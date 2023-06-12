Посланник папы римского намерен посетить Москву

После поездки в Киев кардинал Дзуппи планирует поехать в Москву. Он заявил, что мир без справедливости невозможен.

Глава посреднической миссии Ватикана по прекращению войны РФ в Украине кардинал Маттео Дзуппи, недавно вернувшийся из поездки в Киев, планирует посетить и Москву. Об этом он сообщил в воскресенье, 11 июня, на проходящей в Болонье конференции "Республика идей".

Первой частью составленного Ватиканом плана по мирному урегулированию стал визит посланника папы римского Франциска в Украину, "второй частью будет поездка в Москву", цитирует кардинала итальянский телеканал RaiNews. По словам Дзуппи, во время визита в РФ он, как ожидается, проведет переговоры с представителями правительства и Русской православной церкви.

Визит посланника папы римского в Украину

Говоря о возможности достижения мира в Украине, представитель Святейшего Престола подчеркнул: "Не может быть мира без справедливости. Без справедливости мир не будет длиться долго, это было бы рискованно. Должны быть и мир, и справедливость".

Встреча Владимира Зеленского и кардинала Дзуппи в Киеве Фото: Ukrainian Presidential Press Office/AP/picture alliance

В начале июня кардинал посетил Украину, где он в том числе встретился с президентом страны Владимиром Зеленским и побывал в Буче. Кроме того, Дзуппи встретился с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом. Как сообщал портал Vatican News, в ходе беседы они обсудили положение пленных, а также украинских детей на оккупированных РФ территориях.

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