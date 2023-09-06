Украина накажет за "выборы" на оккупированных территориях

1 сентября Служба безопасности Украины (СБУ) официально объявила о вынесении подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины главе Центризбиркома РФ Элле Памфиловой, ее заместителю Николаю Булаеву и секретарю комиссии Наталье Будариной. За организацию псевдовыборов, проводимых российской оккупационными администрациями в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, спецслужба угрожает руководству российского ЦИК пожизненным заключением с конфискацией имущества.

Элла Памфилова (фото из архива) Фото: Shamil Zhumatov/REUTERS

"Памфилова способствует высшему военно-политическому руководству России в "легализации" оккупационного режима во временно захваченных регионах... Следующей задачей фигурантов является полная фальсификация результатов псевдовыборов в пользу марионеточных "кандидатов", выдвигаемых Кремлем", - говорится в сообщении СБУ, которая впервые обвиняет российский ЦИК еще и в причастности к псевдореферендуму о присоединении оккупированных регионов к РФ.

Голосование под дулами автоматов

Выборы в региональные законодательные собрания, а также муниципальные и сельские советы пройдут в России в Единый день голосования 10 сентября. Но, как писала ранее DW, на оккупированных территориях четырех областей Украины российские выборы растянутся более чем на неделю. В прифронтовых населенных пунктах члены "передвижных избирательных комиссии" начали обходить частные домовладения уже 31 августа. Как рассказал DW спикер СБУ Артем Дехтяренко, "голосуют" в присутствии вооруженных представителей оккупационной полиции.

Чтобы создать видимость "избирательного процесса", по словам Дехтяренко, Кремль поручил своим представителям обеспечить максимальную явку местных жителей: "Например, в Бердянске российские захватчики и их приспешники заставляют главных врачей медучреждений направить для участия в фейковых выборах 100 процентов медперсонала", - говорит представитель украинской спецслужбы, призывая граждан Украины "не участвовать в фейковом плебисците и тем самым не действовать в пользу агрессора".

Как и во время псевдореферендумов в 2022 году украинские власти обещают не наказывать за "голосование" на российских выборах, тем более, когда на этом настаивают люди с оружием. А вот активное участие - работа в местных "избирательных комиссиях", выдвижение своей кандидатуры в органы оккупационной власти или исполнение роли "наблюдателя" - будет считаться тяжким преступлением.

Десятки тысяч потенциальных подозреваемых

По состоянию на 31 августа СБУ удалось поименно установить уже более 3,5 тысяч, по определению спецслужбы, "активных участников" незаконных выборов в четырех областях. Конкретные подозрения, помимо руководства российской ЦИК, следователи пока никому не объявляли, но уверяют, что и дальше будут "документировать преступную деятельность". Действия российских граждан они предварительно квалифицируют как заговор с целью посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а украинских - как одно из проявлений коллаборационистской деятельности.

В Запорожской области члены "избирательных комиссий" с урнами уже обходят села Фото: Alexander Polegenko/dpa/TASS/picture alliance

В незаконные выборы, судя по всему, вовлечено в 7-10 раз больше людей, чем пока установила СБУ. Так, по данным оккупационных властей, только в Луганской области над организацией псевдоголосования работают 5260 членов "комиссий" разного уровня, в "облдуму" баллотируется 336 кандидатов, а в 28 "муниципальных советов" - еще 3241. Так что в общей сложности речь идет о 8,8 тысячах человек только в одной области, и это еще без учета "наблюдателей". Установить всех таких активных участников псевдовыборов будет непросто, ведь "избиркомам" из соображений безопасности разрешено не обнародовать данные ни о членах так называемых комиссий, ни о кандидатах.

Реальных приговоров пока немного

Исходя из опыта расследований предыдущих незаконных голосований, ждать скорых судебных приговоров десяткам тысяч потенциальных обвиняемых не стоит. Так, согласно исследованию общественной организации "Опора", за восемь лет было осуждено только 288 участников пвсевдореферендумов, которые состоялись весной 2014-го года в Крыму и в Донбассе. Подавляющее большинство из них получало условные сроки по нетяжким частям статьи УК о посягательствах на территориальную целостность.

Но осенью 2022 года организаторам "референдумов о присоединении к РФ Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей" украинские правоохранители инкриминировали уже новую статью УК. Ее пятая часть приравнивала проведение незаконного голосования к службе в оккупационной администрации с наказанием от пяти до 10 лет лишения свободы.

Осенние псевдореферендумы российские власти организовывали наскоро, по оценкам собеседников DW среди тогдашних жителей оккупированных территорий, в их подготовке участвовали гораздо меньше людей, чем в этом году. Их личные данные часто сливали местные движения сопротивления, такие как "Желтая лента", поэтому правоохранители и до, и после голосования регулярно сообщали о выявлении десятков или даже сотен подозреваемых.

В Большой Лепетихе на Херсонщине голосуют прямо посреди улицы, 2 сентября 2023 года Фото: Dmitry Yagodkin/dpa/TASS/picture alliance

Но спустя 11 месяцев в Едином госреестре судебных решений DW удалось найти менее 80 приговоров организаторам голосования - это десятая часть всех приговоров уже вынесенных по статье о коллаборационистской деятельности. По статистике Офиса генпрокурора, по всей стране возбуждено почти 6200 уголовных дел о коллаборационизме. Сколько из них касается голосований на оккупированных территориях, не уточняется.

Абсолютно все изученные DW приговоры участникам псевдореферендумов - обвинительные. Около половины из них вынесены заочно - во время войны дела о коллаборационизме можно рассматривать без участия обвинямых, если следствию известно, что они находятся на оккупированных территориях. Наказание в таких случаях суды назначают максимальное - 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Среди тех, кто предстал перед судом лично, преобладают жители правобережной Херсонщины, освобожденной чуть более чем через месяц после псевдореферендума. С той поры около 20 членов "комиссий" - преимущественно женщины предпенсионного и пенсионного возраста из сел на севере области - заключили со следствием соглашения о признании вины, получив хотя и минимальное, но все равно суровое наказание - пять лет лишения свободы.

Участки становятся мишенями

Комментируя незаконное голосование, СБУ обещает "делать все, чтобы привлечь всех виновных к ответственности". Растянувшееся на годы уголовное преследование не единственное, что угрожает участникам псевдовыборов. За прошлую неделю объекты, связанные с предстоящим "голосованием", по крайней мере дважды стали мишенью для атак. В частности, одна из них была совершена 29 августа на штаб партии "Единая Россия" в Новой Каховке. А 30 августа ряд украинских СМИ сообщили со ссылкой на источники в СБУ об атаке дронов "избирательного участка" в запорожском городке Каменка-Днепровская.

Результаты атаки по зданию в Каменке-Днепровской Фото: Alexander Polegenko/dpa/TASS/picture alliance

Перед прошлогодними псевдореферендумами российские силовики заявляли о "разоблачении диверсионных групп и предотвращении терактов" почти во всех крупных оккупированных городах. Украинские спецслужбы тогда отрицали свою причастность и обвиняли россиян в безосновательных репрессиях против жителей захваченных территорий.

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