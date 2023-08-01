Всемирная встреча католической молодежи в Португалии

На шестидневное мероприятие в Лиссабоне съезжаются сотни тысяч молодых людей со всего мира. В Португалии этот фестиваль, однако, вызывает не только положительные эмоции.

В столице Португалии Лиссабоне во вторник, 1 августа, официально открывается 37-я Всемирная встреча католической молодежи. По словам организаторов, на шестидневное мероприятие съезжаются сотни тысяч подростков и молодых людей со всего света. Из Германии прибудут около восьми тысяч паломников.

Фестиваль открывается вечером с мессы, которую отслужит архиепископ Мануэл Клементе. На следующий день ожидается прибытие папы римского Франциска. Из Германии, помимо паломников, прибудут представители многих епархий, орденов, религиозных общин и церковных движений, а также 17 епископов.

На съезд в Лиссабоне зарегистрировались почти 700 тысяч посетителей и помощников, но организаторы ожидают, что число участников превысит 1,2 млн человек. Премьер-министр Португалии Антониу Кошта выразил уверенность, что мероприятие принесет "невообразимую пользу".

Неоднозначные реакции на встречу

В то же время есть и те, что критически относится к встрече католической молодежи в Португалии. Только в феврале было обнародовано исследование, в котором говорилось, что в католических церквях Португалии не менее 4815 детей подверглись сексуальному насилию. Это вызвало бурю негодования среди общественности и омрачает нынешний съезд.

Некоторые выражают недовольство тем, что проведение нынешнего мероприятия обошлось казне в 70 млн евро. Критику вызывает перекрытие многих улиц в Лиссабоне и удаление бездомных.

Всемирая встреча католической молодежи проводится каждые два-три года в различных странах.

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