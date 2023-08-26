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Папа римский Франциск пообщался с российской молодежью

Евгений Жуков
26 августа 2023 г.

В рамках Всероссийской встречи католической молодежи папа римский побеседовал по видеосвязи с молодежью из РФ. Некоторые вопросы касались войны в Украине.

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Папа римский Франциск на Всемирном дне молодежи в Лиссабоне, 6 августа 2023 г.
Папа римский Франциск на Всемирном дне молодежи в Лиссабоне, 6 августа 2023 г.Фото: Marco Bertorello/AFP

Папа римский Франциск пообщался по видеосвязи с молодыми людьми в России в рамках проходящей в Санкт-Петербурге X Всероссийской встречи католической молодежи. Как передает в пятницу, 25 августа, информационное агентство Ватикана Fides, вопросы, которые задавали понтифику российские юноши и девушки, касались, среди прочего, и войны в Украине.

Так, на вопрос одной из участниц встречи о том, как следует использовать дипломатию для преодоления военного конфликта в Украине, Франциск ответил, что дипломатия - это путь, на котором единство имеет большее значение, чем конфликт. По его словам, речь идет о том, чтобы понять позицию другого и уменьшить количество ошибок. "Дипломатия всегда созидает, а не разрушает".

Посланник Ватикана провел переговоры в Украине, РФ и США

Fides не сообщает, прокомментировал ли папа римский также инициированную им миротворческую миссию, в рамках которой специальный посланник Ватикана кардинал Маттео Дзуппи уже провел дипломатические переговоры в Украине, России и США, обращает внимание католическое новостное агентство KNA. В ближайшее время кардиналу Дзуппи предстоит поездка в Китай.

В пятидневной Всероссийской встрече молодежи в Петербурге, по данным Fides, принимают участие 400 молодых людей и девушек. Она проходит с 23 до 27 августа и является своего рода продолжением Всемирной встречи католической молодежи, состоявшегося в начале августа в Лиссабоне. Тогда в столицу Португалии съехались сотни тысяч молодых людей со всего мира, в то числе и около 500 украинцев. Небольшую их группу глава Святого престола принял лично. Из России в Лиссабон приехали 18 молодых католиков.

По некоторым оценкам, католичество в Российской Федерации исповедуют менее 1 миллиона человек.

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Agenzia Fides
www.fides.org
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