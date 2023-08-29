  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ОбществоГлобальные темы

Обращение папы римского: реакция в России, Украине и ФРГ

Виталий Кропман
29 августа 2023 г.

В Германии считают, что папа Франциск или его советники, очевидно, не знали о значении Петра I и Екатерины II для империалистического самосознания РФ. DW собрала реакции на заявление понтифика.

https://p.dw.com/p/4ViQm
Папа римский Франциск (фото из архива)
Папа римский Франциск (фото из архива)Фото: Marco Bertorello/AFP

Скандал вокруг видеообращения папы римского Франциска, прозвучавшего в рамках прошедшей в Санкт-Петербурге X Всероссийской встречи католической молодежи, не утихает. Фрагмент выступления, подливший масла в огонь, появился в социальной сети X (бывший Twitter).

Понятно, что призыв главы римско-католической церкви к молодым россиянам не мог остаться незамеченным ни в России, ни в Украине, об агрессии против которой в выступлении понтифика не было сказано ни слова,

В Москве приветствовали тот факт, что понтифик "знает российскую историю" и считает значимым напоминать о ней молодежи. При этом пресс-секретарь российского президента отметил, что российское наследие "не ограничивается только Петром или Екатериной, оно гораздо более давнее".

В Украине реакция предсказуемо оказалась противоположной. "Очень досадно, что российские великодержавные идеи, которые, собственно, и являются причиной хронической агрессивности России, сознательно или бессознательно звучат из уст папы римского", - написал на своей странице в Facebook официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

Реакция официального Киева на высказывания Франциска становится еще более понятной, если вспомнить, что президент России Владимир Путин, оправдывая вторжение в Украину, приводил в качестве примера именно Петра I. В июне 2022 года, встречаясь с молодыми предпринимателями на ВДНХ, он заявил, что российский император во время Северной войны со Швецией не отторгал чужие территории, а возвращал свои. "Судя по всему, на нашу долю тоже, значит, выпало возвращать и укреплять", - заявил Путин.

Украинские католики назвали слова Франциска "болезненными"

С официальным заявлением относительно ситуации вокруг обращения папы Франциска к российской католической молодежи выступил глава Конференции епископов римско-католической церкви в Украине епископ Виталий Скомаровский. По его словам, "упоминание о "великой России", с ее величественной культурой и человечностью, к сожалению, свидетельствуют о дальнейшем существовании мифа о гуманизме и величии государства, которое уже 9 лет ведет против Украины кровопролитную и жестокую войну". "Как Церковь и украинское общество мы отвергаем и считаем недопустимыми любые проявления поддержки "русского мира", который принес столько боли и страданий на нашу землю и в наши семьи", - говорится в тексте заявления, опубликованного порталом Религиозно-информационная служба Украины.

Предстоятель УГКЦ Святослав (Шевчук)
Предстоятель УГКЦ Святослав (Шевчук)Фото: Tomasz Waszczuk/EPA/dpa/picture alliance

В свою очередь Украинская грекокатолическая церковь (УГКЦ) призвала Ватикан разъяснить ситуацию с целью избежать "любых манипуляций относительно намерений, контекста и высказываний, приписываемых" понтифику. В опубликованном заявлении предстоятель УГКЦ Святослав (Шевчук) отметил, что приведенные слова "могут быть восприняты как поддержка того национализма и империализма, который стал причиной войны в Украине - войны, которая ежедневно приносит смерть и разрушение для нашего народа". Глава УГКЦ напомнил, что Франциск, "всегда осуждал любую форму проявления империализма в современном мире и предупреждал об опасности крайнего национализма, подчеркивая, что именно он является причиной "третьей мировой войны по частям".

С аналогичным призывом к Ватикану обратился и немецкий интернет-портал katholisch.de, позиционирующий себя как портал, сообщающий новости и разъясняющий позицию католической церкви в Германии. 

Ватикан оправдывается

Поведение пресс-службы Ватикана вызвало множество вопросов. Изначально она опубликовала официальную стенограмму выступления папы Франциска, в которой отсутствовал скандальный пассаж, где понтифик напоминает молодым россиянам о том, что они являются "наследниками Петра I, Екатерины II".

Однако 29 августа последовало разъяснение главы службы печати Святого престола Маттео Бруни. "В словах приветствия, обращенных к некоторым молодым российским католикам в последние несколько дней, как ясно из контекста, в котором он их произнес, Папа хотел призвать молодежь сохранять и развивать то позитивное, что есть в великом культурном и духовном наследии России, и уж точно не превозносить империалистические логики и государственных деятелей, приведенных для обозначения определенных исторических периодов", - указал он. По его словам, Франциск призвал молодых россиян быть "сеятелями семян примирения".

