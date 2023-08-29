Обращение папы римского: реакция в России, Украине и ФРГ

В Германии считают, что папа Франциск или его советники, очевидно, не знали о значении Петра I и Екатерины II для империалистического самосознания РФ. DW собрала реакции на заявление понтифика.

Скандал вокруг видеообращения папы римского Франциска, прозвучавшего в рамках прошедшей в Санкт-Петербурге X Всероссийской встречи католической молодежи, не утихает. Фрагмент выступления, подливший масла в огонь, появился в социальной сети X (бывший Twitter).

Понятно, что призыв главы римско-католической церкви к молодым россиянам не мог остаться незамеченным ни в России, ни в Украине, об агрессии против которой в выступлении понтифика не было сказано ни слова,

В Москве приветствовали тот факт, что понтифик "знает российскую историю" и считает значимым напоминать о ней молодежи. При этом пресс-секретарь российского президента отметил, что российское наследие "не ограничивается только Петром или Екатериной, оно гораздо более давнее".

В Украине реакция предсказуемо оказалась противоположной. "Очень досадно, что российские великодержавные идеи, которые, собственно, и являются причиной хронической агрессивности России, сознательно или бессознательно звучат из уст папы римского", - написал на своей странице в Facebook официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

Реакция официального Киева на высказывания Франциска становится еще более понятной, если вспомнить, что президент России Владимир Путин, оправдывая вторжение в Украину, приводил в качестве примера именно Петра I. В июне 2022 года, встречаясь с молодыми предпринимателями на ВДНХ, он заявил, что российский император во время Северной войны со Швецией не отторгал чужие территории, а возвращал свои. "Судя по всему, на нашу долю тоже, значит, выпало возвращать и укреплять", - заявил Путин.

Украинские католики назвали слова Франциска "болезненными"

С официальным заявлением относительно ситуации вокруг обращения папы Франциска к российской католической молодежи выступил глава Конференции епископов римско-католической церкви в Украине епископ Виталий Скомаровский. По его словам, "упоминание о "великой России", с ее величественной культурой и человечностью, к сожалению, свидетельствуют о дальнейшем существовании мифа о гуманизме и величии государства, которое уже 9 лет ведет против Украины кровопролитную и жестокую войну". "Как Церковь и украинское общество мы отвергаем и считаем недопустимыми любые проявления поддержки "русского мира", который принес столько боли и страданий на нашу землю и в наши семьи", - говорится в тексте заявления, опубликованного порталом Религиозно-информационная служба Украины.

Предстоятель УГКЦ Святослав (Шевчук) Фото: Tomasz Waszczuk/EPA/dpa/picture alliance

В свою очередь Украинская грекокатолическая церковь (УГКЦ) призвала Ватикан разъяснить ситуацию с целью избежать "любых манипуляций относительно намерений, контекста и высказываний, приписываемых" понтифику. В опубликованном заявлении предстоятель УГКЦ Святослав (Шевчук) отметил, что приведенные слова "могут быть восприняты как поддержка того национализма и империализма, который стал причиной войны в Украине - войны, которая ежедневно приносит смерть и разрушение для нашего народа". Глава УГКЦ напомнил, что Франциск, "всегда осуждал любую форму проявления империализма в современном мире и предупреждал об опасности крайнего национализма, подчеркивая, что именно он является причиной "третьей мировой войны по частям".

С аналогичным призывом к Ватикану обратился и немецкий интернет-портал katholisch.de, позиционирующий себя как портал, сообщающий новости и разъясняющий позицию католической церкви в Германии.

Ватикан оправдывается

Поведение пресс-службы Ватикана вызвало множество вопросов. Изначально она опубликовала официальную стенограмму выступления папы Франциска, в которой отсутствовал скандальный пассаж, где понтифик напоминает молодым россиянам о том, что они являются "наследниками Петра I, Екатерины II".

Однако 29 августа последовало разъяснение главы службы печати Святого престола Маттео Бруни. "В словах приветствия, обращенных к некоторым молодым российским католикам в последние несколько дней, как ясно из контекста, в котором он их произнес, Папа хотел призвать молодежь сохранять и развивать то позитивное, что есть в великом культурном и духовном наследии России, и уж точно не превозносить империалистические логики и государственных деятелей, приведенных для обозначения определенных исторических периодов", - указал он. По его словам, Франциск призвал молодых россиян быть "сеятелями семян примирения".

Имперское сознание и история России

В немецких социальных сетях речь Франциска также не осталась незамеченной. По мнению специалиста по Восточной Европе, исследователя сталинизма Иммо Ребичека (Immo Rebitschek) из университета Фридриха Шиллера в Йене, "есть разница между тем, чтобы выступать за мир как папа римский и активно поощрять агрессора. Франциск не оставляет сомнений в том, что он солидарен с сильнейшими. У Украины есть союзники в Европе, но Ватикан не входит в их число". Философ отметил, что тот, "кто ищет "человечности" в российской империи, больше не имеет авторитетного голоса в этом вопросе".

Папа римский с Владимиром Путиным в Ватикане, июнь 2015 года Фото: picture-alliance/abaca

Теолог Регина Эльснер (Regina Elsner) из университета Мюнстера резко отреагировала на заявление посольства Ватикана в Киеве, указавшего в свете выступления Франциска, что папа "стойкий противник и критик любой формы империализма или колониализма". В своем посте в социальной сети Х она назвала эти слова "полным провалом в понимании России и этой войны".

Отвечая на вопрос Католического информационного агентства (KNA), Эльснер назвала высказывания Франциска "неудачными, если читать их доброжелательно". По ее мнению, папа или его советники, очевидно, не знали о значении Петра Великого и Екатерины Великой для империалистического самосознания России и, соответственно, для опыта угнетения Украины и многих меньшинств в самой России.

Возможно, Франциск хотел напомнить российской католической молодежи об истории "другой России", - считает Эльснер. Но "он не видит, что эта "другая Россия" - просто пронизанная романтизмом фантазия, имеющая мало общего с реальностью и прежде всего с современной политикой России в отношении истории".

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