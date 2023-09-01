Франциск стал первым римским папой, посетившим Монголию

В Монголии, где преобладает буддизм, находится одна из самых маленьких в мире католических общин. Она насчитывает около 1400 верующих.

Папа римский Франциск в пятницу, 1 сентября, начал четырехдневный визит в Монголию. Самолет понтифика приземлился в Улан-Баторе утром по местному времени, где Франциска встретил министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг с почетным караулом, сообщает агентство AFP.

После приема в аэропорту Франциск встретился с монгольским кардиналом итальянского происхождения Джорджо Маренго. Франциск стал первым главой римско-католической церкви, посетившим Монголию. Большинство жителей этой страны исповедуют буддизм, а к католикам себя причисляют около 1400 человек. Монгольская община - одна из самых маленьких в мире, в стране служат 25 католических священников и 33 монахини, пишет AFP.

Визит понтифика продлится до понедельника, 4 сентября. В рамках поездки с Франциском встретятся президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух и премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай. Ожидатся, что 3 сентября папа римский примет участие в службе, к которой присоединятся паломники из России, Китая, Южной Кореи, Таиланда, Вьетнама, Казахстана, Кыргызстана и Азербайджана.

Папа римский направил послание Китаю

Когда самолет папы римского по пути в Монголию пролетал над Китаем, Франциск направил приветственное послание председателю КНР Си Цзиньпину. Пекин в ответ заявил, что хотел бы укрепить "взаимное доверие" с Ватиканом. "Китай готов к дальнейшему сотрудничеству с Ватиканом, к участию в конструктивном диалоге и улучшению взаимопонимания", - заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Пекин и Ватикан не поддерживают дипломатические отношения с 1951 года, поскольку коммунистическая партия КНР официально является атеистической, напоминает AFP.

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