Имперское сознание и история России

В немецких социальных сетях речь Франциска также не осталась незамеченной. По мнению специалиста по Восточной Европе, исследователя сталинизма Иммо Ребичека (Immo Rebitschek) из университета Фридриха Шиллера в Йене, "есть разница между тем, чтобы выступать за мир как папа римский и активно поощрять агрессора. Франциск не оставляет сомнений в том, что он солидарен с сильнейшими. У Украины есть союзники в Европе, но Ватикан не входит в их число". Философ отметил, что тот, "кто ищет "человечности" в российской империи, больше не имеет авторитетного голоса в этом вопросе".

Папа римский с Владимиром Путиным в Ватикане, июнь 2015 года
Папа римский с Владимиром Путиным в Ватикане, июнь 2015 годаФото: picture-alliance/abaca

Теолог Регина Эльснер (Regina Elsner) из университета Мюнстера резко отреагировала на заявление посольства Ватикана в Киеве, указавшего в свете выступления Франциска, что папа "стойкий противник и критик любой формы империализма или колониализма". В своем посте в социальной сети Х она назвала эти слова "полным провалом в понимании России и этой войны".

Отвечая на вопрос Католического информационного агентства (KNA), Эльснер назвала высказывания Франциска "неудачными, если читать их доброжелательно". По ее мнению, папа или его советники, очевидно, не знали о значении Петра Великого и Екатерины Великой для империалистического самосознания России и, соответственно, для опыта угнетения Украины и многих меньшинств в самой России.

Возможно, Франциск хотел напомнить российской католической молодежи об истории "другой России", - считает Эльснер. Но "он не видит, что эта "другая Россия" - просто пронизанная романтизмом фантазия, имеющая мало общего с реальностью и прежде всего с современной политикой России в отношении истории".

Смотрите также:

Что объединяет папу римского и главу РПЦ (06.02.2016)

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Папа римский Франциск посетил бывший концлагерь Освенцим (29.07.2016)

Папа римский Франциск посетил бывший концлагерь Освенцим (29.07.2016)

Франциск стал третьим подряд понтификом, побывавшим на месте, где с 1941 по 1945 годы нацисты уничтожили более 1 миллиона человек. Бывший концлагерь Освенцим находится на территории Польши.
Политика29 июля 2016 г.01:08 мин.
external

Какие надежды беженцы возлагают на папу римского (16.04.2016)

Какие надежды беженцы возлагают на папу римского (16.04.2016)

Папа римский Франциск 16 апреля посетил лагерь беженцев Мория на греческом острове Лесбос. Мигранты, которых ожидает депортация в Турцию, надеются на то, что визит понтифика изменит миграционную политику ЕС.
Культура16 апреля 2016 г.01:22 мин.

Пост в Facebook представителя МИД Украины

Пост в Facebook представителя МИД Украины
www.facebook.com
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Разрушенный дом и сгоревшие машины в Запорожье после российского обстрела, 10 августа 2023 года
Трансляция

В Запорожской области пройдет принудительная эвакуация детей

Конфликты29 августа 2023 г.
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура: Судья выглядывает из-за забора с колючей проволокой, над которым стоит табличка "Граница РФ", и указывает пальцем: "Вон тому и тому по одиннадцать лет!"

Приговоры для уехавших: как работают российские суды

Приговоры для уехавших: как работают российские суды

Политика29 августа 2023 г.
В центре Бишкека

Глава МИД Кыргызстана: Мы не нарушали санкции против РФ

Глава МИД Кыргызстана: Мы не нарушали санкции против РФ

Политика29 августа 2023 г.
Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (справа) и его заместитель Хуберт Айвангер

Какими могут быть последствия нового скандала в Баварии?

Какими могут быть последствия нового скандала в Баварии?

Политика29 августа 2023 г.
Во время работы конференции - ее участники сидят в зале и на подиуме

Правозащитники ЦА: Над регионом геополитические ураганы

Правозащитники ЦА: Над регионом геополитические ураганы

Общество29 августа 2023 г.
Дженнифер В. во время слушания дела в Высшем земельном суде в Мюнхене

Приговор немецкой джихадистке - это приговор геноциду езидов

Приговор немецкой джихадистке - это приговор геноциду езидов

Правосудие и закон29 августа 2023 г.
Мужчина прячет в карман пиджака пачку купюр в 100 евро

Украинские эксперты: почему коррупция не равна госсизмене

Украинские эксперты: почему коррупция не равна госсизмене

Коррупция29 августа 2023 г.
На главную страницу