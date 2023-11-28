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ЕС выделил еще 200 млн евро на обучение украинских военных

Жан Рофе
28 ноября 2023 г.

Финансирование в рамках обучающей миссии Евросоюза для ВСУ вырастет на 194 млн евро, до 255 млн евро, сообщил Совет ЕС.

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Шеврон с гербом Украины (фото из архива)
Украинский военный на учениях в Германии (фото из архива)Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture alliance

Совет Европейского Союза принял решение предоставить дополнительное финансирование для обучения украинских военнослужащих в рамках Миссии военной помощи ЕС (EU Military Assistance Mission - EUMAM). "Денежная сумма увеличена на 194 млн евро и составит в целом 255 млн евро", - сообщила пресс-служба Совета ЕС во вторник, 28 ноября.

Средства будут выделены через Европейский фонд мира (ЕФМ). "Цель сегодняшнего решения - продолжить поддерживать развитие возможностей Вооруженных сил Украины за счет EUMAM, основываясь на потребностях Украины и принимая во внимание растущие масштабы и сложность программы обучения", - отмечается в пресс-релизе.

ЕС обучил более 34 тысяч украинских военных

Миссия военной помощи ЕС Украине стартовала в ноябре 2022 года и рассчитана на два года индивидуального, коллективного и специализированного обучения служащих Вооруженных сил Украины на территории стран Евросоюза. EUMAM уделяет особое внимание предоставлению ВСУ индивидуально разработанной по запросу Генштаба подготовки для повышения боеспособности и боеготовности украинских военных. Это часть комплексного международного подхода, согласованного с партнерами по Группе содействия безопасности Украины (SAG-U) и формату "Рамштайн". Учения проводятся с использованием военной техники, предоставляемой странами Евросоюза и ЕФМ.

По данным Совета ЕС, за время работы EUMAM подготовку прошли уже более 34 тысяч украинских военнослужащих.

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