  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаПортугалия

Всемирная встреча католической молодежи в Португалии

Сергей Ромашенко
34 мин. назад

На шестидневное мероприятие в Лиссабоне съезжаются сотни тысяч молодых людей со всего мира. В Португалии этот фестиваль, однако, вызывает не только положительные эмоции.

https://p.dw.com/p/4UdiP
В Лиссабон съезжаются участники съезда
Фото: Leonardo Negro/Atlantico Press/IMAGO

В столице Португалии Лиссабоне во вторник, 1 августа, официально открывается 37-я Всемирная встреча католической молодежи. По словам организаторов, на шестидневное мероприятие съезжаются сотни тысяч подростков и молодых людей со всего света. Из Германии прибудут около восьми тысяч паломников.

Фестиваль открывается вечером с мессы, которую отслужит архиепископ Мануэл Клементе. На следующий день ожидается прибытие папы римского Франциска. Из Германии, помимо паломников, прибудут представители многих епархий, орденов, религиозных общин и церковных движений, а также 17 епископов.

На съезд в Лиссабоне зарегистрировались почти 700 тысяч посетителей и помощников, но организаторы ожидают, что число участников превысит 1,2 млн человек. Премьер-министр Португалии Антониу Кошта выразил уверенность, что мероприятие принесет "невообразимую пользу".

Неоднозначные реакции на встречу

В то же время есть и те, что критически относится к встрече католической молодежи в Португалии. Только в феврале было обнародовано исследование, в котором говорилось, что в католических церквях Португалии не менее 4815 детей подверглись сексуальному насилию. Это вызвало бурю негодования среди общественности и омрачает нынешний съезд.

Некоторые выражают недовольство тем, что проведение нынешнего мероприятия обошлось казне в 70 млн евро. Критику вызывает перекрытие многих улиц в Лиссабоне и удаление бездомных.

Всемирая встреча католической молодежи проводится каждые два-три года в различных странах.

Смотрите также:

Как наказали священников-педофилов в католической церкви?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Что объединяет папу римского и главу РПЦ (06.02.2016)

Что объединяет папу римского и главу РПЦ (06.02.2016)

12 февраля на Кубе пройдет первая в истории встреча глав Римской католической и Русской православной церквей. Куба выбрана в качестве "нейтральной территории". Кроме того, и понтифик, и патриарх в это время время будут находится странах Южной Америки.
Религия6 февраля 2016 г.01:47 мин.
external

Опрос: Что думают немцы об обете безбрачия

Опрос: Что думают немцы об обете безбрачия

Обет безбрачия, целибат. Начиная с 12 века, католическая церковь считает его незыблемым догматом. А что думают об обете безбрачия немцы?
31 марта 2011 г.01:30 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Повреждения в "Москва-Сити" после попадания БПЛА в здание
Трансляция

ЕС: Заявления РФ о дронах над Москвой вызывают мало доверия

Конфликты22 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Паспортный контроль в аэропорту Гамбурга

ЕС вводит электронные "визы" для стран с "безвизом"

ЕС вводит электронные "визы" для стран с "безвизом"

Туризм2 ч. назад
Марк Франке - "дюссельдорфский пациент", излечившийся от ВИЧ и лейкемии

"Дюссельдорфский пациент" излечился от ВИЧ и лейкемии

"Дюссельдорфский пациент" излечился от ВИЧ и лейкемии

Здоровье7 ч. назад
Акция солидарности с политзаключенными в Беларуси в Гданьске

Как прошел марафон солидарности с политзаключенными в РБ

Как прошел марафон солидарности с политзаключенными в РБ

Права человека22 ч. назад
external

Что ждет Пакистан: интервью с экс-премьером Имраном Ханом

Что ждет Пакистан: интервью с экс-премьером Имраном Ханом

Политика22 ч. назад26:01 мин.
Любек

Новые подробности об археологической сенсации в Любеке

Новые подробности об археологической сенсации в Любеке

Туризм4 мин. назад
Продуктовый дискаунтер Penny проводит акцию "Правдивые цены"

Сосиски подорожали почти в два раза. Что случилось?

Сосиски подорожали почти в два раза. Что случилось?

Природа и окружающая среда20 ч. назад
На главную страницу