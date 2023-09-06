Епископы Украины посетовали Франциску на его слова о России

Украинские священнослужители выразили разочарование по поводу слов папы о духовном величии России. Папа в ответ заявил, что он говорил и духовном и культурном наследии России, а не о ее империалистических действиях.

Папа римский Франциск в среду, 6 сентября, принял большую группу епископов из Украины и имел с ними продолжительную беседу. В ходе почти двухчасовой встречи, состоявшейся до утренней генеральной аудиенции понтифика, некоторые епископы выразили разочарование высказываниями папы о России, говорится в пресс-релизе украинской стороны. Около 50 украинских епископов прибыли в Рим для участия в синоде греко-католической церкви Украины под руководством архиепископа Святослава Шевчука.

В пресс-релизе Ватикана, сформулированном иначе и значительно короче, говорится, что понтифик внимательно выслушал епископов и подчеркнул свою близость к украинскому народу. "Тот факт, что вы сомневались в том, на чьей стороне папа, было особенно болезненно для украинского народа. Я хотел бы заверить вас в своей солидарности и моей постоянной близости в молитве. Я с украинским народом", - цитируются слова папы в пресс-релизе Ватикана.

В документе отмечается, что на встрече в Ватикане, в числе прочего, обсуждались и спорные высказывания папы о духовном величии России. Папа в этой связи напомнил о своих словах перед журналистами в ходе возвращения на самолете из Монголии в Ватикан, когда он подчеркнул, что имел в виду духовно-культурное величие России, а не империалистические действия или образ мышления царей. Тогда же понтифик выразил глубокое сожаление по поводу возникшего недоразумения.

Жалобы украинских епископов

В пресс-релизе украинской стороны говорится, что епископы Украины сказали Франциску, что определенные заявления и жесты Ватикана и папы "болезненны и тяжелы для украинского народа". Епископы заявили Франциску буквально следующее: "Верующие нашей церкви очень внимательно следят за каждым словом Вашего Святейшества как всемирного голоса правды и справедливости".

Украинские священнослужители также подчеркнули, что российская пропаганда, по их словам, "использует недоразумения между Украиной и Ватиканом для оправдания убийственной идеологии "русского мира".

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