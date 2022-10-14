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Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай
Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ ЛувсаннамсрайФото: Benjamin Alvarez Gruber/DW
КонфликтыРоссия

Премьер Монголии обещает защиту беглецам от мобилизации в РФ

Даниил Сотников
1 ч. назад

Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай напомнил, что россияне могут находиться в Монголии до 60 дней. В течение этого срока им будет обеспечена безопасность.

https://www.dw.com/ru/premerministr-mongolii-obesaet-zasitu-beglecam-ot-mobilizacii-v-rf/a-63449565

Правительство Монголии работает над обеспечением безопасности граждан России, которые приехали в страну, скрываясь от мобилизации. Об этом заявил в интервью DW в пятницу, 14 октября премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай.

Он подтвердил, что после объявления мобилизации в РФ сухопутную границу России и Монголии пересекли тысячи россиян. "В Монголию прибыло много русских и русских бурятов, принадлежащих к монгольской этнической группе. В рамках наших действующих законов и правил можно находиться в Монголии в течение 30 суток и продлить это пребывание еще на 30 дней. Наше правительство работает над обеспечением безопасности этих людей в рамках этой правовой базы", - подчеркнул монгольский премьер-министр.

"Пока ситуация будет обостряться, другие страны будут сталкиваться с той же проблемой", - предупредил Лувсаннамсрай, призвав начать переговоры для достижения мира.

Почему Монголия воздержалась на голосовании в ООН

Генеральная Ассамблея ООН 12 октября подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, которая осуждает аннексию Россией четырех территорий Украины и не признает проведенные РФ псевдореферендумы. В поддержку этого документа высказались представители 143 стран, против были сама Россия, Беларусь, Сирия, КНДР и Никарагуа, еще 35 государств, в том числе Монголия, воздержались.

На вопрос, почему его страна не поддержала резолюцию Генассамблеи, Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай заявил, что Улан-Батор "с самого начала придерживался позиции и политики, согласно которой страны должны решать свои вопросы мирным путем с минимальным ущербом друг для друга".

"Наша точка зрения заключается в том, что лучше подойти к вопросу мирно, не затягивая эту войну. Потому что пока война затягивается, каждая страна в мире будет платить и страдать", - сказал премьер, добавив, что особенно серьезным ущерб будет для развивающихся стран.

"Конечно, это тяжелая ситуация. Но сегодня у человечества нет иного выхода", - ответил Лувсаннамсрай на вопрос, верит ли он, что Путин может передумать, если с ним "просто поговорить".

"Мы подошли к моменту, когда обсуждаем ядерное оружие"

По словам главы правительства Монголии, даже если существует "хотя бы однопроцентный шанс на переговоры, его необходимо использовать". Главную роль в этом, по его мнению, должны сыграть Германия и Китай.

"Некоторые думали, что войны не будет, но это случилось. Теперь мы подошли к моменту, когда обсуждаем ядерное оружие. Кто-то думает, что оно будет применено, кто-то думает, что нет. Но применение оружия массового поражения - это не шутки. Использование такого оружия может уничтожить человеческую расу", - заявил Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай. "Тогда любые разговоры об экономическом росте, возобновляемых источниках энергии и продлении нашей жизни на земле будут бесполезны", - подытожил он.

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