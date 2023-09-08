"Выборы" в Украине. Кто участвует в пропагандистском шоу РФ

Более 10 тысяч "кандидатов" выдвинули российские партии на региональных и местных "выборах" на оккупированных РФ территориях Украины. Кто эти люди, выясняла DW.

На оккупированных РФ территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей продолжается пропагандистское действо, которое российская оккупационная власть называет "выборы в региональные законодательные собрания и местные советы". "Голосование", легитимность которого не признает ни Киев, ни мировое сообщество, проходит по российскому законодательству и должно завершиться в воскресенье, 10 сентября.

Впрочем, как уже писала DW, для захваченных армией РФ украинских территорий Кремлю пришлось сделать немало исключений. Местным "избирательным комиссиям" даже разрешили держать в секрете имена "кандидатов" - якобы из соображений безопасности. В бюллетенях для голосования указаны лишь первые тройки в списках, сформированных российскими парламентскими партиями. Полные перечни "кандидатов" не обнародовал ни один региональный "избирком".

DW все же удалось найти списки на онлайн-ресурсах Центризбиркома РФ. Как оказалось, за кресла в четырех "областных думах" соперничают 1328 "кандидатов", еще около 9 тысяч - за места в 79 "местных советах". Даже беглый анализ довольно коротких сведений об этих людях дает основания утверждать: высокая конкуренция и борьба за власть - лишь видимость, которую пытается продемонстрировать Кремль.

"ОПОРА": "Никчемное псевдоголосование"

Украинская общественная сеть "ОПОРА" называет псевдоголосование на захваченных украинских территориях "никчемным" и заявляет, что цель его состоит, прежде всего, в узаконивании оккупации и интеграции местных жителей в российское политическое поле. Эту роль, в частности, должны выполнить так называемые "законодательные собрания", которые планируется сформировать на оккупированных РФ украинских территориях: принять региональные "конституции", "уставы" и местные "законы", утвердить бюджеты, сформировать исполнительную "власть" и частично судебную систему.

Самая молодая парламентская партия РФ "Новые люди" агитирует в Донбассе Фото: Uncredited/AP/picture-alliance

"Псевдовыборы, с одной стороны, создают для немногих союзников Кремля за рубежом иллюзию демократии, а для собственных граждан - иллюзию правовой нормальности, что здесь не идет война, а вот-вот будет полноценная Россия", - рассуждает в разговоре с DW глава фракции "Слуга народа" в Херсонском облсовете Юрий Соболевский.

"ЕдРо" оккупационных властей

На первых местах в списках "Единой России" - руководители оккупированных РФ украинских регионов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий, Владимир Сальдо. После завершения псевдовыборов они, вероятно, откажутся от мандатов в региональных "думах" и будут избраны "губернаторами".

В Луганской области в списках "единороссов" лишь 10 процентов российских "варягов" Фото: Alexander Reka/TASS/dpa/picture alliance

Однако подход "Единой России" к подбору "кандидатов" на юге и в Донбассе существенно отличается. В так называемых "ДНР" и "ЛНР" она опирается на местную политическую систему, контролируемую Кремлем последние девять лет. Самопровозглашенные "республики" за это время дважды проводили "выборы" в так называемые "народные советы", ныне их депутаты составляют треть "парламентского" списка "единороссов" в самопровозглашенной "ДНР" и более половины в "ЛНР". Другая большая группа - победители весенних "праймериз" из числа узнаваемых и лояльных элит, такие как директор Донецкого кукольного театра Ольга Арутинова или заместитель председателя "федерации профсоюзов ЛНР" Константин Бутримов.

Российские "варяги" составляют около пятой части списка "Единой России" в Донецкой области. Среди них известный кикбоксер Владимир Минеев, который в начале года якобы пошел добровольцем в российскую армию, действующий депутат Горсовета Ростова-на-Дону Петр Пятибратов и непубличный кремлевский политтехнолог Артем Перехрист. В Луганской области партия выдвигает донских казаков: депутата Госдумы Виктора Водолацкого и "верховного атамана" Николая Дьяконова.

На юге Украины "Единая Россия" призывает голосовать за российских "варягов" Фото: Alexander Polegenko/TASS/dpa/picture alliance

На захваченных РФ территориях Херсонской и Запорожской областей даже после полутора лет оккупации сказывается нехватка местных кадров - в списках "единороссов" в "областные думы" они составляют чуть больше половины. Речь идет, в первую очередь, об уже известных коллаборантах - руководителях оккупационных администраций: Мелитополя - Галине Данильченко, Бердянска - Александре Сауленко, Энергодара - Эдуарде Сеновозе, Геническа - Елене Терских, Олешек - Георгия Журавко, заместителе главы оккупационного "правительства" Херсонщины Александре Булюке.

Другая половина - подкрепление из аннексированного Крыма и России: сотрудники кремлевской администрации Олег Нестеров и Игорь Дерюгин, депутат Госдумы Игорь Костюкевич, организовавший депортацию детей из херсонского интерната осенью 2022 года, топ-менеджер "Росатома" Ренат Карчаа, бойцы казацкой бригады "Дон" Андрей Сабинов и Игорь Черний.

КПРФ, ЛДПР и Ко.

Другие парламентские партии РФ тоже пытались сформировать списки в "парламенты" оккупированных территорий. Но состав кандидатов от КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России - За правду" и "Новых людей" не дает оснований полагать, что они рассчитывают на существенное присутствие.

Леонид Слуцкий возглавляет каждый избирательный список ЛДПР Фото: Mikhail Metzel/TASS/dpa/picture alliance

Так, все списки ЛДПР возглавляет лидер партии Леонид Слуцкий, который вряд ли покинет кресло главы комитета по международным делам Госдумы. За ним, как правило, следуют несколько известных региональных "локомотивов", таких как донецкий врач-комбустиолог Эмиль Фисталь или экс-глава "МВД" самопровозглашенной "ЛНР" Михаил Филипоненко. Но уже вторые десятки списков состоят преимущественно из малоизвестных местных бизнесменов, чиновников, безработных, домохозяек, кое-где разбавленных депутатами от ЛДПР из Кемеровской и Томской областей РФ.

Наименьшее количество российских "варягов" среди кандидатов в региональные "думы" от "Справедливой России" и КПРФ - заметным исключением стал разве что Рамиль Замалетдинов из Ульяновска, ведущий за собой херсонских коммунистов. Верхняя часть списков обеих партий в основном состоит из сотрудников оккупационных администраций, руководителей бюджетных учреждений или коммунальных предприятий, около половины кандидатов - пенсионеры, безработные, домохозяйки и домохозяева.

Местные "советы" - без мэров

От местного самоуправления на оккупированных территориях не осталось и следа Фото: Alexei Konovalov/TASS/dpa/picture alliance

У местных "выборов", которые Кремль проводит параллельно с региональными, несколько иная цель - они должны закрепить насажденное оккупационными властями административно-территориальное деление захваченных армией РФ украинских регионов на 79 городских и муниципальных "округов". Но здесь, похоже, оккупанты столкнулись с кадровыми проблемами поиска "кандидатов". Как свидетельствует пример Генического, часть выдвиженцев баллотируется одновременно и в "законодательное собрание", а списки "кандидатов" КПРФ вообще тождественны.

Кстати, полномочия "советов" таких "округов" скудны по сравнению с самоуправлением, которое имели общины после украинской админреформы, и ограничиваются преимущественно вопросами благоустройства. По российскому законодательству, жители даже не имеют права выбирать мэров городов - вместо этого избранные "советы" назначат в них "сити-менеджеров".

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