 Как партия Зеленского хочет наказывать за сотрудничество с Россией | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 03.03.2021

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Украина

Как партия Зеленского хочет наказывать за сотрудничество с Россией

Партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" хочет ввести в Украине уголовную ответственность за сотрудничество с РФ и пророссийскими сепаратистами. Эксперты призывают к осторожности.

Демонстрация пророссийски настроенных жителей Крыма, март 2015 года

Демонстрация пророссийски настроенных жителей Крыма, март 2015 года

Еще будучи кандидатом в президенты Украины, Владимир Зеленский в 2019 году заявлял, что для достижения мира в Донбассе необходимо "просто перестать стрелять". Однако уже в феврале 2021 года, после почти двухлетнего нахождения Зеленского на посту президента, депутаты его фракции "Слуга народа" в Верховной раде внесли на рассмотрения парламента сразу два законопроекта, которые предусматривают введение в Украине уголовной ответственности за "коллаборационизм".

В пояснительной записке к одному из законопроектов сказано, что коллаборационистской деятельностью является "сотрудничество с государством-агрессором, его оккупационной администрацией и вооруженными или военизированными формированиями в военной, политической, информационной, административной, хозяйственной и трудовой сферах".

Возможность запрета политических партий

Как пояснил DW бывший правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), ныне научный советник адвокатского объединения Barristers Борис Бабин, законопроекты от "Слуги народа" фактически дополняют друг друга. Первый из них вводит в Уголовный кодекс новую статью под названием "коллаборационистская деятельность". Виновных в нарушении ее предлагается не только наказывать тюремным заключением на срок до 15 лет, но также ограничивать им доступ к госдолжностям и участию в местном самоуправлении.

Второй законопроект предлагает ограничить осужденным за сотрудничество с Россией доступ к участию в выборах, военной службе и государственной тайне. А в случае, если такие лица были уполномоченными представителями политических партий, общественных, благотворительных, религиозных или иных организаций, появляются, согласно проекту, правовые основания для ликвидации таких объединений.

Зеленский взялся за вопрос, который "перезрел"

Опрошенные DW украинские эксперты в целом поддержали инициативу "слуг народа". При этом, как отмечает бывший замминистра информационной политики Украины, ныне преподаватель Киево-Могилянской школы государственного управления Дмитрий Золотухин, тему наказания за сотрудничество с агрессором поднимают в стране уже давно, дискуссии о необходимости принятия подобного законодательстве активно велись и предыдущим составом парламента.

"Они не безосновательны, поскольку многие люди, которые имели отношение к оккупационным администрациям, спокойно занимают госдолжности на подконтрольной Киеву территории Украины. И это, конечно, несправедливо и позорно", - резюмирует он.

О том, что этот вопрос давно "перезрел", говорит и Борис Бабин, у которого идея и содержание обоих законопроектов в целом возражений не вызывают. По его словам, отсутствие в Украине такого законодательства с самого начала конфликта с Россией приводит к фактической безнаказанности тех, кто, по его выражению, помогает внешней агрессии против Украины. "Этих людей формально можно пытаться осудить за государственную измену, посягательство на конституционный строй страны или международные преступления. Но эти преступления крайне трудно доказываются, а судебные процессы длятся годами", - объясняет юрист.

Врачи, пожарные и коммунальщики - тоже коллаборационисты?

В то же время Бабин обращает внимание, что предлагаемые в законопроектах наказания в некоторых случаях следует смягчить. К примеру, одним из проектов предусматривается уголовное преследование за одно только отрицание факта оккупации украинской территории. По мнению Бабина, здесь можно было бы ограничиться административно-правовым наказанием, а "следующие ограничения прав нарушителя также прописать не в уголовном законе, а в законодательстве о государственной службе, гостайне и так далее". Это, полагает юрист, больше соответствует украинскому законодательству и международным обязательствам Украины.

Врач в больнице Донецка

Медик в больнице в Донецке. Будет ли он после принятия законов признан коллаборционистом?

Он также отмечает, что безусловная ответственность за любую работу в качестве "должностного лица" в аннексированном Россией Крыму или на подконтрольных пророссийским сепаратистам районах Донецкой и Луганской областей также является проблемной: "Стоило бы учесть гуманитарные вызовы и соответствующие требования международного права в отношении врачей, пожарных, коммунальщиков, спасателей, ветеринаров и так далее".

Такого же мнения придерживается и председатель правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук. Она подчеркивает, что в подобных законах нельзя прописывать правовые нормы так, чтобы они распространялись на неопределенное количество людей. По ее словам, это может привести к тому, что большинство населения на неподконтрольных территориях будет бояться возвращения в украинскую юрисдикцию: "Нельзя играть на таких чувствительных темах, стоит посылать людям на оккупированных территориях правильный месседж".

Будут правки - не будет проблем в ЕСПЧ

Матвийчук признает, что в международном праве не существует четких стандартов в этом вопросе (наказании за сотрудничество с оккупационными властями. - Ред.): "Мы можем опираться на решения Европейского суда по правам человека относительно свободы слова и изучать практику других стран".

Александра Матвийчук

Александра Матвийчук

Однако Бабин убежден - если его замечания будут учтены и предусмотренное законопроектами наказание за сотрудничество с Россией в отдельных случаях смягчат, то судебные решения, принятые на основе этих документов, не будут потом вызывать вопросов даже у ЕСПЧ. "Для суда уголовное наказание за тяжкие преступления против государственности является вполне приемлемой практикой", - уверяет Бабин.

В то же время Золотухин призывает не относиться к законопроектам как к волшебной палочке, даже если они будут приняты в лучшем из возможных вариантов. Ведь вопрос наказания за сотрудничество с Россией должен согласовываться со стратегией властей по возврату неподконтрольных территорий в состав Украины и разработкой концепции переходного правосудия, которыми занимаются Офис президента Украины и правительства. Эксперт предупреждает - если депутаты направили законопроекты без соответствующих консультаций, это будет только мешать достижению поставленных целей.

"Мы можем работать, чтобы вернуть территории и людей, мы можем быть правыми и наказывать, мы можем строить страну без оккупированных территорий. Но из этого можно получить что-то одно. Все вместе получить нельзя. Поэтому сначала надо определиться, что именно является целью", - резюмирует Золотухин.

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    Автор: Наталия Королева


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