на разрушительный курс" нынешнего руководства РФ, развязавшего войну против соседней страны, добавил Николенко.

Спикер МИД Украины привел цитату, возмутившую Киев: "Никогда не забывайте о наследии. Вы - потомки великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи - великой, просвещенной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы - потомки великой России-матушки, идите вперед с этим".

Текст обращения Франциска к российской молодежи опубликован на сайте главы Святого престола. Высказывания, приписываемые Киевом понтифику, отсутствуют в документе. Однако их можно найти в репортаже о мероприятии, опубликованном на сайте Конференции католических епископов России .

УГКЦ ожидает от Ватикана разъяснений

Между тем Украинская грекокатолическая церковь (УГКЦ) ожидает от Святого престола разъяснений по ситуации с целью избежать "любых манипуляций относительно намерений, контекста и высказываний, приписываемых" понтифику. "Мы надеемся, что эти слова Святейшего Отца были сказаны спонтанно, без всяких попыток исторических оценок, а тем более поддержки империалистических амбиций России", - заявил предстоятель УГКЦ Святослав (Шевчук). "В контексте агрессии России против Украины подобные высказывания вдохновляют неоколониальные амбиции страны-агрессора", - отметил он.

Папа римский 25 августа общался по видеосвязи с молодежью в РФ, причем вопросы юношей и девушек касались в том числе войны в Украине. Ранее глава Римско-католической церкви инициировал миротворческую миссию, в рамках которой специальный посланник Ватикана кардинал Маттео Дзуппи провел дипломатические переговоры в Украине, России и США. В ближайшее время кардиналу Дзуппи предстоит поездка в Китай.

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