Выборы в РФ и оккупированных регионах. Зачем они Кремлю?

Как пройдут организованные Кремлем выборы в условиях войны, можно ли считать голосование легитимным, а ЕС - признавать его результаты? DW о дискуссии экспертов в Немецком Сахаровском обществе.

Россия ведет войну, и тем не менее 10 сентября власти намерены провести региональные и муниципальные выборы в целом ряде регионов, в том числе - на оккупированных РФ территориях Украины. Есть ли шансы у независимых кандидатов? Зачем Кремлю нужна эта "специальная электоральная операция" и стоит ли оппозиционно настроенным гражданам в ней участвовать? Эти и другие вопросы политологи и эксперты по внутренней политике России обсудили 6 сентября на брифинге Немецкого Сахаровского общества.

Зачем выборы в авторитарных странах?

Как отмечает политолог Кирилл Рогов, "смысл выборов в авторитарных странах - продемонстрировать уровень контроля режима над политической системой и элитами". Региональные выборы в РФ попали в фокус экспертов с 2018 года, "после крымского синдрома", когда начали расти протестные движения, сформировалась новая оппозиция, важной фигурой в которой стал Алексей Навальный, и социальные группы, симпатизирующие ей.

Политолог Кирилл Рогов Фото: DW/N. Jolkver

Именно тогда оказалась, что где-то в стране "контроль власти не срабатывал" - шло протестное голосование, и "избирали кого-то не того". Эта частичная утрата контроля стала большим вызовом для режима, считает Рогов.

С ним согласен один из российских муниципальных политиков, пожелавший участвовать в дискуссии на условиях анонимности. Вспоминая об успехе независимых кандидатов на выборах в Москве, Петербурге, Новосибирске, Томске и ряде других городов в 2017-2018 годах, он констатирует: "Этот муниципальный поворот сильно испугал власти".

Эрозию поддержки Кремля в тот период он объясняет не только экономическим недовольством, но и ценностным фактором: "Изменения начали давить, они стали реальностью, Россия начала общественно вливаться в дискурс более свободных стран". "Оппозиции и людям, которые считают себя несогласными с режимом, необходимо вкладываться в это, - уверен политик. - В этом смысле местные выборы не являются панацеей, но они - ключ к демократизации России".

Выборы или профанация?

Со своей стороны политолог Александр Кынев подчеркивает, что категорически против того, чтобы называть выборы в России профанацией: "Да, они с ограниченной конкуренцией, управляемой партийной системой, массой ограничений и запретов для оппозиции, но все-таки это выборы".

По его оценке, кампания нынешнего года получилась более оживленной, чем год назад. Причина этого - в географии. Большинство регионов, где пройдут выборы, - это протестная или близкая к протестной зона, поясняет он.

Сыграло свою роль и то, что региональные выборы этого года проходят на фоне подготовки к президентской кампании, указывает Кынев. Массовый прессинг на наблюдателей и арест сопредседателя движения "Голос" Григория Мельконьянца он связывает с тем, что Кремлю "хочется закончить все скандалы до начала президентских выборов".

Тема войны на выборах в РФ

Тема специальной военной операции в России "не существует вообще с точки зрения общественного дискурса", констатирует Кынев: по причине запретов ее не обсуждают ни пресса, ни обычные люди.

Это подтверждает Станислав Андрейчук из движения "Голос". "И кандидаты, и сотрудники штабов говорят: "Мы эту тему не поднимаем". Во-первых, они не понимают, какая будет реакция. Кроме того, как рассказал нам один из наблюдателей в штабе "Единой России" в одном из регионов, там трогать тему военных действий просто запретили, поскольку она ведет к потере процентов", - рассказывает он.

"Все меньше людей в России поддерживают войну", - делится опытом общения со своими избирателями муниципальных политик из России. Он уверен: "Причина этой войны - авторитарный режим, а причина авторитарного режима - неучастие людей в политике".

Тема войны редко поднималась в ходе избирательной кампании 2023 года Фото: Dmitry Yagodkin/TASS/dpa/picture alliance

На вопрос о том, почему Навальный и некоторые другие лидеры оппозиции призвали своих сторонников к участию в выборах даже при столь высоком риске фальсификаций, он отвечает так: "Любая вещь, которая влияет на вовлечение людей в политику, действует против авторитарного режима. Соответственно, любое участие в выборах - это не легитимизация режима, а борьба и сопротивление".

Как говорит Кирилл Рогов, задача Кремля на сентябрьских региональных выборах, а также президентских выборах - продемонстрировать, что "несмотря на исторический выверт, неожиданный и для населения России, и для элит", режим полностью контролирует систему избирательных комиссий, возможности населения выражать недовольство и местные элиты, которым не дадут сыграть в собственную игру.

Выборы на оккупированных территориях Украины должны показать, что и они вступили в российское политическое пространство и там "началась нормальная авторитарная жизнь", полагает Рогов.

Силовой фактор на выборах

О влиянии "силового фактора" на нынешних выборах говорит и Станислав Андрейчук: "В течение августа практически все партии получили по уголовному или административному делу". На некоторых кандидатов были заведены дела по статье об экстремизме, а это означает снятие с выборов, указывает он: "Мы понимаем, что во многом бразды правления избирательных кампаний сейчас в руках даже не избиркомов и не политических администраторов - они в руках у силовиков".

Стоит ли Германии и ЕС в целом признавать результаты российских выборов? Кирилл Рогов отвечает DW на этот вопрос так: "Для ЕС важно постоянно и как можно чаще подчеркивать непризнание оккупации и проведение выборов на этой территории, и нынешние выборы - хороший случай, чтобы вести эту линию. Такие заявления бесполезны в моменте, но они создают традицию, политическую историю, которая может быть важна в будущем". В пример он приводит Балтийские страны, которые больше 40 лет находились под советской оккупацией. То, что эту оккупацию не признали многие страны в мире, сыграло важную роль для самосознания людей в этих республиках, уверен эксперт.

"Мне кажется, со стороны ЕС звучит мало слов осуждения в адрес репрессий и авторитарных методов управления, диктатуры в России", - добавляет Рогов. Представление о том, что "есть Украина, которая стоит на стороне справедливости, и есть Россия, которая стоит на стороне зла", он считает неточным: "В России очень много людей стоят на стороне справедливости и демократии, и при этом положении ощущают себя беспомощными. Их поддержка на официальном уровне тоже очень важна".

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